Πάνω από οκτώ στους δέκα millenials πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού

Τη διεθνή οπτική και εμπειρία του στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζικών ιδρυμάτων έθεσε επί τάπητος στην ομιλία του ο Global Head of Fintech, του Ομίλου deVere Group, Δημήτρης Λιτσικάκης, στην ομιλία του στην εκδήλωση με τίτλο «Fintech in Greece, Empowering tomorrow’s entrepreneurs», υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή τραπεζική κατέχει κυρίαρχη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι το 82% των χρηστών που ανήκουν στη γενιά των Millennials πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές αποκλειστικά μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη οι τράπεζες «να εκσυγχρονιστούν και να αφουγκραστούν τις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη για υπηρεσίες (πλατφόρμες) που εξασφαλίζουν μία εξαιρετικά άψογη εμπειρία του χρήστη, ως προς την ασφάλεια και την αξιοποίηση προσωποποιημένων δεδομένων (data) σε πραγματικό χρόνο».

Από την πλευρά του, ο Officer της διεύθυνσης εταιρικής & επενδυτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Ναούμ Αθανασίου, παρουσίασε τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τα e-branches, «τα πρώτα αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά τραπεζικά καταστήματα που ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2016, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και τη βελτίωση της συνολικής τους εμπειρίας μέσω της παροχής πρωτοποριακών υπηρεσιών / λύσεων».

«Gamification» και «leaderboards» για τη γενιά Ζ

Η πρόεδρος του συλλόγου Finance Club από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ολγα Παπαδοπούλου, εκπροσωπώντας τη γενιά που διαδέχεται τους Millennials, τη γενιά Ζ, επισήμανε ότι «οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδαίες και αλλάζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από την αλλαγή γενεών». Κατά την ομιλία της ανέδειξε την σημασία που δίνει αυτή η γενιά σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας, τα οποία όπως είπε, σε συνδυασμό με το «gamification» μπορούν να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση του χρήστη, όχι μόνον σε εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και σε εφαρμογές/πλατφόρμες που χρησιμοποιούν ήδη κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τα σήματα επιβράβευσης, πόντους και τα leaderboards.

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, επισημαίνοντας πως ο Δήμος στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη start up επιχειρήσεων, ενώ ο πρόεδρος του ΚΕΠΑ, Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα ανάπτυξης του νέου πλαισίου που θα θέσει ο προς ψήφιση νόμος για τους φορείς μικροπιστώσεων.

Μεταξύ άλλων, χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι αναπληρωτής προϊστάμενος διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, ένας εκ των ιδρυτών του Οικοσυστήματος Καινοτομίας OK!Thess, Σίμος Μπενσασσών, καθώς και ο συντονιστής του OK!Thess, Αντώνης Ηλίας, ο οποίος εστίασε στην επόμενη μέρα του Οικοσυστήματος Καινοτομίας, και στη βαρύτητα που δίνει η ομάδα μεντόρων του OK!Thess στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, κυρίως όμως στην αξιοποίησή της προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, ευρύτερα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Οικοσυστήματος Καινοτομίας OK!Thess, και του Ελληνο-Πολωνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Επενδύσεων.

Διαρκώς αυξανόμενη καταγράφεται η ζήτηση για μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, γεγονός στο οποίο συντέλεσε σημαντικά η λειτουργία της καινοτόμου και μοναδικής στη χώρα μας ηλεκτρονικής Online πλατφόρμας για την υποβολή αιτημάτων και αξιολόγησης (digital credit scoring) από τα Κέντρα microSTARS, επισήμανε ο project Manager και CFO του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Νεοκλής Στάμκος.

Οπως διευκρίνισε ο κ. Στάμκος, η λειτουργία της προαναφερόμενης καινοτόμου και μοναδικής ηλεκτρονικής online πλατφόρμας «έχει συμβάλλει σημαντικά στην απλοποίηση της διαδικασίας, στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, στην υιοθέτηση δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κυρίως όμως στην εισαγωγή εφαρμογών fintech».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), ο κ. Στάμκος επισήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις «ελκυστικές» οικονομίες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης μέσω FinTech και πρόσθεσε ότι «αυτού του είδους οι τεχνολογίες αιχμής, διαταράσσουν τους τρόπους παροχής των βασικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προτείνοντας καινοτόμες ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως οι νέες μορφές ηλεκτρονικών πληρωμών, ο αυτοματοποιημένος έλεγχος οικονομικών συναλλαγών, καθώς και οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης».

Από την πλευρά του ο ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ), Κωνσταντίνος Βότης, κατά την ομιλία του επεξήγησε την έννοια της τεχνολογίας Blockchain στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, «ως ένα μητρώο συναλλαγών που μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε ηλεκτρονικά μία τραπεζική συναλλαγή, χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιος τρίτος, με απόλυτη διαφάνεια και εμπιστοσύνη».

Για τη σπουδαιότητα των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών μίλησε από την πλευρά του ο Digital Innovation & Financial Technologies Expert της εταιρείας Crowdpolicy, Μαρίνος Ξυναριανός και αναφερόμενος ειδικότερα στις συνεταιριστικές τράπεζες, επισήμανε ότι έχουν υιοθετήσει ένα ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας μέσα από την παροχή προϊόντων, λύσεων, εφαρμογών και συστημάτων που ικανοποιούν τον ψηφιακό πελάτη.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το ΚΕΠΑ και τα microSTARS, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην καμπάνια για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μικροχρηματοδοτήσεων, που αποτελεί μία πρωτοβουλία του European Microfinance Network (ΕΜΝ) και του Microfinance Centre (MFC)

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ