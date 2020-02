Σκάνδαλο μεγατόνων: «Μακεδονικά» παρουσιάζουν τα κρασιά τους Σκοπιανοί σε διεθνή έκθεση της Γερμανίας

Ως «μακεδονικά» συνεχίζουν να εμφανίζονται διάφορα κρασιά της Βόρειας Μακεδονίας, όπως καταγγέλλει Ελληνας οινοπαραγωγός, εν όψει της διεθνούς έκθεσης οίνου «PROWEIN 2020» στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Μεταξύ άλλων, ο Φεδερίκο Λαζαρίδης, σε επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης, καταγγέλλει την «ασύστολη καπηλεία του όρου «Macedonian wines» από τη γειτονική χώρα».

«Διαπιστώνουμε ότι παρά τα διαβήματα διαμαρτυρίας που έχουν γίνει από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις προς τους διοργανωτές, συνεχίζουν και παρατηρούνται φαινόμενα όπου υιοθετείται η ψευδεπίγραφη ονομασία «Macedonian Wines»» σημειώνει, μεταξύ άλλων, όπως γνωστοποιεί η ιστοσελίδα «thessnews.gr».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεθνή έκθεση οίνου «PROWEIN» θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαρτίου του 2020, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Πρόκειται μάλιστα, για τη μεγαλύτερη έκθεση κρασιού παγκοσμίως, προσελκύοντας χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες.

«Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της έκθεσης «PROWEIN 2020» γίνεται ορθά αναφορά στους οίνους της Βόρειας Μακεδονίας ως «Association Wines of North Macedonia». Ωστόσο, ταυτόχρονα προβάλλονται εκδηλώσεις, όπου γίνεται αναφορά για «Macedonian Wines», «Macedonian Big Reds» (τίτλος Masterclass) και «Meet us at the Macedonian booth»».

Και καταλήγει: «Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια έντονη σύγχυση στο ξένο καταναλωτικό κοινό ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε μονίμως στην δυσάρεστη θέση να διευκρινίζουμε ότι το ΠΓΕ Μακεδονία, αφορά ελληνικά και μόνο κρασιά που παράγονται στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας, όπως και ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε το εμπορικό σήμα των προϊόντων της ελληνικής Μακεδονίας, το οποίο πλέον είναι το «M-Macedonia the Great».

Ωστόσο, η γειτονική χώρα, σε αρκετές εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού, παρουσιάζει τα προϊόντα της ως «μακεδονικά», γεγονός το οποίο έχει επανειλημμένως προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας.

Πηγή: Sputniknews