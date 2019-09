Στη Σαντορίνη το ελληνικό τζιν…

Στη Μεσόγειο το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Και στη Σαντορίνη, το ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό όλες τις ημέρες του χρόνου. Έτσι, το πολυτελές ξενοδοχείο Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa παρατείνει το καλοκαίρι και προσκαλεί τους λάτρεις των γεύσεων σε ένα ταξίδι στην Οία της Σαντορίνης, όπου δύο από τα καλύτερα bar του κόσμου ανέλαβαν να αναδείξουν τον ελληνικό χαρακτήρα του cocktailing, συμπυκνώνοντας τη μαγεία σε ένα ποτήρι.

Το ραντεβού δίνεται την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου στην πισίνα του Santo Maris. Εκεί, θα βρίσκονται το αθηναϊκό “ The Clumsies Bar” (#7 στη λίστα των “ The World ’s 50 Best Bars”) και το παριζιάνικο “ Candelaria Bar” (#47 στην ίδια λίστα), τα οποία προσκαλούνται να δημιουργήσουν signature cocktails εμπνευσμένα από το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης και το μεσογειακό concept του μοναδικού “ Mataroa Mediterranean Dry Gin”. Τη δημιουργική ομάδα του “ The Clumsies Bar” θα εκπροσωπεί ο συνιδιοκτήτης και bartender, Νίκος Μπάκουλης, ενώ του “ Candelaria” η France Rainteau, bar manager και bartender.

To event αποκτά ακόμα πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα χάρις στους μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς και το foodpairing που έχει σχεδιαστεί. Η βραβευμένη γαστρονομική ομάδα του εστιατορίου του ξενοδοχείου, ALIOS ILIOS, συμπράττει με τα αναγνωρισμένα διεθνώς Bars, ώστε να χαρίσουν μία αξέχαστη fine-dining εμπειρία.

Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa:

Το 5* ξενοδοχείο, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, στην Οία της Σαντορίνης, άνοιξε τις πόρτες του το 2016 ως η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του Metaxa Hospitality Group, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο της φιλοξενίας από το 1975. Χτισμένο σε προνομιακή θέση, προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και πανοραμική θέα στο περίφημο ηλιοβασίλεμα της Οίας. Αποτελείται από 57 σουίτες και βίλλες, ενώ διαθέτει 5 εξωτερικές πισίνες, βραβευμένο Spa με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και για τους λάτρεις των γεύσεων, το εστιατόριο ALIOS ILIOS, με έμφαση στη δημιουργική Ελληνική κουζίνα.