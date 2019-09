Milan, Benfica και Barcelona συζητούν για την αγορά των σπορ

Economist: The sports business summit for SE Europe

Μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα στο χώρο του αθλητισμού και γενικότερα στην αγορά των σπορ θα μετάσχουν στο συνέδριο του Economist «The sports business summit for SE Europe: The sky’s the limit», που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, σε συνεργασία με το USL (United Soccer League).

Πρόκειται για τους Paolo Scaroni, πρόεδρος, AC Milan, Domingo Soares de Oliveira, διευθύνων σύμβουλος, S.L. Benfica, Marta Plana i Dropez, μέλος ΔΣ, Barcelona και Νίκο Λεπενιώτη, γενικός διευθυντής του Ολυμπιακού.

Η θεματολογία



Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τα media και η τεχνολογία θα αποτελέσουν αντικείμενο των εισηγήσεων, οι οποίες θα επεκταθούν σε ζητήματα όπως η εκπόνηση εμπορικής στρατηγικής σε ένα σύνθετο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς σε επιμέρους αθλητικούς τομείς και η δυναμική της σχέσης των νέων με τα σπορ. Την ατζέντα του συνεδρίου συμπληρώνουν θεματικές όπως ο ρόλος των Ολυμπιακών Αγώνων στην αθλητική βιομηχανία.

Συμμετέχουν ακόμα:

Λευτέρης Αυγενάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Δημήτριος Ευσταθίου, ανώτατος αντιπρόεδρος, player relations & competition, Major League Soccer (MLS)

Ken Aagaard, πρόεδρος, CBT

Derek Aframe, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, integrated marketing division, Octagon

Brendan Flood, διευθυντής, Burnley FC

Evan Greene, εταίρος, 3 Emerald Marketing

Jonathan Krane, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, KraneShares

Brent Lawrence, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Accelerate Sports

Glenn Lovett, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών, Nielsen Sports

Gary Mellor, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Beswicks Sports

Marco Villiger, ιδιοκτήτης, MV Sports Consulting και πρώην αναπλ. Γενικός γραμματέας της FIFA

Αναλυτικό πρόγραμμα συνεδρίου: www.hazliseconomist.com / www.sports2019.economist.com.