Μοναδικές συλλογές από τα Μουσεία του Τόκιο για το αθηναϊκό κοινό

Φέτος εορτάζονται τα 120 χρόνια της Ελληνο-Ιαπωνικής φιλίας με πολλές εκδηλώσεις.

Το Εθνικό Μουσείο Δυτικής Τέχνης του Τόκιο σε συνεργασία με το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, διοργανώνουν την περιοδική έκθεση: «Κοσμητικές Τέχνες στις περιόδους Meiji και Heisei: Σμιλεύοντας την Ομορφιά και τη Δεξιοτεχνία για 150 Χρόνια».

Παρουσιάζονται αντικείμενα από τις συλλογές των φορέων Museum of Modern Art, Kyoto, The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές.

Η έκθεση παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό άγνωστες πτυχές του μακρινού ιαπωνικού πολιτισμού, διασυνδέοντας καλλιτεχνικές τάσεις και ιστορικές εξελίξεις και αναδεικνύοντας τη διδακτική σχέση μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, με την πρώτη να αποτελεί ζωντανή πηγή έμπνευσης νέων δημιουργών.

Εκτίθενται χαρακτηριστικά έργα χειροτεχνίας και τέχνης, όπως πήλινα σκεύη, πορσελάνες, δείγματα κεντητικής, κουτιά από λάκκα, αντικείμενα από μέταλλο και μπαμπού, υφάσματα, αντιπροσωπευτικά των ιστορικών περιόδων Meiji (1868-1912) και Heisei (1989-2019), περιόδων ιδιαίτερης διπλωματικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ιαπωνίας, όπου έχουν καταγραφεί σημαντικοί εσωτερικοί κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί.

Οι δημιουργίες των 51 καλλιτεχνών από τις δύο συγκεκριμένες περιόδους προσφέρουν μία σφαιρική άποψη για την εξέλιξη των κοσμητικών τεχνών στην Ιαπωνία και καλούν το ελληνικό κοινό να προσεγγίσει την ιαπωνική πολιτιστική κληρονομιά ως μάρτυρα της ιστορίας και ως πολιτισμικό ίχνος της ανθρώπινης παρουσίας.

Από ιαπωνικής πλευράς την επιμέλεια έχει αναλάβει ο Masanori Moroyama, πρώην επιμελητής του National Museum of Western Art.

Διάρκεια έκθεσης: 14 Νοεμβρίου 2019 – 12 Ιανουαρίου 2020.

Τόπος: Νέος εκθεσιακός χώρος του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Αδριανού 50-52, Μοναστηράκι, Αθήνα.

Πληροφορίες: www.mnep.gr.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.

Ποιές είναι οι περίοδοι Meiji και Heisei

Κατά την περίοδο Meiji, παράλληλα με τη συνέχιση παλαιότερων μορφών και τεχνικών, παρατηρείται ένα ρεύμα καλλιτεχνικής αναγέννησης βασισμένο στη νεωτερικότητα. Οι κοσμητικές τέχνες, που γνώρισαν στην Ιαπωνία μοναδική άνθιση, εξακολουθούν να αντανακλούν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αισθητικών τάσεων, διακοσμητικής ποιότητας και μιας περαιτέρω μορφολογικής τελειοποίησης και εκλέπτυνσης που συνδιαλέγεται με διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα.

Η περίοδος Heisei σφραγίζεται από την προσωπική δημιουργικότητα καλλιτεχνών ενεργών ήδη από τις αρχές του 20ου αι., που συμμετέχουν σε διεθνή κινήματα, αλλά την ίδια στιγμή δραστηριοποιούνται και στην τρέχουσα καλλιτεχνική βιομηχανία. Οι παραδοσιακές τεχνικές και αισθητική αξιοποιούνται σε όλες τις τέχνες: την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία, τις τέχνες του υφάσματος, τις κατασκευές από μπαμπού, επιδεικνύοντας μια σύγχρονη ευαισθησία που επαναπροσεγγίζει τη φυσική φόρμα μέσα από τις διακριτές επιλογές υλικών και τις δεξιοτεχνικές ικανότητες των δημιουργών, στα όρια χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας.