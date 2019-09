ΕΛΤΑ: Ένα μήνυμα ζωής στον 11ο Greece Race for the Cure

H μεγάλη ομάδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων έτρεξε ενάντια στον καρκίνο του μαστού, στο 11ο Greece Race for the Cure, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή πάνω από 36.000 δρομέων, στέλνοντας ένα μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης.

Το Greece Race for the Cure είναι αγώνας δρόμου 5 χλμ. και περίπατος 2 χλμ., που πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και με την έγκριση της αμερικανικής Οργάνωσης Susan G. Komen. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και τη δεύτερη μεγαλύτερη ανάμεσα σε 140 διοργανώσεις που πραγματοποιούνται παγκοσμίως.



Φέτος για πρώτη χρονιά ο 33ος Γύρος της Αθήνας, ο πλέον ιστορικός θεσμός στα αθλητικά δρώμενα της πόλης, έγινε σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού και ένωσε τις δυνάμεις του με το Greece Race for the Cure σε μία διαδρομή 10 χλμ.