Πάνω από 1.500 πρόσφυγες εκπαιδεύτηκαν στην πρόληψη από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Πάνω από 1.500 πρόσφυγες, ενήλικες και παιδιά, εκπαιδεύτηκαν από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στις Πρώτες Βοήθειες, την πυρασφάλεια και την αυτοπροστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Learn-Prevent-Protect», που υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2018 με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR) για τους πρόσφυγες.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται τόσο σε δομές όσο και σε κέντρα φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, είναι η εκπαίδευση προσφύγων στο πώς μπορούν να βοηθήσουν κάποιον που αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του ή έχει τραυματιστεί, παρέχοντάς του Πρώτες Βοήθειες, αλλά και στο πως μπορούν να αντιμετωπίσουν μία πυρκαγιά, κάνοντας χρήση του πυροσβεστήρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται, επίσης, εκπαίδευση στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων, όπως οι πλημμύρες, οι φωτιές, ο σεισμός και ο παγετός.

Μέχρι στιγμής, 655 ενήλικες έχουν εκπαιδευτεί στις Πρώτες Βοήθειες, 320 στην πυρασφάλεια, ενώ 590 παιδιά και έφηβοι στο πλαίσιο της δράσης «Safeland Playground» του προγράμματος, η οποία απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια, με θέμα την ασφάλεια στη θάλασσα και στο βουνό και, γενικότερα, στις δραστηριότητες που γίνονται στη φύση.

Ήδη, με την υποστήριξη και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχουν υλοποιηθεί εκπαιδεύσεις στις δομές της Arsis, του Solidarity Now, της Praksis, της Be a Robin-Israid, της Ίριδας, της Drop in the Ocean, του Danish Refugee Council και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Το πρόγραμμα «Learn-Prevent-Protect» υλοποιείται σε συνέχεια της βράβευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με το βραβείο προσφύγων Νάνσεν 2016 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR Nansen Refugee Award), το οποίο της απονεμήθηκε για τις προσπάθειες των εθελοντών της στη διάσωση προσφύγων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

