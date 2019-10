Διακεκριμένοι Ελληνες της διασποράς σε αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων

Κυκλοφόρησε η Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων «Διακεκριμένες Ελληνικές Προσωπικότητες» από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Αφιερωμένη στους Έλληνες της διασποράς, που με το έργο τους τιμούν και προβάλλουν την Ελλάδα στο εξωτερικό, το φιλανθρωπικό Ίδρυμα International Foundation for Greece (IFG), επιλέγει κάθε τρία χρόνια, για να βραβευτούν για την προσφορά τους στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας στους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της φιλανθρωπίας. Και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αρωγός κάθε εθνικής προσπάθειας, απεικονίζουν στα γραμματόσημα τις βραβευμένες προσωπικότητες που όχι μόνο δεν ξέχασαν την ελληνική τους καταγωγή, αλλά προβάλλουν και ζωντανεύουν, ο καθένας με το δικό του έργο, την ιδέα της Ελλάδος στο εξωτερικό.

Τα βραβεία του IFG για το έτος 2019

– Γράμματα και τέχνες: Αλεξάντρ Ντεσπλά

Πολυβραβευμένος συνθέτης, ενορχηστρωτής και μαέστρος. Δύο φορές νικητής βραβείου Όσκαρ για τη μουσική επένδυση των ταινιών «Η μορφή του νερού» και «Ξενοδοχείο Grand Budapest» και εννέα φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο Alexandre Desplat έχει ήδη κερδίσει δύο Χρυσές Σφαίρες, δύο βραβεία Grammy, τρία BAFTA, τρία Cesar και έχει στο βιογραφικό του πολλές άλλες διακρίσεις και σπουδαίες συνεργασίες. Πρόκειται για ένα από τους πιο λαμπρούς συνθέτες της γενιάς του που υπογράφει τη μουσική επένδυση σε κάποιες από τις πιο διάσημες ταινίες της μεγάλης οθόνης.

– Επιστήμη: Καθηγητής Δημήτριος Νανόπουλος

Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Διακεκριμένος Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Texas A&M και διευθυντής του Κέντρου Αστροσωματιδιακής Φυσικής του Κέντρου Προχωρημένων Ερευνών (HARC), στο Houston. Κύρια ερευνητική του ασχολία είναι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών και η Κοσμολογία. Έχει συγγράψει πάνω από 680 πρωτότυπες εργασίες, όλες δημοσιευμένες σε περιοδικά με κριτές και υψηλό impact factor, συμπεριλαμβανομένων 15 βιβλίων. Έχει πάνω από 49.100 αναφορές.

Έχει τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του τάγματος της τιμής, της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ τον Μάιο του 2005, έτους αφιερωμένου στον Einstein, απέσπασε για δεύτερη φορά (πρώτη φορά το 1999) το βραβείο του Ιδρύματος Ερευνών της Βαρύτητας (Μασαχουσέτη). Τον Οκτώβριο του 2006 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ωνάση, ενώ το 2009 απέσπασε, από την Ιταλική Εταιρεία Φυσικής, το Διεθνές Βραβείο «Enrico Fermi».

– Επιχειρηματικότητα: Ντιν Μητρόπουλος

Δραστήριος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της Metropoulos & Co, έγινε γνωστός στον επιχειρηματικό κόσμο για την ικανότητα του να «αναβιώνει» και να αυξάνει την αξία παραδοσιακών προϊόντων που είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή στην Αμερική. Έχει αναβιώσει ή δημιουργήσει σχεδόν 100 επιχειρηματικά προϊόντα και 300 brands. Η σπουδαία φιλανθρωπική του δράση εστιάζει στην παγκόσμια εκπαίδευση, την υγεία των παιδιών και σε προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα συμμετέχει ενεργά στις Ελληνικές και Ορθόδοξες Αμερικανικές και παγκόσμιες κοινότητες και υποστηρίζει Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού και πολλές Ελληνικές πολιτιστικές και θρησκευτικές δράσεις στις ΗΠΑ.

– Έργο Ζωής: Κορίνα Μεντζελοπούλου

Ιδιοκτήτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Chateau Margaux. Συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες στον κλάδο της οινοποιίας παγκοσμίως. Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα της κληρονόμησε έναν ιστορικό και εμβληματικό αμπελώνα στο Bordeaux. Σήμερα οι αμπελώνες της παράγουν ένα από τα καλύτερα και ακριβότερα κρασιά παγκοσμίως, το Chateau Margaux. Είναι ιδρυτικό μέλος του The Hellenic Initiative, ενός κινήματος που κινητοποιεί τους Έλληνες της Διασποράς με στόχο την κοινωνικό οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Στην Ελλάδα η κυρία Μετζελοπούλου έχει θεσπίσει υποτροφίες για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, στη μνήμη του πατέρα της.

– Φιλανθρωπία: Ίδρυμα Μπεχράκη

Με θητεία 40 χρόνων στη φαρμακευτική βιομηχανία, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπεχράκης διακρίνεται για το έντονο φιλανθρωπικό του έργο. Μαζί με τη σύζυγό του, Μαργκώ, έχουν ιδρύσει το Ίδρυμα Μπεχράκη, με έδρα τη Βοστώνη. Το φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος επικεντρώνεται στους τομείς της Τέχνης, της Εκπαίδευσης, της Υγείας ενώ γνωστή είναι η στήριξή του σε θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα, τις κοινότητες των Ελλήνων της διασποράς και την ελληνορθόδοξη πίστη. Έχουν ιδρύσει και χρηματοδοτούν έδρες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στην Ελλάδα, το Ερευνητικό Εργαστήριο George D.Behrakis, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής, το οποίο δώρισε το Ίδρυμα Μπεχράκη στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, υποστηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία SmokeFreeGreece, με εκπαιδευτικές αντικαπνιστικές δράσεις σε όλη την χώρα.



Η Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων περιλαμβάνει πέντε γραμματόσημα και θα διατίθενται από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2022, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα και από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρσή τους, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. Κυκλοφορούν επίσης Εικονογραφημένοι Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, Τυποποιημένες σειρές Γραμματοσήμων. Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα (Λυκούργου 5 & Απελλού – 100 38 ΑΘΗΝΑ) και από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. που θα αποσυρθούν στις 6 Οκτωβρίου 2022.