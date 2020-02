Η Διεθνής Eκθεση Βιβλίων Αντικών στις 5 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίων Αντικών της Νέας Υόρκης ξεκινά στις 5 Μαρτίου.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την πρώτη έκδοση του «Στη χώρα των μαγικών πλασμάτων» (Where the Wild Things Are) του Μορίς Σεντάκ υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

Ο Τζέιμς Τζόις υπέγραψε μόνο 100 αντίγραφα του μυθιστορήματός του «Οδυσσέας». Το ένα, με το αρχικό πράσινο εξώφυλλο θα είναι προς πώληση στην έκθεση, σύμφωνα με το Page Six.

H πρώτη έκδοση του βιβλίου «Οι περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν» μαζί με τα σχόλιά του, όπως επίσης επιστολή της τσαρίνας της Ρωσίας, Μεγάλης Αικατερίνης στον σύζυγό της και υπογεγραμμένες επιστολές του Σάμιουελ Μπέκετ, βιβλίο με μαγικά από τη βιβλιοθήκη του Χάρι Χουντίνι παρουσιάζονται επίσης στην έκθεση.

Περισσότεροι από 200 Αμερικανοί και διεθνείς έμποροι συμμετέχουν στην έκθεση της Ένωσης Παλαιοβιβλιοπωλών Αμερικής (The ABAA) και θα δείξουν στο κοινό μία τεράστια ποικιλία από σπάνια βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα, αυτόγραφα και αναμνηστικά, που καλύπτουν τους τομείς της τέχνης, της ιατρικής, της λογοτεχνίας και της φωτογραφίας.

Σε μία τόσο μεγάλη έκθεση προστατεύεται πλήρως η ιδιωτικότητα των συλλεκτών – διασημοτήτων. Ο Τζόνι Ντεπ είχε επισκεφθεί την έκθεση τα περασμένα χρόνια για να αγοράσει βιβλία φορώντας φούτερ και κουκούλα, καλύπτοντας σχεδόν όλο το πρόσωπό του.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ