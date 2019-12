Ανοίγει η αυλαία για τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Πεδίο του Άρεως

Πολύ μουσική, κέφι, χορό και ποικίλα δρώμενα περιλαμβάνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις της περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, με την αυλαία να ανοίγει σήμερα Παρασκευή, με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, ποικίλα δρώμενα, αναβίωση εθίμων από όλη τη χώρα και ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο παζάρι. Το δέντρο θα φωταγωγηθεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση και τους Stavento.

Ο κ. Πατούλης παρουσίασε το πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, παρουσία αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών συμβούλων και καλλιτεχνών, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιανουαρίου, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

«Δίνουμε ξεχωριστό χρώμα και ζωή στον εμβληματικό χώρο του μεγαλύτερου Πάρκου του κέντρου της Αθήνας, του Πεδίου του Άρεως, στο οποίο για 25 ημέρες, θα εναλλάσσονται ποικίλα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα, που θα ικανοποιούν όλα τα γούστα, για κάθε ηλικία» επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Τόνισε, ακόμα, πως η επιλογή του Πεδίου του Άρεως για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, σηματοδοτεί «την προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια Αττικής στην αξιοποίηση και ανάδειξη του μητροπολιτικού πάρκου, προς όφελος των πολιτών, μετά από χρόνια υποβάθμισης και εγκατάλειψης».

Ο Χάρης Ρώμας, εντεταλμένος σύμβουλος τη Περιφέρειας Αττικής σε θέματα Πολιτισμού, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, υπογράμμισε ότι θα παρουσιαστούν δεκάδες πολιτιστικές δράσεις που θα περιλαμβάνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών και εκπαιδευτικές δράσεις, για όλες τις ηλικίες με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους νέους. Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν «Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», όπου θα παρουσιαστούν σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, παραδοσιακά έθιμα και προϊόντα από κάθε γωνιά της χώρας. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η Χριστουγεννιάτικη Αγορά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαιθρίων Εμπόρων, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Πρόγραμμα Δράσεων

ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ (πλάτωμα Οικονομίδη)

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

– 15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Θεσσαλία

– 16:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Στερεά Ελλάδα

– 18:00 Συναυλία με τους Stavento

– 19:00 Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη

– 19:30 Συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Αττικής, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Αττική

* Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

– 11:00 Athens Art Network: Ομόκεντρα Καρουζέλ, Χριστουγεννιάτικο βαριετέ: Ακροβατικός χορός, παντομίμα, street dance

– 12:30 Μορφές Έφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Δυτική Μακεδονία

– 16:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Παγκρήτιος Ένωση, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Κρήτη

* Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου

– 15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Δυτική Ελλάδα

– 16:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Ήπειρο

* Τρίτη 17 Δεκεμβρίου

– 15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από το Νότιο Αιγαίο

* Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

– 15:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από τα νησιά του Ιονίου

– 18:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Κεντρική Μακεδονία

* Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

– 15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη

* Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

– 15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

– 16:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Πελοπόννησο

* Σάββατο 21 Δεκεμβρίου

– 11:00 Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Χάχανα με τον κύριο Τάσο, Μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά

– 13:00 Θεατρική Ομάδα Τόπι: Παραμύθια για να σπάτε κέφι (Τζιάνι Ροντάρι), Θεατρική παράσταση για παιδιά

– 14:30 Συναυλία με τους Κωνσταντίνα and the Boys, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

– 17:00 Συναυλία με τους Going Through

* Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

– 11:00 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 13:00 Athens Art Network: Ομόκεντρα Καρουζέλ, Χριστουγεννιάτικο βαριετέ: Ακροβατικός χορός, παντομίμα, street dance

– 15:00 Εργαστήριο παραδοσιακών χορών Δήμου Δάφνης- Υμηττού, Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Καπαδοκία και τον Πόντο

– 17:00 Συναυλία με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Νάντια Καραγιάννη

* Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 14:00 Συναυλία με τους Κωνσταντίνα and the Boys, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

– 16:00 Συναυλία με τους Vintage Band, Swing και τραγούδια του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου

* Τρίτη 24 Δεκεμβρίου

– 11:00 Μαγικά Χριστούγεννα, Διαδραστικό πάρτυ για παιδιά με ταχυδακτυλουργό, χορό και karaoke

– 13:00 Ομάδα Μαρμελάδα: Οι νότες της βροχής, Διαδραστική θεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική για τη μουσική και τη φιλία

– 14:30 Γιώργος Κωτσίνης: Γιορτές με τραγούδια της παράδοσης, Μουσική παράσταση με παραδοσιακά τραγούδια των γιορτών απ’ όλη την Ελλάδα

* Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 13:00 Θεατρικός Οργανισμός Φοίνικας: Μπορώ, Θεατρική παράσταση για παιδιά

* Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου

– 11:00 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 12:30 Ομάδα Μαρμελάδα: Οι νότες της βροχής, Διαδραστική θεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική για τη μουσική και τη φιλία

– 14:00 Συναυλία με τους Κωνσταντίνα and the Boys, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

– 16:00 Συναυλία με τους Vintage Band, Swing και τραγούδια του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου

* Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Athens Art Network: Ομόκεντρα Καρουζέλ, Χριστουγεννιάτικο βαριετέ: Ακροβατικός χορός, παντομίμα, street dance

– 14:00 Galena Dance School, Πρωτότυπες εορταστικές χορογραφίες από τις ομάδες της γνωστής χορογράφου

– 16:00 Συναυλία με τους Swingin’ Cats, Ρετρό swing και rock ‘n roll μελωδίες

* Σάββατο 28 Δεκεμβρίου

– 11:00 Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Χάχανα με τον κύριο Τάσο, Μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά

– 13:00 Θεατρική Ομάδα Τόπι: Καρυοθραύστης (Ε.Τ.Α Χόφμαν), Θεατρική παράσταση για παιδιά

– 14:30 Συναυλία με τους Vintage Band, Swing και τραγούδια του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου

– 17:00 Συναυλία με τους Swingin’ Cats, Ρετρό swing και rock ‘n roll μελωδίες

* Κυριακή 29 Δεκεμβρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 14:00 Συναυλία με την Μικρή Ορχήστρα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, 17 μουσικοί υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα

– 17:00 Συναυλία με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Νάντια Καραγιάννη

* Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Οι Χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του Καραγκιόζη, Θέατρο Σκιών (όχι bold)

– 14:00 Συναυλία με τους Κωνσταντίνα and the Boys, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

– 16:00 Συναυλία με τους Vintage Band, Swing και τραγούδια του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου

* Τρίτη 31 Δεκεμβρίου

– 11:00 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 14:00 Συναυλία με την Στέλλα Καρύδα σε φιλική συμμετοχή, Παραδοσιακά, λαϊκά και ρεμπέτικα από την Μ. Ασία και τη νησιωτική Ελλάδα

* Τετάρτη 1 Ιανουαρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

* Πέμπτη 2 Ιανουαρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 14:00 Συναυλία με τους Κωνσταντίνα and the Boys, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

– 16:00 Συναυλία με τους George Zervos Band, Rock ‘n roll performance

* Παρασκευή 3 Ιανουαρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 12:30 Θεατρικός Οργανισμός Φοίνικας: Μπορώ, Θεατρική παράσταση για παιδιά

– 14:00 Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ερωτόκριτος, Παραδοσιακοί χοροί από την Κρήτη

– 16:00 Συναυλία με τους Vintage Band, Swing και τραγούδια του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου

* Σάββατο 4 Ιανουαρίου

– 11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί, Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

– 13:00 Θεατρική Ομάδα Τόπι: Παίζοντας με τους μύθους (Ελληνική μυθολογία), Θεατρική παράσταση για παιδιά

– 14:30 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 16:00 Συναυλία με τους Vintage Band, Swing και τραγούδια του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου

* Κυριακή 5 Ιανουαρίου

– 11:00 Μορφές Έκφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 12:30 Athens Art Network: Ομόκεντρα Καρουζέλ, Χριστουγεννιάτικο βαριετέ: Ακροβατικός χορός, παντομίμα, street dance

– 14:00 Συναυλία με τους Κωνσταντίνα and the Boys, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

– 16:00 Συναυλία με τους Vintage Band, Swing και τραγούδια του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου

* Κυριακή 6 Ιανουαρίου

– 11:00 Μορφές Έκφρασης: Η Μαγική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα, Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

– 12:30 Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Χάχανα με τον κύριο Τάσο, Μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά

– 14:00 Συναυλία με τους Κωνσταντίνα and the Boys, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s