ΙΤ στην Υγεία: Ψηφιοποίηση αλλά με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα

Διάλογο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τις σημαντικές αλλαγές, που θα επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της Υγείας ξεκίνησε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατά σειρά κλειστή συνάντηση – συζήτηση με θέμα «Digital Sustainability Forum:The Role of AI in the Healthcare System» με τη συμμετοχή του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρη Ζαριφόπουλου, του υφυπουργού Ψηφιακής Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη και εκπροσώπων των αρμοδίων υπουργείων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ευρωβουλευτές και εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και εταιριών του τομέα της υγείας και της πληροφορικής.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ψηφιακής Στρατηγικής, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, τόνισε: «Επειδή προ-απαιτούμενα για τη σωστή λειτουργία της ΤΝ στο χώρο της Υγείας είναι η διάθεση και η δυνατότητα χρήσης μεγάλων ιατρικών δεδομένων, το κατάλληλο νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, που θα δημιουργεί την εμπιστοσύνη και το κατάλληλα εκπαιδευμένο δυναμικό, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, έχουν συμπεριλάβει στον σχεδιασμό τους- και αυτό αποτυπώνεται στη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού- μια σειρά παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλλουν ως καταλύτες για την ανάπτυξη της ΤΝ στον τομέα της υγείας.

Οι τρεις παρεμβάσεις

Η πρώτη παρέμβαση έχει να κάνει με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κάθε πολίτη με σεβασμό πάντα στην ασφάλεια των δεδομένων. Η ψηφιοποίηση αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά και η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης τους είναι συνυφασμένες με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων στον τομέα της υγείας, μέσα από τη διασύνδεση των βασικών μητρώων και των βάσεων δεδομένων, ενιαίων λιστών τιμών ενιαίων κωδικολογείων κλπ, χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα σύνδεσης και δια-λειτουργικότητας. Η εν λόγω δράση θα καταπολεμήσει την άναρχη ανάπτυξη λύσεων και τη σωρευτική αποθήκευση αναξιοποίητων δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η υλοποίηση Εθνικού πλαισίου δια-λειτουργικότητας για την Υγεία, το οποίο θα μεριμνά για τις ακολουθούμενες κωδικοποιήσεις, τα τηρούμενα μητρώα και τις ροές πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων της υγείας.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά στην εκκίνηση ενός εθνικού έργου για τη μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος στη Ελλάδα, προκειμένου να μελετηθεί το γονιδίωμα του πληθυσμού σε ό,τι αφορά τη γενετική του παραλλακτικότητα. Τέτοιες μελέτες πραγματοποιούνται ήδη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφαίνεται ότι η αποτύπωση των γενετικών παραλλαγών του πληθυσμού και η ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών στο σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης θα έχει άμεσο ιατρικό αντίκτυπο και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ερευνητική κοινότητα.

Τέλος, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην εκκίνηση ενεργειών για την κατάρτιση της Εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πέραν της υγείας η Εθνική Στρατηγική θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σχετική εμβληματική παρέμβαση σε κάθε τομέα της οικονομίας. Σκοπός είναι η Εθνική Στρατηγική να αποτελέσει προϊόν συν-διαμόρφωσης και ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από κάθε τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας και θα συνδυαστεί με δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για την ΤΝ.

Το βασικό δίλημμα στην εφαρμογή της τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας

Ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft, έθεσε το βασικό δίλημμα που δημιουργεί η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας και αφορά, από τη μια, την πρόσβαση και διάθεση των ψηφιοποιημένων ιατρικών δεδομένων των ασθενών και από την άλλη τον κίνδυνο παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των ασθενών. Ο κ. Μιχαλόπουλος τόνισε ότι κάποια βήματα στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν χωρίς να επηρεάσουν καθόλου την ιδιωτικότητα των ασθενών.

«Δεν νοείται εν έτει 2020 να μην υπάρχουν ψηφιοποιημένα ιατρικά αρχεία και ένας ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή. Είναι αδιανόητο και πέρα οποιουδήποτε κανόνα προστασίας δεδομένων, να επιτρέπεται η αποστολή ιατρικών δεδομένων με το ταχυδρομείο και όχι μέσω email. Ας ξεκινήσουμε ως χώρα από τα βασικά και εμείς ως εταιρία είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή ενδυναμώνοντας την αξιοπιστία τους» όπως είπε.