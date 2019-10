O Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος βραβεύτηκε με το «2019 Capital Link Maritime CSR Leadership Award»

«Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής ναυτιλίας. Ακολούθησα, μαζί με τα αδέρφια μου, κάποιες από τις θεμελιώδεις αξίες: «Ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο, να φροντίζεις τους εργαζόμενους, να μην χάνεις την καρδιά σου όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα, να μην χάνεις το μυαλό σου όταν πηγαίνουν καλά», ανέφερε ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος στην ευχαριστήρια ομιλία του κατά την βράβευση του με το «2019 Capital Link Maritime CSR Leadership Award».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους διοργανωτές Νίκο Μπορνόζη και Όλγα Μπορνόζη, «για το υπέροχο αυτό βραβείο», όπως είπε, συμπληρώνοντας ότι είναι χαρά του που τον προλογίζει ο φίλος του, Νίκος Τσάκος.

Ακολούθως ο κ. Παπαγιαννόπουλος ανέφερε ότι είναι ευλογημένος που έμαθε αυτές τις αξίες από τους προκατόχους του αλλά και για τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Στη θητεία του ως πρόεδρος της BIMCO, o κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι προσπάθησε να αγωνιστεί για πολλά θέματα, όπως η περιβαλλοντική ευαισθησία και η ισότητα των φύλων.

Κλείνοντας ο κ. Παπαγιαννόπουλος έδωσε έμφαση στο ότι πρέπει να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς η νέα γενιά είναι καλά εκπαιδευμένη και διαθέτει παγκόσμια θεώρηση των πραγμάτων, κάτι που θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό.

O κ. Νίκος Τσάκος, President & CEO – Tsakos Energy Navigation, Chairman – INTERTANKO 2014-2018, τόνισε πόσο μεγάλη είναι η χαρά του να προλογίσει τον κ. Τάσο Παπαγιαννόπουλο καθώς έχουν συνυπάρξει πολλάκις σε κοινές προσπάθειες σε φορείς και οργανισμούς ανά τα χρόνια, πάντοτε με γνώμονα το κοινό καλό. Ο κ. Τσάκος αναφέρθηκε στη πολυμάθεια του κ. Τάσου Παπαγιαννόπουλου που συνδυάζει το πάθος του για τη ναυτιλία με εκτενείς γνώσεις σε πολλά και διαφορετικά πεδία.

Το «2019 Capital Link Maritime CSR Leadership Award» απονεμήθηκε στον κ. Αναστάσιο Παπαγιαννόπουλο, CEO – Common Progress Co; Former President – BIMCO, σε αναγνώριση της προσφοράς του στη ναυτιλία και της αφοσίωσής του στην εφαρμογή και προώθηση των Βέλτιστων Πρακτικών, στα πλαίσια του «9th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum», Best Industry Practices – A Competitive Advantage. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου, 2019 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με την συμμετοχή 550 και πλέον ατόμων.

Η απονομή του Βραβείου «Capital Link Maritime CSR Leadership Award» ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια με στόχο την αναγνώριση ενός ατόμου ή ενός οργανισμού για την επίδειξη του υψηλότερου επιπέδου αφοσίωσης στην Επιχειρηματική Δεοντολογία και τις Βέλτιστες Πρακτικές στον Κλάδο. Τιμώμενα πρόσωπα προηγούμενων ετών ήταν οι κκ. Jeremy Penn, Nikos Tsakos, Efthimios Mitropoulos, Clay Maitland, John Platsidakis, και Philippe Louis-Dreyfus.

Φωτογραφία: Aπό αριστερά προς τα δεξιά: κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link, κ. Anastassios Papagiannopoulos, Principal, Common Progress Co, President – BIMCO 2017-2019, κ. Nikos Tsakos, President & CEO – Tsakos Energy Navigation, Chairman – INTERTANKO 2014-2018