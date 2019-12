Ο ελληνικός αθλητισμός το 2019

Εικόνες, στιγμές, γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, πρόσωπα και ομάδες, μεγάλα ρεκόρ, επιτυχίες, καθώς επίσης απογοητεύσεις και διακρίσεις χαρακτήρισαν το 2019 στην «αθλητική» Ελλάδα. Ο ελληνικός αθλητισμός δεν έμεινε χωρίς θριάμβους. Στιγμές μοναδικές, τρόπαια, μετάλλια, κορυφαίες εμφανίσεις, που γράφτηκαν και συζητήθηκαν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή του κόσμου οι νέοι της Υδατοσφαίρισης

Στην κορυφή του κόσμου η εθνική μας ομάδας νέων ανδρών, για τρίτη φορά μετά το 2001 στην Κωνσταντινούπολη και το 2017 στη Βελιγράδι. Νίκησε 6-4 στον τελικό την Σερβία και κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κουβέιτ. Αυτό είναι το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο υποδομών τους τελευταίους 30 μήνες, μετά το Παγκόσμιο νέων του 2017, το Παγκόσμιο εφήβων του 2018 και το Ευρωπαϊκό νέων του 2018.

Τρεις Έλληνες παίκτες ήταν στην καλύτερη επτάδα της διοργάνωσης: ο Νίκος Μητράκης αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά, ενώ μαζί του στην κορυφαία ομάδα συμπεριλήφθηκαν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Κώστας Γκιουβέτσης.

Η χρονιά του Στέφανου Τσιτσιπά

Ονειρική χρονιά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε στο Australian Open να φτάσει στα ημιτελικά (έχασε από τον Ράφα Ναδάλ), νικώντας τον Ρότζερ Φέντερερ και στερώντας από τον Ελβετό τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο του στη Μελβούρνη! Στη συνέχεια κατέκτησε το Moselle Open της Μασσαλίας, δεύτερος τίτλος στην καριέρα του και πάλι σε τουρνουά ATP Tour 250. Στο Ντουμπάι έφτασε στον τελικό, όμως αυτή την φορά έχασε από τον Φέντερερ. Στο Εστορίλ, ο Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τρίτο τίτλο της καριέρας του με μόνο ένα χαμένο σετ, από τον Νταβίντ Γκοφέν στα ημιτελικά. Στο «χωμάτινο» Open της Μαδρίτης νίκησε τον Ναδάλ, αλλά έχασε στον τελικό από τον Τζόκοβιτς. Στη Σανγκάη νίκησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον Τζόκοβιτς, αλλά αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Μεντβέντεφ. Τα καλύτερα ήρθαν στο Nitto Finals ATP, όπου στην πρώτη συμμετοχή του κατέκτησε το τρόπαιο. Νίκησε 2-1 στον τελικό του Λονδίνου τον Ντόμινικ Τιμ, έχοντας επικρατήσει στον ημιτελικό με 2-0 του Φέντερερ. Έκλεισε την χρονιά στο Νο6 (έχοντας βρεθεί και στο Νο 5), από Νο 15 που ήταν στο τέλος του 2018. Λίγο πριν… φύγει το 2019, στις 21 Δεκεμβρίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έφτασε στον τελικό του Mubadala World Tennis Championship στο Άμπου Ντάμπιγια (του πρώτου ανεπίσημου τουρνουά της σεζόν 2020), όπου μετά από ένα εκπληκτικό αγώνα, που είχε διάρκεια τρεις ώρες και δεκαπέντε λεπτά έχασε από τον Ράφα Ναδάλ με 6-7(3), 7-5, 7-6(3). Ο Ελληνας πρωταθλητής έφτασε στον τελικό, αφού κέρδισε με ανατροπή τον Νόβακ Τζόκοβιτς (3-6, 7-6, 6-4).Αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2019 σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ.

Σπουδαία χρονιά για τη Σάκκαρη

Σπουδαία χρονιά για την Μαρία Σάκακρη. Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της στο Μαρόκο, όταν επικράτησε με 2-1 σετ της Τζοάνα Κόντα. Έπαιξε επίσης σε 3 ημιτελικούς, συνολικά έδωσε 53 παιχνίδια και είχε 31 νίκες και 22 ήττες και έκλεισε τη χρονιά στο Νο 23 από Νο 41 το 2018.

Ο MVP του ΝΒΑ είναι Έλληνας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP της σεζόν στο NBA. Είχε μέσο όρο 27.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1.5 κοψίματα σε 32.8 λεπτά συμμετοχής. Ήταν υποψήφιος γι’ αυτό το βραβείο μαζί με τους Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς) και Πολ Τζορτζ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ).

Στα 22 του χρόνια, ο διάσημος άσος συμμετείχε στο πρώτο του All Star Game στη Νέα Ορλεάνη και έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στον αγώνα των «αστέρων». Το 2018 έκανε την δεύτερη εμφάνισή του, στο «Staples Center» του Λος Άντζελες, στο 67ο All Star Game, ενώ το 2019 στη Σάρλοτ (17.2) έκανε την τρίτη εμφάνισή του, σαν αρχηγός ομάδας μάλιστα. Στο 68ο All Star Game στη Σάρλοτ, η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς επικράτησε με 178-164 της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο άσος των Μπακς «έσπασε» το προσωπικό ρεκόρ πόντων του με 38.

«Ασημένιος» ο Γκολομέεβ στο Παγκόσμιο της Γκουανγκζού

Ο 26χρονος πρωταθλητής, Κριστιάν Γκολομέεβ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γκουανγκζού (12-28.7). Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε δεύτερος στον τελικό του αγωνίσματος με 21.45, μαζί με τον Βραζιλιάνο Μπρούνο Φράτους, πίσω από τον Αμερικανό Κάλεμπ Ντρέσελ που πήρε το χρυσό με 21.04 (ρεκόρ αγώνων). Ήταν το δεύτερο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης για την Ελλάδα, μετά το χρυσό του Άρη Γρηγοριάδη στα 50μ. ύπτιο στη διοργάνωση του 2005 στο Μόντρεαλ, όμως του Γκολομέεβ είναι το πρώτο σε Ολυμπιακό αγώνισμα.

«Έγραψαν Ιστορία» Βαζαίος και Ντουντουνάκη στη Γλασκώβη

Ο Ανδρέας Βαζαίος και η Άννα Ντουντουνάκη «έγραψαν Ιστορία» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα στη Γλασκώβη. Ο Βαζαίος κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στα 200μ. μικτή ατομική και στα 200μ. πεταλούδα, καθώς και το χάλκινο στα 100μ. μικτή, φτάνοντας τα έξι συνολικά στην καριέρα του σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 25άρας.

Η Άννα Ντουντουνάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο βάθρο αυτής της διοργάνωσης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδας. Αυτή ήταν η πιο επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων κολύμβησης σε 25άρα πισίνα για την ελληνική κολύμβηση.

Συλλέκτρια μεταλλίων η Άννα Κορακάκη

Συλλέκτρια μεταλλίων η Άννα Κορακάκη και το 2019. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 25μ. στο πλαίσιο των 2ων Ευρωπαϊκών Αγώνων στο Μινσκ, αλλά και το ασημένιο στα 10μ αεροβόλο πιστόλι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε επίσης το χρυσό μετάλλιο στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μονάχου, το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι στα 25 μέτρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Πεκίνο, καθώς και το ασημένιο στο αεροβόλο πιστόλι από 10μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Όσιγιεκ της Κροατίας.

Σπουδαίες διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων

Δύο χρυσά μετάλλια από τον Απόστολο Παπαστάμο, ο οποίος παράλληλα έπιασε στα 400μ. μικτή ατομική το όριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, ένα χάλκινο από τον Αρκάδιο Ασπουγαλή, αρκετά πανελλήνια ρεκόρ και συνολικά 12 πλασαρίσματα στην πρώτη οκτάδα παρουσίασε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων στο Καζάν.

Ο Πετρούνιας 4ος στο Παγκόσμιο της Στουτγκάρδης

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατετάγη τέταρτος στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Στουτγκάρδης τον Οκτώβριο, μένοντας εκτός μεταλλίων σε μια μεγάλη διοργάνωση ύστερα από αρκετά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στη Στουτγκάρδη τον Οκτώβριο, 11 μήνες μετά την κατάκτηση του τρίτου παγκόσμιου τίτλου του και τη χειρουργική επέμβαση στον αριστερό ώμο που ακολούθησε.

