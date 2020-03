Απάντηση ΥΠΕΞ στον Ερντογάν: Μια χώρα που «κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις, δεν είναι σε θέση να κουνά δάχτυλο σε κανέναν»

Σαφή απάντηση σε αυστηρό ύφος δίνει το υπουργείο Εξωτερικών στις κατηγορίες του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στις ψεύτικες ειδήσεις που μεταδίδει η τουρκική κυβέρνηση.

Μια χώρα που «κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις, δεν είναι σε θέση να κουνά δάχτυλο σε κανέναν» επισημάνει. «Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν», σημειώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα», προσθέτει.

Στ. Πέτσας: «Fake news τα περί πυροβολισμών απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε όσα ψεύδη λέει ο Ταγίπ Ερντογάν και οι γείτονες έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter:

«No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News. #fakenews #fakeTurkishPropagan».

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις».

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ