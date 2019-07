Τhink tank κυβέρνησης ΗΠΑ: Φόβοι για μη εξυπηρέτηση του χρέους της

Εκθεση του think tank BPC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην μπορούν να προχωρήσουν στην εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους ακόμη και μέσα στο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η «δεξαμενή σκέψης» (think tank) Bipartisan Policy Centre (BPC), με έδρα την Ουάσινγκτον, προειδοποιεί στην τελευταία της έκθεση, ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσουν αδυναμία εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου.

«Το Bipartisan Policy Centre προβλέπει τώρα ότι υπάρχει κίνδυνος το όριο χρέους «X Date» – ημερομηνία κατά την οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα μπορεί πλέον να αποπληρώνει πλήρως και εγκαίρως τους λογαριασμούς της – θα μπορούσε να συμβεί κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου», ανέφερε τη Δευτέρα το συγκεκριμένο think tank.

Οι συντάκτες της έκθεσης τόνισαν ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να δαπανά κεφάλαια για επείγοντα μέτρα και προτεραιότητες, όμως τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2019 ήταν μάλλον χαμηλά, με συνολική αύξηση των εσόδων μικρότερη από 3%. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εισπράξεις φόρου εισοδήματος εταιρειών ήταν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες εξαιτίας των φορολογικών μειώσεων του 2017.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο πιθανότερος χρόνος αδυναμίας εξυπηρέτησης του χρέους, εάν συμβεί, είναι στις αρχές Οκτωβρίου.

«Ολες οι προβλέψεις έχουν μια αβεβαιότητα, αλλά αν ληφθούν υπόψη οι δυνητικά καταστροφικές οικονομικές συνέπειες, θα ήταν ανεύθυνο για το Κογκρέσο να αγνοήσει αυτή τη νέα πρόβλεψη. Ο μόνος τρόπος να φύγει από το τραπέζι η πιθανότητα ενός default φέτος, είναι να περάσει μια επέκταση του ορίου του χρέους τις προσεχείς εβδομάδες», δήλωσε ο διευθυντής οικονομικής πολιτικής του BPC, Σάι Ακάμπας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά περισσότερο από δύο τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, φθάνοντας τα 21.974 τρισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2019.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), το εθνικό χρέος των ΗΠΑ ανερχόταν στο 78% του ΑΕΠ το 2018, το υψηλότερο ποσοστό από το 1950. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού αυξήθηκε από 3,5% του ΑΕΠ το 2017 στο 3,8% του ΑΕΠ το 2018.

Πηγή Sputniknews.gr