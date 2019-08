OTEAcademy: Εκπαίδευση στελεχών και επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, που παρέχει εκπαίδευση στις απαραίτητες δεξιότητες για την προσαρμογή στην νέα ψηφιακή εποχή, για στελέχη και επιχειρήσεις, ξεκινάει στην OTEAcademy, τον Σεπτέμβριο. Το Transformation Hub / The Masterclass Series αποτελείται από 5 ολοήμερα αγγλόφωνα Masterclasses, που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και 1 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy, στο Μαρούσι.

Το Transformation Hub έχει ως στόχο τη διεύρυνση του τρόπου σκέψης των στελεχών και την υιοθέτηση πιο ευέλικτων και παραγωγικών μοντέλων λειτουργίας, ώστε να προσαρμοστούν οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει το disruption και η νέα ψηφιακή εποχή. Μέσα από το πρόγραμμα τα στελέχη θα εκπαιδευτούν στο πώς να οδηγούν την αλλαγή και τον μετασχηματισμό, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πελατοκεντρική στρατηγική, και να αξιοποιούν transformative τεχνολογίες, όπως Data Analytics, Artificial Intelligence και Machine Learning.

Οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη νέα ψηφιακή εποχή σε πέντε μέρες

Τα πέντε Masterclasses παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε soft και hard skills που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή. Με διεθνώς αναγνωρισμένους εισηγητές, τα πέντε ολοήμερα προγράμματα εξειδικεύονται στο Design Thinking, Business Transformation, στο Agile Leadership, στο Data Analytics for Decision Making και στο Artificial Intelligence & Machine Learning. Το Transformation Hub απευθύνεται κυρίως σε ανώτατα στελέχη, διευθυντές και decision makers, από διαφορετικά αντικείμενα όπως Marketing, Πωλήσεις, Λειτουργίες, Ανθρώπινο Δυναμικό, IT & Digital, που στόχο έχουν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τμήματος και της επιχείρησής τους.

Το Transformation Hub γίνεται υπό την επιμέλεια της Lorem Ipsums, με χορηγό τη SAS που εξειδικεύεται σε λύσεις Data Analytics & AI. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και εγγραφές, στο www.transformationhub.gr ή στο www.oteacademy.gr.

5 ολοήμερα αγγλόφωνα Masterclasses

Εκπαίδευση σε soft & hard skills για την προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή

Πληροφορίες και εγγραφές στο www.transformationhub.gr