Εγκαινιάζεται η 24η Art Athina στο Ζάππειο από τον ΠτΔ

Το φιλότεχνο κοινό της Art Athina, στην πλειοψηφία του γυναικείο, ενδιαφέρεται περισσότερο για τη ζωγραφική και επισκέπτεται τη μεγάλη γιορτή των αιθουσών τέχνης. Εφέτος, το ραντεβού με την Art Athina άλλαξε χρόνο και τόπο.

Αναζητώντας εκθεσιακό χώρο μετά τη στέγαση της πέρσι στο Ωδείο Αθηνών και αφού δεν ευοδώθηκε η λύση του Ακροπόλ διοργάνωσε τον Ιούνιο το Art Athina Summer Pop Up, ως προάγγελο της ολοκληρωμένης 24ης Art Athina η οποία τελικώς ανοίγει τις πύλες της από το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 16/9, για πρώτη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο. Χώρο συνδεδεμένο με την Ιστορία και τον πολιτισμό, στην καρδιά της Αθήνας. H έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος και θα την εγκαινιάσει σήμερα 13 Σεπτεμβρίου στις 19.00.

Από τις πιο παλιές εκθέσεις στην Ευρώπη, η Art Athina που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελληνικών Αιθουσών, περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της εκτός από την κυρίως έκθεση στην οποία εφέτος συμμετέχουν 36 γκαλερί από Ελλάδα και εξωτερικό, βιντεοπροβολές καλλιτεχνών για το τελευταίο βράδυ της διοργάνωσης (16/9) στον θερινό κινηματογράφο Αίγλη , τον παλαιότερο εν λειτουργία κινηματογράφο της Αθήνας. Εχουν επιλεγεί βίντεο από την πλατφόρμα Daata Editions νέων καλλιτεχνών που δουλεύουν με κινούμενη εικόνα και ήχο, το Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ καθώς και ανεξάρτητους Ελληνες και ξένους καλλιτέχνες. Την επιμέλεια υπογράφει η καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina, Σταματία Δημητρακοπούλου.

Την τιμητική της επίσης σ’ αυτή την διοργάνωση έχει η περφόρμανς από εικαστικούς καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τις συμμετέχουσες γκαλερί με την επιμέλεια της επίκουρης καθηγήτριας στο City University New York και συντονίστριας στο Raymond Pettibon Studio, Σωζήτας Γκουντούνα. Το πρόγραμμα θα εξετάσει την εξέλιξη του καλλιτεχνικού είδους της περφόρμανς από το θέατρο έως τη σημερινή της εφαρμογή σε άλλες μορφές τέχνης.(συμμετέχουν οι Αννα Τζάκου, Ραφίκα Σαουίς, Γιώργος Σταματάκης, Οντέτ Κουζού κ.ά.)

Ακόμα, προνοώντας για το μελλοντικό της κοινό η Art Athina διαμορφώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών και εφήβους. Με τίτλο «Art Athina – We are the future», σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού «ΚROMA». Στους χώρους του Ζαππείου και με δωρεάν συμμετοχή θα αναπτυχθούν 10 workshops για ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ, ψηφιδωτό, παιχνίδια μυστηρίου και χαρακτική.

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ στο Ζάππειο Μέγαρο, είναι με κάποιο τρόπο ο φυσικός χώρος της Art Athina, συνδέεται με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας» χαιρέτησε η πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Γιάννα Γραμματοπούλου, στην παρουσίαση του προγράμματος. Δεν αποκλείεται το Ζάππειο να γίνει και η μόνιμη κατοικία της Art Athina.

Ενδιαφέρον πάντως έχει η έρευνα με τα στοιχεία για το κοινό που πραγματοποίησε η Art Athina τον Ιούνιο 2018, σε δείγμα 518 ερωτηθέντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι επισκέπτες της είναι ηλικίας από 24 ετών έως 54 ετών, στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (39%), με επίπεδο μόρφωσης πανεπιστημιακών σπουδών (49%). Η πλειοψηφία είναι γυναίκες (62%). Στα ενδιαφέροντα τους προηγείται η ζωγραφική (81%), ακολουθεί η φωτογραφία (40%) και στη συνέχεια η γλυπτική ( 38%).Το κίνητρο της επίσκεψης στην Art Athina είναι πληροφόρηση για τα εικαστικά (66%), ψυχαγωγία (32%). Οι περισσότεροι έρχονται από το κέντρο της Αθήνας (38%), από τα βόρεια προάστια (23%) και 16% από τα νότια προάστια.

Σε ποσοστό 75% έχουν επισκεφτεί ξανά την Art Athina και γενικότερα το 31% των ερωτηθέντων επισκέπτεται γκαλερί μια φορά τον χρόνο και αντίστοιχα το 43% επισκέπτεται μουσεία.

Νατάσσα Δομνάκη