Συνταγή για τόνωση της αμερικανικής οικονομίας αναζητά ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τους φόρους και τους τελωνειακούς δασμούς για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η οικονομία των ΗΠΑ να εισέλθει σε ύφεση, ανέφεραν την περασμένη Δευτέρα αμερικανικά ΜΜΕ, παρά το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνει πως η υγεία της αμερικανικής οικονομίας είναι πολύ καλή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου μελετούν διάφορα μέτρα για την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας, όπως την προσωρινή μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Κατά την εφημερίδα The New York Times, οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην προχωρήσουν στην επιβολή των νέων δασμών που έχει αναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου με το Πεκίνο.

Πρόκειται για μέτρα που ακόμη εξετάζονται και οι αξιωματούχοι θα πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη του προέδρου, ενώ θα χρειαστεί εξάλλου η έγκριση του Κογκρέσου, σημείωσαν οι δύο εφημερίδες.

«Η μείωση των φόρων στους μισθούς δεν είναι κάτι που μελετάται αυτή τη στιγμή», ήταν η απάντηση του Λευκού Οίκου σε σχετικό ερώτημα της The Washington Post.

Ο φόρος αυτός είχε ήδη μειωθεί προσωρινά το 2011 και το 2012, επί των ημερών του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για να βγει η αμερικανική οικονομία από την οικονομική στασιμότητα όπου παρέμενε μετά την κρίση του 2008.

Με βάση μια έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή από ένωση οικονομολόγων που ειδικεύονται στο επιχειρείν, τη National Association for Business Economists (NABE), σχεδόν τα τρία τέταρτα των αμερικανών οικονομολόγων περιμένουν ότι η αμερικανική οικονομία θα ολισθήσει σε ύφεση μέχρι το 2021.

Η άποψη αυτή πάντως δεν βρίσκει σύμφωνο τον ένοικο του Λευκού Οίκου. «Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε ύφεση. Τα πάμε φοβερά καλά», διαβεβαίωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους την περασμένη Κυριακή ο Ρεπουμπλικάνος.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ