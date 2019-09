3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back για τις Ξένες Επενδύσεις

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back (www.investgr.eu) θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020 (Athens Hilton), με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.

Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και πραγματεύεται το εξόχως επίκαιρο και κρίσιμο θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Ο τίτλος του 3rd InvestGR Forum 2020 είναι «Greece is Back».

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η Ελλάδα, μετά από μια υπερδεκαετή και βαθιά οικονομική κρίση, φαίνεται να επιστρέφει στο οικονομικό πεδίο με περισσότερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, χωρίς να παραβλέπονται φυσικά οι εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι. Και είναι, ακριβώς, αυτός ο λόγος, στον οποίο οφείλεται ο τίτλος «3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back». Στις παρούσες δε οικονομικές και πολιτικές περιστάσεις, κατά τις οποίες οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα καταλαμβάνουν περίοπτη θέση στις κυβερνητικές προτεραιότητες και, εν γένει, στον δημόσιο διάλογο, το InvestGR Forum εξελίσσεται σε προνομιακό χώρο διατύπωσης θέσεων, προτάσεων και πολιτικών ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο, τις ξένες εταιρείες στην Ελλάδα, τους ειδικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα».

Στο Πρόγραμμα του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back, θα επιχειρηθεί, μέσα από τις θεματικές των πάνελ συζητήσεων, να αποτυπωθεί η επιστροφή της Ελλάδας και της οικονομίας της σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου, αλλά και τι πρέπει να γίνει ώστε να καθιερωθεί πλέον η Ελλάδα ως αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και φέτος η Έρευνα – βαρόμετρο της METRON ANALYSIS με θέμα: «Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός;», με προσωπικές συνεντεύξεις επικεφαλής ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Με την επιστημονική δε εποπτεία του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργου Παγουλάτου, θα πραγματοποιηθεί μελέτη με τις θέσεις και προτάσεις των επικεφαλής ξένων εταιρειών στην Ελλάδα για τη βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου της χώρας.

Τέλος, θα προβληθούν ελληνικές εταιρείες – success stories, οι Greek Ambassadors, ώστε να εκπεμφθεί ένα γενικότερο μήνυμα ανταγωνιστικής και δυναμικής ελληνικής οικονομίας.

