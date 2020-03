ICC WOMEN – WOMEN ON BOARD: “Οι γυναίκες πρέπει να δουλέψουμε μαζί!”

Τα 8 επίτιμα μέλη και την 9μελή συντονιστική Επιτροπή του γυναικείου τομέα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ανακοίνωσε η πρόεδρος του ICC Women Μαρίνα Οφλούδη Γιαβρόγλου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Women on Boards» με παρούσες πάνω από 110 γυναίκες.

Όπως επισήμανε η πρόεδρος του ICC Women και της Soya Mills, κυρία Γιαβρόγλου: «Το μυστικό για να πετύχουμε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι ένα: “Οι γυναίκες πρέπει να δουλέψουμε μαζί!”. Υπάρχει χώρος για όλες και μπορούμε να δούμε όλες μαζί τον ήλιο να λάμπει! Το “εγώ” πρέπει να φύγει και να έρθει το “εμείς”. Όλες μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά ! Γιατί εμείς οι γυναίκες, το αξίζουμε και μπορούμε!».

Ο πρόεδρος του ICC HELLAS Πέτρος Δούκας που είχε λάβει την πρωτοβουλία για την δημιουργία πριν από ένα χρόνο του ICC WOMEN ήταν φανερά συγκινημένος. «Συγχαίρω όλες σας» τόνισε για την ωρίμανση των δράσεων και την μαζικότητα του ICC Women, ενώ «πιστεύω ακράδαντα ότι η διεθνοποίηση και η δικτύωση με τις διακεκριμένες Ελληνίδες του εξωτερικού θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση του οράματος σας».

Τα πρώτα 8 επίτιμα μέλη του ICC WOMEN είναι :

– Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας: φιλάνθρωπος & πρόεδρος του LIFELINE HELLAS

– Άννα Διαμαντοπούλου: πρώην υπουργός Παιδείας εκ των ιδρυτών των think tanks «Friends of Europe» & «Notre Europe»

– Μάρα Καρέτσου: Πολυβραβευμένη καλλιτέχνης – γλύπτρια διεθνούς ακτινοβολίας

– Λούκα Κατσέλη: πρώην υπουργός Οικονομικών, τελευταία δημιούργησε για την προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών το Match2invest

– Νέλλη Κάτσου: μέλος & πρώην CEO της Pharmathen, κορυφαίας φαρμακευτικής εταιρείας σε όλη την Ευρώπη

– Όλγα Κεφαλογιάννη: πρώην υπουργός- έχει εκλεγεί τρεις φορές πρώτη σε ψήφους βουλευτής της Α’ Αθηνών με τη ΝΔ

– Ρόδη Κράτσα: Περιφερειάρχης Ιονίων, πρώην ευρωβουλευτής και η πρώτη ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

– Χριστίνα Σακελλαρίδη: πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και μεγάλη προσωπικότητα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Τα 9 μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ICC Women :

– Mαρίνα Γιαβρόγλου: επικεφαλής ICC Women-πρόεδρος Soya Mills

– Ελένη Γιαννοπούλου : νομικός

– Κατερίνα Διαμαντοπούλου: Πρόεδρος της Hay Group & CEO της KornFerry στην Ελλάδα

– Αμαλία Καραγκούνη – Κύρτσου: καθηγήτρια Βιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Πηνελόπη Λαζαρίδη: Γενική Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

– Αγγελική Μπούρα: Εμπειρογνώμονας πρεσβευτής Σύμβουλος ΥΠΕΞ για ενεργειακά θέματα

– Ειρήνη Νικολοπούλου: Founder eirinika.gr- -πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων -Σύμβουλος Επικοινωνίας ΙCC Women

– Ελένη Παπακωνσταντίνου: νομικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις

– Αλεξία Τασούλη: δημοσιογράφος διπλωματικού ρεπορτάζ Open Tv

Επιπλέον, το ICC WOMEN προβαίνει στην δημιουργία 8 clusters ώστε να λειτουργήσει πανελλαδικά, αλλά και στην δικτύωση των Ελληνίδων του εξωτερικού :

1. Επιχειρηματικότητα

2. Ανάπτυξη Επενδύσεις Οικονομία Τουρισμός Φορολογικά

3. Απόδημος Ελληνισμός – Διπλωματία

4. Κλιματική αλλαγή- Ενέργεια

5. Αγροτική Ανάπτυξη

6. Πολιτισμός Ισότητα Αθλητισμός Εκπαίδευση Media

7. Νομικά Δικαστικά Θέματα

8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αλληλεγγύη

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ICC Women, το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πηνελόπη Λαζαρίζου, στη συνέχεια, «μίλησε για την εμπειρία της από ένα ενδιαφέρον course στο Harvard Business School και παρουσίασε έρευνα για τη θέση των γυναικών στα ΔΣ αναλύοντας την πεποίθηση ότι η αύξηση της επιχειρηματικότητας ενισχύει τις “women on board”».

Το ICC Women θα συμμετέχει με πάνελ για την γυναικεία ηγεσία στο 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, (το οποίο αναβλήθηκε για τα τέλη Μαΐου- αρχές Ιουνίου), καθώς και στον πυλώνα Ελλάδα: Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, Ανάπτυξη και Επενδύσεις, ενώ το κεντρικό θέμα του φέτος είναι : Δράση Με Όραμα.

Οι 8 διακεκριμένες Ελληνίδες και Ευρωπαίες που θα συμμετάσχουν στο διαδραστικό πάνελ Female Leadership είναι οι εξής:

– Μαρίνα Οφλούδη – Γιαβρόγλου: πρόεδρος της Soya Mills – πρόεδρος του ICC WOMEN, Greece

– Chrysoula Zacharopoulou: Ευρωβουλευτής αντιπρόεδρος της επιτροπής για την ανάπτυξη Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Διακεκριμένη Ελληνίδα γυναικολόγος στη Γαλλία

– Όλγα Κεφαλογιάννη: βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός τουρισμού

– Αλεξάνδρα Μητσοτάκη: Co-Founder & Chair, World Human Forum

– Dolores Monserrat: επικεφαλής του ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρώην υπουργός υγείας της Ισπανίας

– Charlotte Sammelin: πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα

– Kate Smith: πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα

Συντονίστρια : Ειρήνη Νικολοπούλου – δημοσιογράφος www.eirinika.gr- www.madeingreece.news

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας συμμετείχαν οι πρέσβεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας, πολλές επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών καθώς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ