Το ελληνικό κόσμημα γίνεται γνωστό στην Διεθνή Εκθεση INHORGENTA MUNICH

Ευκαιρία να γνωρίσει την παραγωγή κοσμημάτων σε άλλες χώρες αποτελεί για τον Ελληνα κοσμηματοπώλη η INHORGENTA MUNICH, ενώ ο κατασκευαστής μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα σχέδια και τις τελευταίες τάσεις της διεθνούς μόδας στο κόσμημα. Η INHORGENTA MUNICH αποτελεί το βαρόμετρο του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας. Εκτός από κοσμήματα, ρολόγια, λουράκια, πολύτιμους λίθους, πέρλες, θήκες, ασημένια είδη, μαργαριτάρια κ.α., στην έκθεση παρουσιάζονται μηχανήματα για την αργυροχρυσοχοΐα, εξοπλισμοί χρυσοχοείων, λογισμικά προγράμματα, καθώς και στρατηγικές μάρκετινγκ στον κλάδο του κοσμήματος. Τη διοργάνωση πλαισιώνει ένα πλήρες πρόγραμμα ομιλιών και συναντήσεων πάνω στα θέματα και στις ανάγκες του κλάδου.

Στη φετινή Εκθεση INHORGENTA MUNICH 2019, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο Μόναχο, έδειξαν και φέτος δυναμική παρουσία Ελλάδα και Κύπρος, εκπροσωπούμενες από 25 επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν: 7pm Leather Jewel by marina panagiotoulia, Acme Art Handmade Jewellery, ATELIER ERRIKOS Andreopoulos E. – Chatzalexi M. O.E., Annie Dimadi – Allahou Syn.P.E., Apostolos Jewellery, Niki Boli, Eleftheriou Jewelry M. Eleftheriou & Co, Nikos Fanourakis, Fotini Psarouli Jewellery, IOSIF Jewellery, Kalomira Marina Papageorgiou «PRIGIPO», K.AND.Jewel, Kiss The Frog Studio Ltd., Panagiota Kotsoni (Tina Kotsoni Jewelry), Krinaki Fotini Krinaki Handmade Jewelry, Lefteris Margaritis, MARGONI COLLECTION, Maria Kaprili, Mary Gaitani, Michael Hatzimihail sia oe, K. Mouratidou & Co. OG, Onirolithi – Veatriki Chasiotou, Ploumi Eyag-Paragioydakis Spyr Oe, Puntos artjewellery και TALOUMIS IKE.

Οι ανωτέρω εταιρίες έλαβαν μέρος μεταξύ 1.052 εκθετών από 41 χώρες, παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους σε μία εκθεσιακή επιφάνεια 65.000 τ.μ. σε 27.000 εμπορικούς επισκέπτες από 70 χώρες. Σημειώνεται ότι μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών προήλθε από χώρες εκτός Γερμανίας, όπως Αυστρία, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Ρωσία και Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση δίνει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες και ανερχόμενους σχεδιαστές να παρουσιάσουν, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο (αίθουσα C2), τις συλλογές τους στο ευρύ κοινό.

Η επόμενη INHORGENTA MUNICH πρόκειται να λάβει χώρα για 47η φορά στο Μόναχο, από τις 14 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020.