CHRO Ομίλου ΟΤΕ: Λίγες οι γυναίκες που επιλέγουν να ασχοληθούν με τα επαγγέλματα STEM

Για την ενδυνάμωση των γυναικών στην άσκηση ηγεσίας και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, αλλά και για τις ασυνείδητες προκαταλήψεις (unconsious bias) στον εργασιακό χώρο, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, κα Έλενα Παπαδοπούλου, στο συνέδριο Women in Business του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Συμμετέχοντας στο πάνελ «Building cultures, mindsets and skills for inclusion», η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου OTE σημείωσε πως οι ασυνείδητες προκαταλήψεις (unconscious bias), οι οποίες είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας, είναι και ένα από τα βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εξέλιξη της καριέρας τους και μπορεί να οδηγήσουν σε ανισότητες στον εργασιακό χώρο. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Στον χώρο των επιχειρήσεων έχουμε ανάγκη από τις ικανότητες όλων, ανδρών και γυναικών, καθώς η διαφορετικότητα ευνοεί και ενισχύει την καινοτομία. Η κατάργηση των ασυνείδητων προκαταλήψεων και η συνεργασία οδηγούν τις εταιρείες σε καλύτερα αποτελέσματα».

Η κα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στο γεγονός πως είναι λίγες οι γυναίκες που επιλέγουν να ασχοληθούν με τα επαγγέλματα STEM, στα οποία οι ηγετικές θέσεις καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες. «Η διαχείριση της τεχνολογίας απαιτεί ικανότητες που είναι πολύ κοντά στα έμφυτα ταλέντα των γυναικών, όπως η ευελιξία, η συνεργασία με ανθρώπους ποικίλων ειδικοτήτων, η φαντασία και η δημιουργικότητα. Γι’ αυτό και η τεχνολογία είναι ένας τομέας στον οποίο οι γυναίκες μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να το επιλέξουν», ανέφερε σχετικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πολιτικές ίσων ευκαιριών που εφαρμόζει ο Όμιλος ΟΤΕ, η κα Παπαδοπούλου υπογράμμισε: «Στον Όμιλο ΟΤΕ διασφαλίζουμε ίσους όρους και ευκαιρίες για όλους, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στη διαφορετικότητα. H κουλτούρα συμμετοχής και η απουσία διακρίσεων και αποκλεισμών, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Ομίλου ΟΤΕ, όπως άλλωστε ορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου». Υπενθύμισε μάλιστα πως ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας (Diversity Charter) στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει στόχο να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη.

Φέρνοντας ένα παράδειγμα από τις πρακτικές του Ομίλου ΟΤΕ, ανέφερε ότι οι γονικές άδειες για τη φροντίδα των παιδιών παρέχονται σε όλους τους εργαζόμενους. «Ήδη 300 άνδρες εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ κάνουν χρήση της ειδικής αυτής άδειας, γεγονός που μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον της οικογενειακής κουλτούρας στη χώρα μας και την εξέλιξη της κοινωνίας μας», είπε η κα Παπαδοπούλου.