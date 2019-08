ByzArt: Το μεγαλύτερο θεματικό κανάλι Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας

Παρουσιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό έργο BYZART, με αντικείμενο την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, για τη δημιουργία του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα, θεματικού καναλιού Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας στην Ευρώπη.

Την τεχνολογική υπόσταση του έργου ανέλαβε και συντόνισε το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών που βρίσκεται στο Τμήμα Τεχνών Ηχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Δεληγιάννη.

Οι ερευνητές του εργαστηρίου σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα νέο σύστημα μαζικής οργάνωσης, κατηγοριοποίησης, χαρακτηρισμού και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, υπερ-υψηλής ανάλυσης, επιτρέποντας στις ομάδες περιεχομένου και ελέγχου των μεταδεδομένων να δημιουργήσουν τη θεματική συλλογή προσθέτοντας νέα οπτικοακουστικά δεδομένα, της τάξης των περίπου ογδόντα χιλιάδων τεκμηρίων, τα οποία μαζί με συναφή δεδομένα που υπήρχαν ήδη στη βάση της Europeana, συναποτελούν ένα στοχευόμενο θεματικό κανάλι με εξαιρετικό πλούτο περιεχομένου, που είναι ήδη διαθέσιμο προς όλους τόσο, από την ειδική εφαρμογή προβολής της συλλογής στη διεύθυνση https://cmc.byzart.eu όσο και απευθείας στο κεντρικό portal της Europeana (https://www.europeana.eu/portal/en).



Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια που διευκολύνει σημαντικά την αξιοποίηση αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. Η παρουσίαση του περιεχομένου σε μορφή έκθεσης για το ευρύ κοινό είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://byzart.eu/exhibition/ και έχει τίτλο «The Silk and the Blood. Images of Authority in Byzantine Art and Archaeology». Στην ψηφιακή online έκθεση περιλαμβάνεται ένα εντυπωσιακό χρονολόγιο που διατρέχει το σύνολο των τεκμηρίων της συλλογής, συνδυάζοντας εκθέματα με σημαντικά χρονικά ορόσημα που καλύπτουν όλη τη βυζαντινή περίοδο.

Οπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Ιονίου Πανεπιστημίου, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Δεληγιάννης, «Το έργο αποτελεί ένα επίτευγμα του εργαστηρίου μας το οποίο πιστεύω πως υλοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα σε 18 μήνες. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ενσωμάτωση τεράστιου όγκου ψηφιακής πληροφορίας, τον έλεγχο ποιότητας των δεδομένων, την επεξεργασία, έλεγχο και ομογενοποίηση των μεταδεδομένων τους, την υποστήριξη ειδικού λεξιλογίου για το συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου, την απόδοση των δικαιωμάτων χρήσης, την αυτόματη ενσωμάτωση πολλών χιλιάδων αντικειμένων στην κεντρική βάση περιεχομένου Europeana της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τέλος τον συνδυασμό τους με όσα προϋπήρχαν για τη δημιουργία ενός στοχευμένου θεματικού καναλιού. Επιπλέον, καταφέραμε να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο περιεχόμενο επαυξημένης, εικονικής πραγματικότητας και ολογραμμάτων μπορεί να ενσωματωθεί με επιτυχία στην υπάρχουσα βάση. Η σημασία του εγχειρήματος είναι σημαντική για όλο τον Ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό αλλά και δημιουργικό τομέα καθώς ήδη υπάρχει μεγάλη ανάγκη επανάχρησης δεδομένων και διαμεσικού διαμοιρασμού επεξεργασμένης πληροφορίας, κάτι που εντάσσεται πλήρως στα ενδιαφέροντα και το επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ηχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου».

Για την ολοκλήρωση αυτού του φιλόδοξου έργου συνεργάστηκαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμού), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (τμήμα Τεχνών Ηχου & Εικόνας), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, το Ινστιτούτο Μελετών Τέχνης, το Ινστιτούτο Ιστορικής Ερευνας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Museo d’Arte della citta di Ravenna και το Διεθνές Κέντρο Τεκμηρίωσης Ψηφιδωτών από την Ιταλία. Η πρόσβαση στην ομάδα του έργου είναι μέσω της διαδικτυακής σελίδας http://byzart.eu και το πλήρες ψηφιακό αποθετήριο συλλογής ByzArt (120.000 τεκμήρια) βρίσκεται στη σελίδα https://cmc.byzart.eu/. Εκτενείς πληροφορίες για το έργο μπορεί να βρει ο αναγνώστης στη σελίδα https://pro.europeana.eu/post/byzantine-art-and-archaeology και το εργαστήριο inArts στη σελίδα https://inArts.eu.

Αννυ Ταπάσκου