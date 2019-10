Το 10o φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους «Balkans Beyond Borders» έρχεται στην Ταινιοθήκη

Μετά από ένα ταξίδι εννέα χρόνων στα Βαλκάνια, το διαβαλκανικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους «Balkans Beyond Borders», γιορτάζει την 10η έκδοσή του στην Αθήνα, από τις 17 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, με κινηματογραφική διάθεση και εκπλήξεις στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Το Balkans Beyond Borders Short Film Festival, με έμπνευση από την κίνηση και την …συν-κίνηση, προσκαλεί το κοινό σε ένα πλούσιο τετραήμερο γεμάτο ταινίες μικρού μήκους, βιωματικά εργαστήρια, φωτογραφικά διαδραστικά events και ανοιχτές συζητήσεις, ειδικά αφιερώματα και παράλληλες δράσεις σε συνεργασία με οργανισμούς και φορείς από διαφορετικούς τομείς.

Ο δυο φορές βραβευμένος από την ΕΕ για το έργο του οργανισμός Balkans Beyond Borders, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, που επιθυμεί να προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο και την μη τυπική μάθηση, αξιοποιώντας ως μέσο την τέχνη του Κινηματογράφου και τα Νέα Μέσα. Από το 2011, διοργανώνει το διαβαλκανικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους σε διαφορετικές πόλεις των Βαλκανίων. «Το Balkans Beyond Borders Short Film Festival επιδιώκει να ενισχύσει τους νέους «δημιουργούς» των Βαλκανίων και να κάνει γνωστό το έργο τους στην ευρύτερη περιοχή και πέρα από αυτή. Πιστεύουμε πως οι άνθρωποι της τέχνης και ειδικά η νέα γενιά αυτών μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική βάση για συνεργασία και ανάπτυξη για την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων της εποχής μας» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κωνσταντίνα Καρύδη, συνιδρύτρια και υπεύθυνη συνεργασιών και δικτύωσης του Φεστιβάλ.

Κάθε χρόνο το φεστιβάλ προτείνει ένα διαφορετικό θέμα, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει το κοινό. Παράλληλα, αναπτύσσει συνεργασίες στον χώρο του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό να ενισχυθεί ο διάλογος και μέσω της τέχνης να γεννηθούν νέες ιδέες παρατηρώντας τις πολιτικές εξελίξεις.

Είναι η τρίτη φορά που το Balkans Beyond Borders Short Film Festival φιλοξενείται στην Ελλάδα. Ξεκίνησε άτυπα το 2010 στη Σερβία, ενώ στην πορεία ταξίδεψε στο Βελιγράδι (2010), στην Αθήνα (2011), στα Τίρανα (2012), στο Βουκουρέστι (2013), στο Σαράγεβο (2014), στη Θεσσαλονίκη (2015), στη Σόφια (2016), στις Βρυξέλλες (2017) και στο Νόβι Σαντ (2018). Δημιουργήθηκε από μία ομάδα 8 ατόμων από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο να θεσπίσει ένα μετακινούμενο φεστιβάλ που θα συμβάλει στην κινητικότητα των νέων εντός της Ευρώπης αλλά και στη δημιουργία ενός διαβαλκανικού δικτύου για τους νέους δημιουργούς.

«Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης και επικοινωνίας μεταξύ των βαλκανικών λαών αλλά και πολύ έντονα στερεότυπα τα οποία εμμένουν ακόμα και σήμερα και εμποδίζουν τη συνεργασία στην περιοχή μας. Ετσι αποφασίσαμε ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταρρίψουμε αυτά τα στερεότυπα. Ανάμεσα στους στόχους μας, είναι η προώθηση των πολιτισμών και της δημιουργικότητας των Βαλκανίων, αλλά και η ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των νέων της περιοχής» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κωνσταντίνα Καρύδη.

Σχετικά με το φετινό πρόγραμμα, η συνιδρύτρια και υπεύθυνη διοργάνωσης του φεστιβάλ, Βερονίκη Κρικώνη, αναφέρει: «Στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ συναντάμε 30 βαλκανικές παραγωγές και συμπαραγωγές που απαντούν με έναν τρόπο δημιουργικό στη φετινή θεματική που έχει τίτλο «e-motions». Παράλληλα, φιλοξενούμε μία σειρά από αφιερώματα. Συγκεκριμένα, φέτος συνεργαζόμαστε με το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του Εδιμβούργου και κάνουμε focus στον σκωτσέζικο κινηματογράφο, ενώ σε συνεργασία με το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ και την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα προβάλλουμε ταινίες μικρού μήκους με θέμα «#EUandME». Επίσης, θα φιλοξενήσουμε κάποιες επιλεγμένες ταινίες από το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της Αγκυρας, καθώς και από το Κέντρο Κινηματογράφου του Μαυροβουνίου με τα οποία συνεργαστήκαμε μέσα στη χρονιά, αλλά και ταινίες φοιτητών από το πανεπιστήμιο της Πρίστινας».

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα με ταινίες από τα Βαλκάνια με θέμα «Νέοι και Εργασία / Γυναίκες και εργασία» που επιχειρούν να αναδείξουν το εν λόγω ζήτημα και τις προκλήσεις του στις μέρες μας. Το αφιέρωμα αποτελείται από δύο προβολές (μία το Σάββατο, 19/10 18:00 – 19:30 και μια την Κυριακή, 20/10 17:00 – 18:15), ενώ παράλληλα θα λάβουν χώρα εργαστήρια και ομιλίες.

Μέσα από το επιλεγμένο πρόγραμμα θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που αναγκάζονται να αφήσουν τη χώρα τους, πρόσωπα που βιώνουν εκμετάλλευση και καταπίεση στην εργασία ή έρχονται αντιμέτωποι με διλήμματα. Οι ιστορίες αυτές σκιαγραφούν χαρακτήρες που απορροφούν τα πολιτικοοικονομικά προβλήματα της εποχής μας και μάχονται να επιβιώσουν στο σύγχρονο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συμπληρώνει το διεθνές τμήμα το οποίο φέτος περιλαμβάνει ταινίες από το Ιράν, τη Γεωργία, την Ισπανία και την Ολλανδία αλλά και οι παράλληλες δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι: το «Labyrinth of Senses» – ένα βιωματικό εργαστήριο εξοικείωσης με την αναπηρία σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία KINITRO, μία συζήτηση με θέμα «Η γυναίκα στον 21ο αιώνα» και ένα εργαστήριο για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Youthmakers Hub.

Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.balkansbeyondborders.eu/