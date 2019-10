Η μόδα χρησιμοποιεί πολλές φορές την τέχνη ως πηγή έμπνευσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραχθούν δημιουργίες αξεπέραστες στο χρόνο που μπορούν να χαρακτηρίσουν μια εποχή. Η μόδα έχει τη δική της ιστορία, συνομιλεί πολλές φορές και εμπνέεται από τη ζωγραφική και τη γλυπτική αποκαλύπτοντας μια άλλη εικόνα του κόσμου μας.

Το Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, διοργανώνει την επίδειξη μόδας In Fashion We Art, ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ * Boutique NEW IMAGE με τις εκπληκτικές δημιουργίες των κορυφαίων designers Zuhair Murad, Ralph & Russo, Jitrois, Vicedomini, Edward Achour και Ungaro στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των πολιτιστικών σκοπών του Ιδρύματος.

Στην επίδειξη θα παρουσιαστούν δημιουργίες των:

Zuhair Murad



Ο οίκος Zuhair Murad ιδρύθηκε το 1997 στη Βηρυτό και το Παρίσι. Οι συλλογές του αναμειγνύουν την αρχαία κληρονομιά με σύγχρονα στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι ονειρικές δημιουργίες αριστοτεχνικά σχεδιασμένες. Το κάθε ένδυμα είναι αποτέλεσμα μιας μακράς και απαιτητικής διαδικασίας που δημιουργεί την απόλυτη εμπειρία κομψότητας.

Ralph & Russo



Ο λονδρέζικος οίκος Ralph & Russo δημιουργεί σύγχρονα και ταυτόχρονα διαχρονικά σχέδια που αποπνέουν πολυτέλεια και είναι περιζήτητα παγκοσμίως. Οι εκλεπτυσμένες δημιουργίες του αποπνέουν μια ισχυρή θηλυκότητα που δεν χάνουν ποτέ την κομψότητά τους.

Jitrois

Καινοτόμος, ανατρεπτικός, πολυτελής. Αυτά είναι τα τρία επίθετα που χαρακτηρίζουν τον γαλλικό οίκο Jitrois που ως έμβλημά του είναι το δέρμα. Κάθε του δημιουργία είναι μια διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του σώματος, του δέρματος και του ψηφιακού κόσμου.

Vicedomini



Από την αρχή της δημιουργίας του το 1962, ο οίκος Vicedomini ντύνει την ευρωπαϊκή ελίτ με δημιουργίες σήμα κατατεθέν της μάρκας, όπως το φόρεμα «tubino». Δυο απλές βελονιές που συναρμολογούσαν ένα ίσιο φόρεμα με πολύχρωμα μοτίβα εκτυπωμένα σε πλεκτά ή χοντρό μετάξι. Πλέον, ο οίκος, διατηρώντας την κληρονομιά των προηγούμενων δεκαετιών, δημιουργεί μοντέρνες συλλογές για τη σύγχρονη γυναίκα συνδυάζοντας διάφορα υφάσματα, δέρματα και φυσικά το κασμίρ.

Edward Achour

Από το 1999 έως και σήμερα οι δημιουργίες του Edward Achour, επηρεασμένες από το πνεύμα των 60s, έχουν ως στόχο να ομορφύνουν τη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Ολες οι δημιουργίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και συνδυάζουν αρμονικά πολυτελή στοιχεία με στοιχεία που «σπάνε» τις αυστηρές γραμμές δίνοντας μια ανάλαφρη και εύθυμη διάθεση.

Ungaro

Ο γαλλικός οίκος Ungaro, από το 1967 που δημιουργήθηκε απέκτησε διεθνή φήμη με δημιουργίες αδιαμφισβήτητης θηλυκότητας, καθαρές σιλουέτες και φανταχτερά σχέδια δίνοντας εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και το χρώμα. Κάθε κολεξιόν του οίκου δημιουργεί τάσεις και υπενθυμίζει τη γυναικεία σαγήνη.

Η πρόσκληση στοιχίζει 120 ευρώ και περιλαμβάνει επίσης δείπνο στο Ballroom της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και την δωρεάν κλήρωση ενός πίνακα του διακεκριμένου ζωγράφου Δημήτρη Κούκου.

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 στις 20:00.

RSVP: έως 26/10/19, Αννα Πλέσσα, τηλ. 2103611206, aplessa@thf.gr.