GREEK PANORAMA: Η Εναλλακτική Ελλάδα στο Ζάππειο, 15-16 Νοεμβρίου 2019

H GREEK PANORAMA στο Ζάππειο Μέγαρο (15-16 Νοεμβρίου) θα παρουσιάσει νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες για τον Έλληνα επισκέπτη από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, και παράλληλα θα προσφέρει την δυνατότητα δικτύωσης επιχειρήσεων και φορέων με στόχο την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του κλάδου.

Οι ειδικές μορφές τουρισμού και τα νέα τουριστικά προϊόντα που αναπτύσσει η χώρα μας είναι πολυδιάστατα και αφορούν σε ένα ευρύ πλέγμα ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θα παρουσιαστούν στην έκθεση, από τον τουρισμό περιπέτειας, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον γαστρονομικό τουρισμό, τον οινοτουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, ιδιαίτερα καταλύματα , τον τουρισμό ευεξίας κ.α. έως τον εποχιακό τουρισμό – όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, θρησκευτικές γιορτές, κ.α.

Ο αειφόρος τουρισμός και οι ήπιες τουριστικές πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες θα παρουσιάζονται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC). Ειδικότερα η παρουσία του GSTC θα περιλαμβάνει κεντρικό περίπτερο για την ενημέρωση κοινού / επαγγελματιών και παρουσιάσεις / workshops με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση αειφόρων τουριστικών πολιτικών και πρακτικών.

Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη προβολή του ποδηλατικού τουρισμού με την «Γειτονιά του Ποδηλάτου» από την BIKE FRIENDLY HOTELS. Ο ποδηλατικός τουρισμός είναι μία σημαντική μορφή εναλλακτικού τουρισμού που γνωρίζει μεγάλη άνθιση και στην Ελλάδα. Στην έκθεση θα παρουσιάζονται ξενοδοχεία – μέλη του δικτύου «Bike Friendly» που διαθέτουν ολοκληρωμένες ποδηλατικές υπηρεσίες, αλλά και ποδηλατικές διαδρομές σε προορισμούς που ξεχωρίζουν για τις υποδομές τους και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ποδηλάτων.

Ο πεζοπορικός τουρισμός θα έχει σημαντική παρουσίαση στην έκθεση με την Paths of Greece και την Hikers Friendly Hotels – με σκοπό την ενημέρωση για τους πεζοπορικούς προορισμούς στην Ελλάδα, και τα συνεργαζόμενα καταλύματα και tour operators που ειδικεύονται στις περιπατητικές διαδρομές και μονοπάτια.

Το Αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί επίσης για τον ιαματικό τουρισμό και την πληθώρα πιστοποιημένων ιαματικών πηγών της χώρας μας – όσο και τουριστικές πληροφορίες – από το περίπτερο και παρουσιάσεις κοινού του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

Ο χειμερινός τουρισμός θα παρουσιάζεται με κεντρικό επίσης περίπτερο από το SNOWREPORT με όλες τις πληροφορίες για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, προορισμούς σε όλη τη χώρα, διαθέσιμες εκδρομές σε δημοφιλείς προορισμούς, μεταφορές, και γενικότερα κάθε χρήσιμη πληροφορία για τον λάτρη των χειμερινών σπορ και ειδικά του χιονιού!

Προορισμοί και Δήμοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα παρουσιάσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά από την Κάλυμνο, τον Βόλο, την Χίο, την Ανάφη, τα Μέθανα, την Κέα, τις Σέρρες, την Αγιά Λάρισας, την Λάρισα, το Επιμελητήριο Λάρισας, αλλά και από τις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Attika Wine & Food Experience κ.α., με πλούσιο πρόγραμμα ανοιχτών παρουσιάσεων για το κοινό στην αίθουσα διαλέξεων της έκθεσης.

Ενδεικτικά επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην διοργάνωση και στις συναντήσεις επαγγελματιών είναι οι EXTREME TOURS, ANA-DRASI SPORT, ELEONAS, CYCLING CRETA, MARGO WINE ROUTES, PETRINO HOTEL, ECOTOURISM KARPATHOS, DNA TRAVEL, SAIL IN GREECE, NINEMIA STAY & PLAY, RODOS CYCLING, ZELIOS GARDENS, SUNFOS ALESSIA YACHTING, ATON TRAVEL EXPERTS, LEPANTO CRUISES, VAGONETTO – FOKIS MINING PARK, WE BIKE ATHENS, SAIL MED AEGEAN CARGO SAILING, LETS GO TRAVEL, 1DAYSAILING TRIPS, FOOD PHILOSOPHY BY KALAMATA TOURS, TRAVEL AND DO, CYCLING HELLAS, GOAT TRAILS, EXTREME GREECE, 3D ACROPOLIS, DESPOTIKO HOTEL, ΑTHENS WALKING TOURS, ATTIKA WINE & FOOD EXPERIENCE, ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, BNB NEWS, ΑΘΗΝΑΙΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, AUTO TRITI TOURING, PATHS OF GREECE & HIKERS FRIENDLY, SNOWREPORT, BIKE FRIENDLY HOTELS, κ.α.

GREEK PANORAMA – Ημέρες Κοινού: Παρασκευή – Σάββατο 15-16 Νοεμβρίου 2019, www.greekpanorama.gr.