Διαγωνισμός για Startups στην ψηφιακή τεχνολογία από τον ΣΕΠΕ

Διαγωνισμό για Startups στην ψηφιακή τεχνολογία ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Συγκεκριμένα, το Startups d.Day είναι ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις, ο οποίος διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο οποίος υλοποιείται στο πλαίσιο του digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στόχος του Startups d.Day 2019 είναι να αναδείξει και να βραβεύσει καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν προϊόν/λύση είτε έτοιμο/η είτε σε πιλοτική λειτουργία (proof of concept), προκειμένου να συμμετάσχουν.

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το προϊόν/λύση τους σε επενδυτές, funds, επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, πελάτες, κ.ά., στο πλαίσιο του συνεδρίου, να δικτυωθούν με ανθρώπους και εταιρείες που μπορούν να τους βοηθήσουν στην προσπάθειά τους, ενώ για τις διακριθείσες εταιρείες θα υπάρχουν επιπλέον οφέλη, κυρίως όσον αφορά στην προβολή τους.

Διαδικασία αξιολόγησης

Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο ΣΕΠΕ, θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία θα επιλέξει τις 10 καλύτερες, οι οποίες και θα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν με stand (π.χ. roll up, Η/Υ, υλικό προώθησης δικής τους παραγωγής), στο πλαίσιο του digital economy forum 2019.

Οι 10 εταιρείες που θα επιλεγούν, θα κληθούν, στη συνέχεια, να παρουσιάσουν την πρόταση τους σε πάνελ επιχειρηματιών και στελεχών του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας για την αξιολόγησή τους (σύντομη παρουσίαση διάρκειας, μέχρι πέντε λεπτών, που θα προηγηθεί της διεξαγωγής του συνεδρίου, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί, μετά τη διαδικασία επιλογής). Η παρουσία τους στο συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία δικτύωσης με εξειδικευμένα στελέχη σε διάφορους τομείς, ώστε να λάβουν χρήσιμες συμβουλές (τεχνικές, χρηματοδοτικές, διοικητικές, οργανωτικές, κλπ) για την επιχειρηματική ανάπτυξή τους.

Από αυτές τις 10 εταιρείες, θα προκριθούν οι πέντε πρώτες σε σειρά κατάταξης, οι οποίες θα παρουσιάσουν τη λύση/προϊόν που έχουν, σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα στη διάρκεια του digital economy forum 2019.

Οι τρεις πρώτες σε σειρά κατάταξης θα βραβευθούν στο επίσημο δείπνο του digital economy forum 2019, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριακού Μητσοτάκη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα στελεχωθεί από επιχειρηματίες και εξειδικευμένα στελέχη από τον χώρο των επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας.

Τρόπος και δυνατότητα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται την τελευταία πενταετία και μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: startups@sepe.gr, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2019.

Η αίτηση περιλαμβάνει κείμενο μεγέθους έως 2.500 λέξεις, που θα αναφέρεται στα εξής θέματα:

Τα κύρια στοιχεία της εταιρείας (δραστηριότητα, αποτελέσματα, δομή, κλπ).

Τα καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες που έχουν δημιουργήσει και η διαφοροποίησή τους από τον ανταγωνισμό.

Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία και δυναμική της εταιρείας εντός ή/και εκτός Ελλάδας (πελάτες, πωλήσεις, συνεργασίες, κλπ).

Στοιχεία των βασικών στελεχών της εταιρείας.

Διακρίσεις της εταιρείας/ομάδας, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια.

Προγραμματισμός ανάπτυξης για την επόμενη διετία.

Αίτηση συμμετοχής

Τι θα κερδίσουν οι διακριθείσες εταιρείες

Τι θα κερδίσουν οι διακριθείσες εταιρείες Δωρεάν εγγραφή στο ΣΕΠΕ.

Δωρεάν συνδρομή στο ΣΕΠΕ για το έτος 2020.

Δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ.

Ευκαιρίες δικτύωσης με επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕ για μελλοντικές συνεργασίες.

Ευκαιρίες δικτύωσης με εξειδικευμένους επενδυτές και σχετικά funds.

Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν startups από επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕ.