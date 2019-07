ΟΤΕ Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2018: Συνεισφορά στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον

Η συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον αποτυπώνεται στον απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του για το 2018.

«Οι αλλαγές στις παγκόσμιες ισορροπίες -γεωπολιτικές, οικονομικές, τεχνολογικές- και τα «disruptions» που προκαλούν, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, το ψηφιακό χάσμα, η κλιματική αλλαγή, είναι ζητήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε ως παγκόσμια κοινότητα. Αν θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο καλύτερο για όλους, πρέπει να αναλάβουμε όλοι δράση. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, διασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενιών. Αυτό είναι το νόημα της βιώσιμης ανάπτυξης», αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

Οι πυλώνες δράσης

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα – Σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει διαδικασίες, πολιτικές και μηχανισμούς για τη διαχείριση όλων των θεμάτων λειτουργίας του, όπως: ανθρώπινα δικαιώματα, εταιρικοί κίνδυνοι, κανονιστική συμμόρφωση, επιχειρησιακή συνέχεια, προμήθειες, ασφάλεια και απόρρητο, εφοδιαστική αλυσίδα κτλ.

Οι υψηλές επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, έχουν συμβάλλει στην υψηλή του κατάταξή σε έξι διεθνείς δείκτες κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, όπως οι FTSE4Good, Vigeo Eiris Best Emerging Markets Performers, ISS-oekom κ.ά.

Πελάτες – Ψηφιακές υπηρεσίες με αιχμή τα δίκτυα νέας γενιάς

Ως ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, ο Όµιλος ΟΤΕ χτίζει τις λεωφόρους της νέας ψηφιακής κοινωνίας και αναβαθμίζει το τεχνολογικό προφίλ της χώρας, με αιχμή του δόρατος το Fiber to the Home και το 5G. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα των πελατών του πιο εύκολη και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, με βιώσιμο τρόπο.

Με επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2022, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει στόχο να φέρει το FTTH σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Το 2018, ο Όμιλος συμμετείχε σε 23 ερευνητικά έργα με οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Εργαζόμενοι – Έμφαση στην ευελιξία και την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ είναι η δύναμη πίσω από τη στρατηγική του. Στόχος του Ομίλου, είναι να τους προσφέρει ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας για να εργαστούν και να αναπτυχθούν.

Το 2018 σχεδίασε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και ανέπτυξε νέα μοντέλα εργασίας, που προάγουν την ευελιξία, τις ψηφιακές δεξιότητες και την καινοτομία. Οι συμμετοχές των ανθρώπων του σε εκπαιδεύσεις ξεπέρασαν τις 26.500 στη διάρκεια της χρονιάς. Η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, τη χρονιά που πέρασε έφτασε το 31%.

Κοινωνία: Έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ένα καλύτερο αύριο

Όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι να συμβάλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Το 2018, ο Όµιλος συνέχισε την κοινωνική συνεισφορά του για την ενίσχυση των ευαίσθητων ομάδων – ειδικότερα δε των παιδιών. Προτεραιότητά του, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ανθρώπων όλων των ηλικιών, μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στον τομέα του STEM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής, καθώς και για τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί πλήθος δράσεων για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του αθλητισμού – και με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων του. Το 2018 η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 4 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα από τις δράσεις τα προγράμματά του υπολογίζεται ότι ωφελήθηκαν πάνω από 1 εκατ. άτομα. Οι συμμετοχές εργαζομένων σε δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς ξεπέρασαν τις 7.200.

Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον: Νέος στόχος η μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης

Το περιβάλλον έχει κεντρική θέση στη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ, είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τεχνολογικές λύσεις όπως το Internet of Things (ΙοΤ), αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού.