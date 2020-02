Βρετανικό Μουσείο: Το μοιρολόι μαθητών από την Κρήτη μπροστά στη «ξενιτεμένη» Καρυάτιδα

Μαθητές από την Κρήτη, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής επισκέφθηκαν το Βρετανικό Μουσείο και αντέδρασαν με τον τρόπο τους για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα.

Καθισμένοι γύρω από την Καρυάτιδα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και έχοντας την ελληνική σημαία ανοιγμένη στη βάση της, μαθητές από την Κρήτη διαμαρτυρήθηκαν με τον δικό τους τρόπο.

Τα παιδιά, συνοδευόμενα από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβών, Αντζελα Χαριστάκη, τραγούδησαν γνωστό τραγούδι για την ξενιτιά, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ακολούθησε από τα παιδιά project με τίτλο «Your Thoughts on Greece… for tourists in London», βάσει του οποίου ρωτήθηκαν επισκέπτες του Μουσείου «αν επιθυμούν να επιστρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα» και σύμφωνα με την κ. Χαριστάκη «η απάντηση όλων 100% ήταν θετική».

Πηγή: Sputniknews