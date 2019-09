Θάνος Λούδος: Ενας δημοπράτης και εραστής της τέχνης

Ενας αρκετά νέος άνδρας ο Θάνος Λούδος έχει κινήσει γερά τα νήματα για την προβολή της τέχνης με οποιαδήποτε μορφή της. Με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματά του για Δημοπρασίες κάθε είδους καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας του κοινού με έργα τέχνης. Εχει προσανατολισμούς και εμπειρίες που τον κάνουν ξεχωριστό για το αντικείμενο που λέγεται σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλησα να τον προσεγγίσει το κοινό περισσότερο κάνοντάς του ερωτήσεις που θα μας επικοινωνήσουν με την ομορφιά και την αξία της τέχνης.

Ερώτηση: Πως ξεκινά η πορεία σου ως ειδικός για την τέχνη;

Απάντηση: Ημουν λίγο μετά την ενηλικίωση στο Λονδίνο και θυμάμαι να περνάω έξω από τους Sotheby’s στη New Bond Street, τότε θεωρούσα πως η δημοπρασία είναι μια κλειστή διαδικασία για λίγους εκλεκτούς όπως στις ταινίες. Είχε στημένη έκθεση Old Masters και ήθελα να δω τα έργα, έχοντας επισκεφτεί την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ήθελα να δω και να μάθω περισσότερα. Παράλληλα «έτρεχε» δημοπρασία Ασιατική Τέχνης και βγαίνει ένα πορσελάνινο αντικείμενο, με τιμή εκκίνησης τις 200.000 λίρες Αγγλίας, μου φάνηκε απίστευτο που ένα απλό πορσελάνινο αντικείμενο είχε τέτοια αξία! Δεν περίμενα ότι στην πρώτη δημοπρασία που θα παρακολουθούσα ζωντανά στη ζωή μου θα γινόταν bidding war και ότι ο λαχνός θα ξεπερνούσε τις 2 εκατομμύρια λίρες! Και τότε ήταν που κόλλησα το μικρόβιο των δημοπρασιών, τότε αποφάσισα να γίνω δημοπράτης και να εξερευνήσω όλα τα μυστικά της «τέχνης» της δημοπρασίας αλλά και τις τεχνικές του δημοπράτη.

Ξεκινώντας από πολύ μικρή ηλικία την απασχόλησή μου σε επιχειρήσεις στο τομέα της τέχνης, περνώντας από διάφορες θέσεις αλλά και παράλληλα ταξιδεύοντας κυρίως στην Αγγλία, όπου και γνώρισα την διαδικασία της δημοπρασίας, έχοντας επισκεφτεί και συμμετέχει στις περισσότερες δημοπρασίες οίκων δημοπρασιών κυρίως του Λονδίνου και εξερευνώντας αντικερί και fairs της χώρας αποκτώντας εμπειρίες στο πρακτικό κομμάτι των δημοπρασιών και του διεθνούς εμπορίου έργων τέχνης, όμως για να μπορέσω να διαφοροποιηθώ ήθελα να εξειδικευτώ και σε θεωρητικό επίπεδο. Παράλληλα με τις σπουδές μου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησα σεμινάρια ιστορίας της Τέχνης και στη συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Art Law and Economy στο International Hellenic University, με θέμα διπλωματικής An Economic Analysis of the Auction Market for Greek Art και στη συνέχεια πραγματοποίησα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στο management Οίκου Δημοπρασιών και επιχειρήσεων τέχνης.

Ερώτηση: Ποια η σχέση σου με τον σπουδαίο Dealer έργων τέχνης σε παγκόσμιο επίπεδο του Τάκη Ευσταθίου;

Απάντηση: Η γνωριμία μου με τον Τάκη Ευσταθίου ήταν και είναι καθοριστική. Είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε όσο κανένας να βρω τα βήματά μου και να εξελιχθώ, είναι ο καλύτερός μου σύμβουλος και δάσκαλός μου. Μια από τις σημαντικότερες κληρονομιές του Λευκάδιου Χέρν ήταν οι μαθητές του, έτσι και εγώ ελπίζω να σταθώ αντάξιος να συνεχίσω το μεγάλο έργο του Τάκη Ευσταθίου, τόσο στο χώρο της τέχνης όσο και στον πολιτισμό, μέσω του ιδρύματος The Open Mind of Lafcadio Hearn.

Ερώτηση: Πως επικοινωνείς με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη;

Απάντηση: Απολαμβάνω όσο τίποτα τη συζήτηση με φιλότεχνους, χαίρομαι να ανταλλάζω απόψεις, να μοιράζομαι και να μαθαίνω!

Ερώτηση: Μπορούν τα σεμινάρια και οι επισκέψεις σε χώρους τέχνης να δημιουργήσουν νέους εραστές της τέχνης;

Απάντηση: Σίγουρα! Οσο πιο κοντά έρχεσαι στην τέχνη τόσο περισσότερο την αγαπάς!

Ερώτηση: Πώς μπορούν τα έργα και αντικείμενα υψηλής τέχνης να αξιολογηθούν;

Απάντηση: Η εκτίμηση των έργων τέχνης στον κατάλογο των δημοπρασιών είναι μια σύνθετη διαδικασία, μια συνάρτηση της υπογραφής – φήμης του καλλιτέχνη, του υλικού, της αισθητικής, του θέματος, του μεγέθους, της προέλευσης του έργου και φυσικά της τοποθεσίας της δημοπρασίας, για παράδειγμα, άλλη τιμή έχει ένα έργο που δημοπρατείται στη Θεσσαλονίκη και άλλη τιμή θα μπορούσε να έχει το ίδιο έργο στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη.

Ερώτηση: Φέρουν τα έργα τέχνης και αντικείμενα αξίας διαχρονική και αναμενόμενη υπεραξία;

Απάντηση: Εχουμε παρατηρήσει στα αποτελέσματα πωλήσεων στις δημοπρασίες αύξηση στις τιμές των έργων αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας, καθώς περιλαμβάνονται συγκεκριμένες υπογραφές. Από τους χιλιάδες καλλιτέχνες μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό θα ανεβάσει τις τιμές του σε σημείο που μπορεί να θεωρηθεί «επένδυση» και όλο αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία με ειδικούς. Σίγουρα συνεργαζόμαστε με συλλέκτες που ξέρουν ακριβώς τι θέλουν αλλά σε γενικές γραμμές προτείνουμε ο υποψήφιος αγοραστής έργων τέχνης να αγοράζει με γνώμονα την αισθητική του, έργα που χαίρεται να έχει στον προσωπικό ή επαγγελματικό του χώρο.

Ερώτηση: Πόσο επηρεάζουν τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα στον προσωπικό ή και δημόσιο χώρο;

Απάντηση: Σε ένα δημόσιο χώρο που όλα μοιάζουν να είναι ίδια, τα έργα τέχνης τον κάνουν να διαφέρει και να ξεχωρίζει το σημείο όπου αυτά τοποθετούνται. Ταυτόχρονα ωθούν τον κόσμο να αλληλεπιδράσει με την τέχνη και λειτουργούν με επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Στον προσωπικό χώρο τα έργα τέχνης αλλάζουν την αισθητική και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Παράλληλα τα ποιοτικά έργα τέχνης συμβάλλουν στην αύξηση του κύρους και του γοήτρου του ιδιοκτήτη.

Ερώτηση: H γνώμη σου για την σύγχρονη ελληνική τέχνη όπως και του εξωτερικού

Απάντηση: Η σύγχρονη ελληνική τέχνη δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την αντίστοιχη του εξωτερικού. Ο συνδυασμός ποιότητας και τιμής είναι πολύ ελκυστικός και έχουμε παρατηρήσει ότι προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων συλλεκτών. Για παράδειγμα οι πελάτες της νέας γκαλερί μας στο Domes Miramare, A Luxury Collection Resort στην Κέρκυρα είναι 95% ξένοι και οι περισσότεροι καλλιτέχνες που παρουσιάζουμε είναι Ελληνες.

Ερώτηση: Ποια τα σχέδιά σου για το μέλλον;

Θέλω να συνεχίζω να παρουσιάζω εκθέσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες στην ίδια ποιότητα με την ατομική έκθεση γλυπτικής του Στάθη Αλεξόπουλου στο Makedonia Palace ή την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Λένας Ντίμοβα με την επιμέλεια του Τάκη Ευσταθίου στο Lazart Hotel, ακριβώς απέναντι από το Μουσείο που βρίσκεται η συλλογή του παππού της, Γεωργίου Κωστάκη.

Παράλληλα, στόχος είναι η εδραίωση της γκαλερί στην Κέρκυρα και η χρήση της ιδιότητας μου ως δημοπράτη για καλό σκοπό, τη συγκέντρωση πόρων για φιλανθρωπίες μέσω της τέχνης.

Μάγδα Καραγιαννιώτου – Μυστικού (www.mystikou-karagianniotou.com)