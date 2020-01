Η μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής στην Ευρώπη έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από τον Φεβρουάριο, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα παρουσιαστούν μερικά από τα πιο σύγχρονα ρομπότ στον κόσμο και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Θα ανακαλύψουμε το ντροπαλό γαλλικό ανδροειδές ρομπότ Reety, τον Pepper, τον Pando, τον Aibo το μοναδικό ρομπότ-σκύλο από την Ιαπωνία, την αξιαγάπητη Kiki, τον τέταρτης γενιάς Promobot V4, αλλά και τον CocioBot από την Βρετανία, που συνεχώς αλλάζει πρόσωπα και εκφράσεις. Θα παίξουμε με τις απίστευτες ρομπότ-μέδουσες και θα γνωρίσουμε το πρώτο ρομπότ-ψάρι, θα πάμε βόλτα με το ηλεκτρικό σκούτερ, θα παρακολουθήσουμε το εντυπωσιακό Theater of Robots και το φαντασμαγορικό Tesla Show και θα δοκιμάσουμε τις απίθανες φιγούρες του απόλυτου dance game Just Dance με τον αισθητήρα kinect.

Ακόμα, θα παίξουμε με το Bb8 droid, θα δοκιμάσουμε τη κάσκα Μικτής Πραγματικότητας Hololens, θα παίξουμε με το Sony xperia projection game, το οποίο μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια σε μία διαδραστική οθόνη αφής, θα δούμε 3D εκτυπωτές, θα γίνουμε για λίγο αστροναύτες. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν στην μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, την «City of Robots».

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στο Πρότυπο Διαδραστικό Κέντρο Ψηφιοποίησης και Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (Future Reality) του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Η είσοδος στο Future Reality είναι δωρεάν.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ