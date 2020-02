Εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί των BAFTA’s 2020

Οι σημαντικότεροι κινηματογραφικοί πρωταγωνιστές συναντήθηκαν χθες στο Λονδίνο, στην 73η τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου BAFTA 2020.

Η ετήσια τελετή απονομής κινηματογραφικών βραβείων διοργανώθηκε την Κυριακή με κάποιες αλλαγές φέτος, όπως η μη διανομή τσαντών με δωράκια, η απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσεως, η κατασκευή του κόκκινου χαλιού από βιώσιμα υλικά, το σερβίρισμα των βίγκαν ορεκτικών και κυρίως η ενθάρρυνση των σταρ να ξαναφορέσουν ή να νοικιάσουν τα ενδύματά τους.

Ο βρετανικός οδηγός βιώσιμης μόδας συντάχθηκε σε συνεργασία με το London College of Fashion και διανεμήθηκε στους προσκεκλημένους στην τελετή, καλώντας τους είτε να φορέσουν κάτι που ήδη έχουν, είτε να νοικιάσουν ένα σύνολο και να μην αγοράσουν καινούρια ρούχα.

Στο κόκκινο χαλί κυριάρχησαν οι εμφανίσεις με μαύρο επίσημο ένδυμα, υπήρξαν και αστέρες που επέλεξαν λευκό χρώμα ή λαμπερά χρώματα με παγιέτες.

Η Μάργκο Ρόμπι, η Σίρσαν Ρόναν και Εμίλια Κλαρκ έφθασαν στην τελετή απονομής των BAFTA 2020 με μαύρα κομψά βραδινά φορέματα, η Σκάρλετ Τζοχάνσον επέλεξε ροζ τουαλέτα με φτερά και η Τζόντι Τέρνερ Σμιθ εμφανίστηκε εκτυφλωτικό κίτρινο.

Εμφανίσεις που ξεχώρισαν τη βραδιά απονομής των BAFTA:

* Μάργκο Ρόμπι

Η ηθοποιός επέλεξε μία μαύρη μάξι τουαλέτα Chanel με μανίκια από λεπτή δαντέλα και ίδιο βολάν στη μέση και το συνδύασε με ένα απλό ζευγάρι σκουλαρίκια κρίκους και ένα μαύρο δαχτυλίδι σε σχήμα λουλουδιού.

* Ζόι Κράβιτζ

Η ηθοποιός, κόρη του Λένι Κράβιτζ, φόρεσε ένα βραδινό φόρεμα σε μεταλλικό χρυσό σχεδιασμένο από τον Saint Laurent και επέλεξε κόκκινα σκουλαρίκια και κόκκινο κραγιόν.

* Σαρλίζ Θερόν

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με ένα μοβ στράπλες φόρεμα Dior με βαθύ ντεκολτέ, φούστα σε γραμμή A και μαύρη ζώνη. Συνδύασε το φόρεμα με διαμαντένιο κολιέ Tiffany & Co.

* Σκάρλετ Γιόχανσον

Η πρωταγωνίστρια της πολυβραβευμένης ταινίας «Marriage Story», Σκάρλετ Γιόχανσον, εμφανίστηκε με ροζ φόρεμα με πούλιες Versace με ουρά από φτερά.

* Ρούνι Μάρα

Για την άφιξη στο κόκκινο χαλί της τελετής απονομής των BAFTA 2020 η Ρούνι Μάρα φόρεσε ένα μαύρο μακρύ Givenchy φόρεμα με πολύ μεγάλα μανίκια.

* Εμίλια Κλαρκ

Η πρωταγωνίστρια του «Game of Thrones» επέλεξε μαύρο κομψό φόρεμα, column-style, Schiaparelli με λεπτές τιράντες και λεπτομέρειες από πούλιες

* Τάρον Έτζερτον

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Rocketman» εμφανίστηκε με βελούδο κοστούμι Armani σε χρώμα του κρασιού και λευκό πουκάμισο με μαύρη γραβάτα.

* Ντέιζι Ρίντλεϊ

Η ηθοποιός του Star Wars φόρεσε ένα στράπλες σμαραγδί φόρεμα Oscar de la Renta με διάφανο ασύμμετρο σχέδιο στον ώμο.

* Τζόντι Τέρνερ Σμιθ

Η ηθοποιός Τζόντι Τάρνερ Σμιθ εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Τζόσουα Τζάκσον. Φόρεσε ένα στράπλες φόρεμα Gucci σε κίτρινο χρώμα.

* Λίλι Ρόουζ Ντεπ

Το μοντέλο Λίλι Ρόουζ Ντεπ φόρεσε ένα μαύρο ημι-διάφανο φόρεμα από δαντέλα δημιουργία Chanel.

* Χοακίν Φίνιξ

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Joker» έχει δεσμευθεί να φορά το ίδιο σμόκιν σε όλες τις φετινές τελετές απονομής βραβείων και δεν έκανε εξαίρεση και τη βραδιά των BAFTA. Φόρεσε το σμόκιν που σχεδίασε η Βρετανίδα Στέλα ΜακΚάρτνεϊ.

* Σίρσα Ρόναν

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Little Women» παρακολούθησε την τελετή απονομής των BAFTA 2020 φορώντας μαύρη τουαλέτα Gucci.

Φωτογραφίες ΑΠΕ-ΜΠΕ