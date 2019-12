Δύο δρόμοι.. για την πρόσβαση στην αεριοκίνηση των οχημάτων

Δύο επιλογές έχουν οι οδηγοί για να επιλέξουν το φυσικό αέριο για την κίνηση των αυτοκινήτων τους και, χάρη στο Fisikon της ΔΕΠΑ, να απολαμβάνουν ασφαλή και έως και 65% οικονομικότερη οδήγηση.

H μία επιλογή είναι η μετατροπή του κινητήρα του οχήματος, ώστε να καίει διπλό καύσιμο (βενζίνη και φυσικό αέριο). Η άλλη επιλογή είναι η απόκτηση νέου, εργοστασιακού μοντέλου, που θα παρέχει τη δυνατότητα κατανάλωσης φυσικού αερίου (CNG) αλλά και συμβατικού καυσίμου.

Εύκολη και απόλυτα ασφαλής η μετατροπή

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται αν είναι εύκολο να κάνουν την μετατροπή στο αυτοκίνητό τους, ώστε να γίνει διπλού καυσίμου και ποιοι κίνδυνοι που ενδεχομένως υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση.

Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι απλά και ασφαλή, καθώς:

* Υπάρχουν ήδη 37 εξειδικευμένα συνεργεία, που αναλαμβάνουν τη μετατροπή, η οποία είναι πολύ απλή και απόλυτα ασφαλής για το αυτοκίνητο. Για να βρείτε το συνεργείο που σας εξυπηρετεί καλύτερα, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στο fisikon.gr.

* Οι κινητήρες βενζίνης μπορούν να μετατραπούν σε διπλού καυσίμου (bi-fuel) με μια απλή μετατροπή και έτσι το όχημα να κινείται με φυσικό αέριο και, στην περίπτωση που αυτό καταναλωθεί, να συνεχίζει με την καύση βενζίνης.

* Στους πετρελαιοκινητήρες υπάρχουν οι δυνατότητες μικτής καύσης και των δύο καυσίμων (dual-fuel), όπου και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καταναλώνονται συγχρόνως στον κινητήρα.

Και στις δυο περιπτώσεις μιλάμε για την πλέον οικονομική οδήγηση, αφού, χάρη στο Fisikon της ΔΕΠΑ το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο κινείται έως και 65% πιο οικονομικά από εκείνο που χρησιμοποιεί βενζίνη, έως και 40% πιο οικονομικά από εκείνο που χρησιμοποιεί υγραέριο και έως 35% πιο οικονομικά από το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί πετρέλαιο.

Τα νέα αυτοκίνητα

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κάνει ήδη στροφή στην αεριοκίνηση με νέο στόλο αυτοκινήτων, καθώς τα πλεονεκτήματα του καυσίμου γίνονται ευρέως γνωστά και η ζήτηση αυξάνεται. Πολλές είναι εκείνες που παρουσιάζουν μοντέλα διπλού καυσίμου (CNG και βενζίνης), τόσο επιβατικά, όσο και επαγγελματικά. Ήδη η SCODA παρουσίασε το OCTAVIA και το CITY GO, η SEAT τα LEON και ARONA, η FIAT τα PANDA και FIORINO και η VW τα ECO UP και POLO, δηλαδή αυτοκίνητα που απευθύνονται σε ευρύ κοινό και με πολλές πωλήσεις.

* Υπάρχει πλέον μεγάλη δυνατότητα επιλογής και ευελιξίας σε οχήματα, αφού ο οδηγός μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει σύμφωνα πάντα με τον προϋπολογισμό και με κριτήριο τις ανάγκες του.

* Τα οχήματα διπλού καυσίμου είναι το μέλλον της αυτοκίνησης καθώς επιτρέπουν σημαντική αυτονομία και εκτός δικτύου πρατηρίων φυσικού αερίου, αφού διαθέτουν και ντεπόζιτο βενζίνης.

Πρατήρια Fisikon σε όλη την Ελλάδα

Χάρη στο Fisikon της ΔΕΠΑ η αεριοκίνηση γίνεται πιο προσιτή από ποτέ, προκειμένου οι οδηγοί να μπορούν να ανεφοδιάζουν με φυσικό αέριο το αυτοκίνητό τους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ήδη υπάρχουν 8 πρατήρια Fisikon εντός Αττικής σε Κηφισιά, Άνω Λιόσια, Νέα Φιλαδέλφεια, Ασπρόπυργο, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ανθούσα, Ηλιούπολη και Κορωπί. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πρατήρια σε Νέα Μαγνησία, Πυλαία και ακόμα ένα πρατήριο υπό κατασκευή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα πρατήρια Fisikon υπάρχουν σε Ιωάννινα, Βόλο, Λάρισα, Λαμία. Υπό κατασκευή είναι επίσης πρατήρια Fisikon σε Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Ξάνθη, Κοζάνη, Ευαγγελισμό Λαρίσης, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Ψαθόπυργο, Σχηματάρι και Χαλκίδα. Στόχος της ΔΕΠΑ είναι η δημιουργία πρατηρίων σε σχεδόν όλη τη χώρα, ώστε να υπάρχει παντού ένα πρατήριο, που θα εξυπηρετεί τον οδηγό.

Όλα τα μυστικά για την αεριοκίνηση των οχημάτων

Μέχρι και 65% κέρδος στην κατανάλωση μπορούν να δουν οι οδηγοί οχημάτων, χρησιμοποιώντας καύσιμο φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση των οχημάτων τους, σε σχέση με άλλα καύσιμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι με μόλις 10 ευρώ φυσικού αερίου κάποιος μπορεί να διανύσει περίπου 300 χλμ. απόστασης. Οι οδηγοί έχουν και στην Ελλάδα την επιλογή του φυσικού αερίου, χάρη στο Fisikon της ΔΕΠΑ και μπορούν έτσι να πετύχουν οικονομία ακόμη και 60-65% έναντι της βενζίνης, 35-40% έναντι του υγραερίου κίνησης (LPG) και 25-35% συγκριτικά με το ντίζελ.

Ασφαλές καύσιμο

Η τεχνολογία του φυσικού αερίου (CNG) έχει εξελιχθεί και είναι απολύτως ασφαλής, καθώς το CNG διαχέεται αμέσως στην ατμόσφαιρα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ανάφλεξης. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και έτσι «διασκορπίζεται» προς τα πάνω, χωρίς να δημιουργούνται συγκεντρώσεις και δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή ή τυχαία απελευθέρωσή του, δεν μολύνει το έδαφος ή το νερό, αφού δεν είναι τοξικό και προέρχεται από τη φύση. Επίσης, το φυσικό αέριο έχει υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης από άλλα καύσιμα, πράγμα, που σημαίνει ότι δεν αναφλέγεται εύκολα.

Οικολογικό

Το Fisikon ήρθε και είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. Οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς της βενζίνης και 35% λιγότερο από αυτούς του ντίζελ.

Σε σύγκριση με αυτούς της βενζίνης, οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο επιτυγχάνουν 95% μείωση στις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, 80% μείωση στις εκπομπές υδρογονανθράκων και 30% μείωση στα οξείδια του αζώτου. Επίσης, σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη, εκλύονται 25% λιγότεροι ρύποι CO2, 35% λιγότερα μικροσωματίδια, 75% λιγότεροι αρωματικοί υδρογονάνθρακες και 53% λιγότερα οξείδια του αζώτου (ΝΟx).

Αυτοκινητοβιομηχανίες και αεριοκίνηση

Ήδη πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν στραφεί στην λύση του φυσικού αερίου (GNC), καθώς τα πλεονεκτήματα του καυσίμου γίνονται ευρέως γνωστά και πολλοί κατασκευαστές έχουν ήδη λανσάρει μοντέλα διπλού καυσίμου (GNC και βενζίνης), τόσο επιβατικά, όσο και επαγγελματικά. Η Skoda διαθέτει δυο νέα μοντέλα διπλού καυσίμου (Octavia, City Go) και αντίστοιχα η Seat (Arona, Leon), η Fiat (Fiorino, Panda) και η VW (Eco Up, Polo) επενδύουν σε νέα μοντέλα διπλού καυσίμου, για να εξυπηρετηθεί η αγορά, η οποία στρέφεται όλο και περισσότερο στο φυσικό αέριο. Τα οχήματα, που χρησιμοποιούν διπλό καύσιμο, έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να κινηθούν και με βενζίνη, μέχρι να ανεφοδιαστούν σε κάποιο πρατήριο του συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου πρατηρίων Fisikon.