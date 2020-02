Οι νικητές των Brit Awards 2020

Ο Σκοτσέζος τραγουδιστής – τραγουδοποιός, Λιούις Καπάλντι έφυγε με δύο βραβεία τη βραδιά απονομής των Brit awards 2020, των ετήσιων μουσικών βραβείων της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας (BPI) που διοργανώθηκε στο O2 Arena, στο Λονδίνο.

Ο Λιούις Καπάλντι κέρδισε στις κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς για τη μπαλάντα του «Someone You Loved» και Καλύτερος Νεοεμφανιζόμενος Τραγουδιστής.

Ο ράπερ Dave ήταν επίσης από τους νικητές της βραδιάς, όπως και η Μπίλι Άιλις, η οποία κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνης, η Μέιμπελ απέσπασε τρόπαιο στην κατηγορία Καλύτερη Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνης και ο ράπερ Stormzy τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερος Άνδρας Σόλο Καλλιτέχνης.

Από την 40η τελετή απονομής των Brit Awards δεν έλειψαν οι πολιτικές δηλώσεις.

Ο Αμερικανός ράπερ Tyler, The Creator παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερος Διεθνής Σόλο Καλλιτέχνης αστειευόμενος ευχαρίστησε την πρώτη πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, η οποία, όταν ήταν υπουργός, του είχε απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα για πέντε χρόνια λόγω στίχων του.

Οι Λιούς Καπάλντι, Μπίλι Άιλις και Μέιμπελ και ο Tyler, The Creator κερδίζουν πρώτη φορά βραβείο της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας, της ομοσπονδίας ηχογράφησης της Βρετανίας.

Στους Foals απονεμήθηκε βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο Γκρουπ, μία άλλη πρώτη νίκη.

Ο παρουσιαστής Τζακ Γουάιτχολ απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα τηλεοπτική παρουσιάστρια Κάρολαϊν Φλακ στην αρχή της τελετής και την περιέγραψε ως «ευγενικό και ζωντανό άτομο με μεταδοτική αίσθηση της χαράς». «Θα μας λείψει σίγουρα. Είμαι σίγουρος για όλους όταν λέω ότι οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και την οικογένειά της», είπε.

Στη σκηνή ανέβηκαν και ερμήνευσαν επιτυχίες τους οι Χάρι Στάιλς, Μπίλι Άιλις, Λιούις Καπάλντι, Dave και Lizzo

Οι νικητές της βραδιάς:

Καλύτερος Βρετανός Άντρας Σόλο Καλλιτέχνης

Stormzy

Καλύτερη Βρετανίδα Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνις

Μέιμπελ

Καλύτερο Βρετανικό Συγκρότημα

Foals

Καλύτερος Νεοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Λιούις Καπάλντι

Ανερχόμενο Αστέρι

Celeste

Βρετανικό Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφισμένο από την Ακαδημία)

Λιούις Καπάλντι – “ Someone You Loved”

Άλμπουμ της Χρονιάς

Dave -Psychodrama

Καλύτερος Διεθνής Άνδρας Σόλο Καλλιτέχνης

Tyler, the Creator

Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνης

Μπίλι Άιλις

Καλύτερος Παραγωγός

Fred Again

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ