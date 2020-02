Για 8η χρονιά το Navarino Challenge από 16 έως 18 Οκτωβρίου

Η πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge, που διακρίθηκε πέρσι ως το 2ο καλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο στην κατηγορία “ Best In Wellness” στην World Travel Market, στο Λονδίνο (μοναδική ελληνική διοργάνωση συνολικά που τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα), επιστρέφει για 8η συνεχή χρονιά στις 16-18 Οκτωβρίου 2020 στη Μεσσηνία, την Πύλο και την Costa Navarino.

Με κεντρικό του μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», το Navarino Challenge που πέρσι συγκέντρωσε περισσότερους από 2.700 επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από 40 χώρες, θα ενώσει και φέτος ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων σε ένα πλήρες πρόγραμμα με περισσότερες από 25 δραστηριότητες και πάνω από 10 Ολυμπιακά αθλήματα. Πρόκειται για την μόνη διοργάνωση που συνδυάζει τόσο επιτυχημένα εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως τον αθλητικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό, θαλάσσιο και τουρισμό ευεξίας στη χώρα μας.

Το Navarino Challenge φέτος θα διεξαχθεί για πρώτη χρονιά παράλληλα με τον εορτασμό των «Ναυαρινείων» στην Πύλο και τα 193 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, τιμώντας και αναβιώνοντας ένα από τα ιστορικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος. Οι συμμετέχοντες στην διοργάνωση θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την μεγάλη αυτή γιορτή, καθώς θα παρέχεται η δωρεάν μεταφορά τους.

Η διοργάνωση, ακολουθεί το σκοπό του Ολυμπιακού Κινήματος, που είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού και καλυτέρου κόσμου, χωρίς διακρίσεις μέσα από τον αθλητισμό και προωθεί τα οφέλη της ενημέρωσης, της άσκησης, και της ευαισθητοποίησης για τη Μεσογειακή διατροφή. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη το παγκόσμιο ζήτημα της ακινησίας των νέων, ωθεί τους νέους, μέσω του προγράμματος Active Kids, στο παιχνίδι και τον αθλητισμό, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του με περισσότερες παιδικές δραστηριότητες.

Το Navarino Challenge που αποδεικνύει κάθε χρόνο εμπράκτως τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, ανακοινώνει φέτος ως πρώτο CSR partner του, το Στόχο, ενισχύοντας την εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού κατά το μήνα Οκτώβριο. Ο Στόχος (Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους) μέσα από την επιτυχημένη διαδρομή του στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαεννιά χρόνια μιλάει ανοιχτά για την ασθένεια του καρκίνου του Στήθους. Λειτουργώντας μέσα από την ανεκτίμητη εργασία πολλών εθελοντών του, έχει χρηματοδοτήσει πολλές εκστρατείες ενημέρωσης, έχει βοηθήσει περισσότερες από 9.000 γυναίκες να κάνουν δωρεάν κλινικό έλεγχο μαστού και 25.000 γυναίκες να λάβουν δωρεάν την εξέταση της μαστογραφίας.

Το «Navarino Challenge» θα πραγματοποιηθεί με την συνδιοργάνωση της Costa Navarino, του The Westin Resort Costa Navarino, της Active Media Group και την στήριξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Απολαύστε μοναδικές στιγμές από το περσινό Navarino Challenge στο ακόλουθο link: https://youtu.be/VsonGbqAcBE

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και το άνοιγμα των εγγραφών θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Hashtags: #navarinochallenge #costanavarino #sportsunitepeople #eatwell #runwell #livewell

