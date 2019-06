Summer Nostos Festival στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Summer Nostos Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ, από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου 2019, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο.

Η έννοια του Νόστου ενεργοποιείται με περισσότερες από εβδομήντα εκδηλώσεις, εκατοντάδες καλλιτέχνες και ειδικούς σε θέματα άθλησης και επιστημών. Ενα πρόγραμμα οκτώ ημερών με ελεύθερη είσοδο, γεμάτο εμπειρίες, συναισθήματα και συζητήσεις.

Ερχονται στο Summer Nostos Festival

Η απόλαυση και η ανεμελιά που συχνά λείπουν από την καθημερινότητά μας καθορίζουν το SNFestival. Δεν είναι, όμως, τα μόνα. Η προσφορά στην ευρύτερη κοινότητα, η υποστήριξη σημαντικών κοινωνικών σκοπών, ο διάλογος για τη Δημοκρατία, είναι μερικά από τα κυρίαρχα ζητήματα που προσπαθούν να αναδείξουν με το έργο τους οι περισσότεροι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη φετινή διοργάνωση.

Πρόκειται για ανθρώπους με διεθνή απήχηση και κοινό, που επιλέγουν να παίρνουν θέση. Ανάμεσά τους οι: Andrew Bird, Neneh Cherry, Low, Local Natives, Brian Eno με την εικαστική εγκατάσταση 77 Million Paintings, Akram Khan Company, Balthazar, Lisa Hannigan & stargaze, Rita Wilson, Soap&Skin, Nakhane, Αλκηστις Πρωτοψάλτη, Αντώνης Μαρτσάκης & Αντώνης Φωνιαδάκης, Vertigo Dance Company, Mαρίνα Σάττι, Victoria Thierree Chaplin & Aurelia Thierree, και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες και συντελεστές.



Κλασική και Σύγχρονη-Κλασική Μουσική & Σκηνικά Θεάματα

Μεγάλες και πολυπληθείς παραγωγές, παραστάσεις που θα ξαφνιάσουν το κοινό, ξεχωριστές προσωπικότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με διεθνή φήμη και αναγνώριση, συνθέτουν τον χάρτη των προτάσεων του φετινού Summer Nostos Festival. Μάθετε για μερικά από τα highlights της εβδομάδας:

Η νέα σύνθεση του Bryce Dessner, κιθαρίστα των The National, Triptych (Eyes of One on Another), θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ. Το έργο είναι αφιερωμένο στο δημιουργικό σύμπαν του καθοριστικού για τη σύγχρονη φωτογραφία Robert Mapplethorpe και στον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία του σοκάρει, σαγηνεύει και προκαλεί συζητήσεις.

Το περίφημο κουαρτέτο κρουστών So Percussion, που έχει υμνηθεί από το Τhe New Yorker και τους New York Times, έρχεται από τη Νέα Υόρκη στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ για μια παράσταση μοναδικής δυναμικότητας που επαναπροσδιορίζει την αντίληψή μας για τα κρουστά αλλά και για την ίδια τη μουσική ως εμπειρία.

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, στις 19:30, προσπαθούμε με την υποστήριξη των Legends 2004 να σπάσουμε το ρεκόρ για τους «Περισσότερους ανθρώπους που θα ανταλλάξουν ποδοσφαιρικές πάσες»!

Για να καταρρίψουμε το προηγούμενο ρεκόρ θα χρειαστούμε τουλάχιστον 1.300 άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, τα οποία θα χωριστούν σε δυάδες σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ τους και με την ενθάρρυνση και συμμετοχή των Legends 2004, θα πρέπει να ανταλλάξουν συνεχόμενες πάσες για τουλάχιστον ένα λεπτό.