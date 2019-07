Γ. Σκριμιζέας: “Οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο είναι μια νέα σχετικά αγορά”

Ποιοι οι τρόποι με τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και πως μέσα από την υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας υγιούς οικονομίας και ενός θετικού κλίματος για την κοινωνία;

Το 9ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link «Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 έδωσε μια πλειάδα σύγχρονων λύσεων σε αυτό το χρόνιο θέμα.

Δόθηκε έμφαση στις επενδύσεις με διεθνές προφίλ, τις ευκαιρίες που προκύπτουν από μια εναλλακτική και νεοφυή επενδυτική κινητικότητα, ενώ προβλήθηκαν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, αναδείχθηκε ότι η ανάπτυξη και η ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.

“Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος που για 9η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται το συγκεκριμένο συνέδριο, με άξονες την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Το συνέδριο έχει το προνόμιο να συνδυάζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και καινοτομία με κοινωνικές πτυχές. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις προϋποθέσεις που δημιουργούν ευκαιρίες για τις τοπικές οικονομίες, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τους νέους επιχειρηματίες αλλά και για μεγάλες επενδύσεις, με υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και μακροπρόθεσμη ματιά ανέφερε ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link. Επενδύσεις & εξαγωγές – επιτεύγματα και προοπτικές

Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Enterprise Greece. O κ. Στεργιούλης κατά την τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας, την πρόσφατη εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών δεικτών, τις πολιτικές προτεραιότητες που αφορούν στην βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, την πορεία των Ξένων Aμεσων Επενδύσεων και των Εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, περιγράφοντας ενδεικτικά μεγάλα έργα ΞΑΕ που αναπτύσσονται τώρα στην Ελλάδα. Συνέχισε με μια επισκόπηση των στρατηγικών επενδυτικών τομέων που προωθεί η Enterprise Greece μέσω του προγράμματος προβολής της και παρέσχε μια εισαγωγή στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που έχουν στη διάθεσή τους οι διεθνείς και οι Eλληνες επιχειρηματίες από τον EG.

Πάνελ συζήτησης: Επενδύσεις με σημαντικό οικονομικό & κοινωνικό αντίκτυπο

Συντονιστής: κ. Γιώργος Σκριμιζέας, CEO, Nortus Investments Inc., Πρόεδρος ΕΕΔΕ.

Ομιλητές:

κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας, Όμιλος Eurobank

κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, IMERYS GREECE S.A.

κ. Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΘ Α.Ε.

κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, ΟΛΠ Α.Ε.

κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Πρόεδρος, International Propeller Club, Founder & Managing Director, XRTC BUSINESS CONSULTANTS Ltd

Ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας, Oμιλος Eurobank, τόνισε ότι: “Σαν εισαγωγή στην παρουσίαση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων egg (enter, go, grow), θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο χώρες, την Ελλάδα και το Ισραήλ, με πολλές ομοιότητες στο μέγεθος, το κλίμα και τον πληθυσμό, αλλά τεράστιες διαφορές στο θέμα μας, μιας και το Ισραήλ είναι η 2η χώρα παγκοσμίως ως προς τον αριθμό start-ups. Το 2013, η Eurobank, θέλοντας να αναπτύξει τον κλάδο και στην Ελλάδα, δημιούργησε μια θερμοκοιτίδα με πλατφόρμες δημιουργίας αλλά και εξέλιξης νεοφυών επιχειρήσεων. Το egg έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 700 νέους και 100 επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι ενίσχυση της εξωστρέφειας και της και της καινοτομίας.”

O κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Chairman & CEO, IMERYS GREECE S.A., τόνισε ότι: “Η IMERYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης λύσεων από εξειδικευμένα ορυκτά με αξιόλογη οικονομική επίδοση. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της, φροντίζοντας για τους υπαλλήλους, τις ίσες ευκαιρίες, την ασφάλειά τους και τις εργασιακές συνθήκες. Μειώνουμε ενεργά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και έχουμε θέσει έναν φιλόδοξο στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 41% μέχρι το 2030.

Η E.K.E. είναι υψίστης σημασίας για τη μεταλλευτική λειτουργία της Ιmerys, όπου λειτουργεί τα δικά της ορυχεία. Τελευταία, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προσδοκίες έναντι των μεταλλευτικών επιχειρήσεων αυξάνονται. Η Imerys όχι μόνο αναγνωρίζει αυτήν την τάση, αλλά δρα προληπτικά, εξασφαλίζοντας ότι η κοινωνική άδεια λειτουργίας είναι ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Μήλος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ισόρροπης ανάπτυξης τουρισμού και εξορυκτικής βιομηχανίας.”

Ο κ. Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΘ Α.Ε., τόνισε ότι: “Η Ομιλία αναφέρεται στο Επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ ΑΕ και τη σημασία του όχι μόνο για την αναπτυξιακή πολιτική της ΟΛΘ ΑΕ, αλλά και για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας, αλλά και της ΝΑ Ευρώπης και της Βαλκανικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εφοδιαστική, τις Εμπορευματικές Μεταφορές και τη Βιομηχανία.

Η κλίμακα των Eργων Επέκτασης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων επιτρέπει την εξυπηρέτηση Πλοίων Μεταφοράς Ε/Κ Κυρίων Γραμμών.”

Ο κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, ΟΛΠ Α.Ε., τόνισε ότι: “Για το 2018, το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ΟΛΠ Α.Ε. εκτιμάται, βάσει στοιχείων της εταιρείας, διεθνών μοντέλων και στατιστικών πηγών, ως εξής:

49 εκατ. ΕΥΡΩ δαπανήθηκαν συνολικά σε 1.272 τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές

426 χιλ. ΕΥΡΩ επενδύθηκαν σε ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Η λειτουργία της ΟΛΠ Α.Ε. έχει δημιουργήσει 1016 άμεσες θέσεις εργασίας, 1903 έμμεσες θέσεις εργασίας και 1190 επαγόμενες θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα πάνω από 4,2 εκατ. ΕΥΡΩ επενδύθηκαν για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

1.800.000 ΕΥΡΩ επενδύθηκαν σε υπηρεσίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.”

Ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Πρόεδρος, International Propeller Club, Founder & Managing Director, XRTC BUSINESS CONSULTANTS Ltd, τόνισε ότι: “Δεν μπορεί να υπάρξει εταιρική κοινωνική ευθύνη χωρίς να προϋπάρξει κοινωνική ευθύνη. Ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, όλοι με συμβούλευαν να μην αναφέρω τις σχέσεις μου με τα πλοία, τους εφοπλιστές ή τους τραπεζίτες, καθώς αποτελούν θέματα – ταμπού. Η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος εξ φύσεως θέλει να δημιουργεί και να μοιράζεται, οι εξαιρέσεις είναι λίγες. Πρέπει να μοιραστούμε την επιτυχία, τις αξίες της ευημερίας, της αξιοπρέπειας, της αριστείας, αλλά και να είμαστε υπερήφανοι για τη βιομηχανία της ναυτιλίας. Εκεί άλλωστε θα πρέπει να επιστρέψουμε ως χώρα: Στον πρωτογενή τομέα, στις θάλασσες μας.”

Πάνελ συζήτησης: Καινοτομία, εξωστρέφεια και δημιουργία θέσεων εργασίας: Πως τα ελληνικά startups μετασχηματίζουν την ελληνική οικονομία;

Συντονιστής: κ. Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director, Greece – Envolve Entrepreneurship

Ομιλητές:

*κα. Λιάνα Γούτα, Συνιδρύτρια, BookingClinic

*κ. Στέφανος Κατσίμπας, Συνιδρυτής & CEO, MyJobNow

*κ. Γιάννης Ήμελλος, Συνιδρυτής & CEO, CollegeLink

Ο κ. Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα, τόνισε στην ομιλία του: “Μέσω του Envolve, του οργανισμού που εκπροσωπώ σήμερα εδώ και αποτελώ μέλος του τα τελευταία 7 χρόνια, έχω βιώσει σε προσωπικό επίπεδο τη θετική επίδραση που έχει η άνθιση του startup οικοσυστήματος στην οικονομία της Ελλάδας. Ξεκινώντας από το 2012, όταν η startup κοινότητα βρισκόταν ακόμη στα αρχικά της βήματα, έχουμε δει την εξέλιξη στην ποιότητα των επιχειρηματικών σχεδίων που εξετάζουμε, καθώς και τον αυξημένο βαθμό εξωστρέφειας που παρουσιάζουν, ενώ χαιρόμαστε ιδιαίτερα με τις επιτυχίες που σημειώνουν οι εταιρείες αυτές, είτε ανήκουν στου νικητές μας, είτε όχι. Οι περισσότερες από αυτές, χρησιμοποιούν την καινοτομία ως ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και συμβάλλουν έμπρακτα στην αντιστροφή του φαινομένου του brain-drain που ταλαιπωρεί τη χώρα, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.”

Ο κ. Χρήστος Σπαθαράκης, Συνιδρυτής & CEO, Ferryhopper, τόνισε ότι: “Η ιδέα μας ξεκίνησε ταξιδεύοντας στα ελληνικά νησιά, διαπιστώνοντας την έλλειψη δυνατότητας χρήσης εφαρμογών για τα ταξίδια με ανταπόκριση ή σε πολλαπλούς προορισμούς. Δίνοντας έμφαση στις online κρατήσεις, στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και στη διευκόλυνση των ξένων τουριστών, ξεκινούμε να επεκτεινόμαστε στην Ιταλία, στην Ισπανία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη έως το 2020. Οι start-ups εταιρείες μπορούν να προσφέρουν προοπτική αλλά και ευκαιρίες για εξέλιξη.”

H κα. Λιάνα Γούτα, Συνιδρύτρια, BookingClinic, τόνισε ότι: “Η Bookingclinic.com είναι μια διεθνής πλατφόρμα που εξυπηρετεί τον ασθενή που αναζητά θεραπεία σε μία Κλινική, παρέχοντάς αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό προσωπικό, τις υπηρεσίες και το συνολικό κόστος. Η Bookingclinic.com φέρνει την καινοτομία και την εξωστρέφεια στο οικοσύστημα υγείας, παρέχοντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τον ασθενή, ο οποίος κερδίζει χρόνο, χρήμα, και εύκολη πρόσβαση σε Κλινικές εντός και εκτός συνόρων. Οι Κλινικές, προσελκύουν ασθενείς με νέο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα μπαίνουν στον διεθνή χάρτη του ιατρικού τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, έχει πληγεί βίαια, ενώ τεράστιος αριθμός γιατρών έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Σήμερα, χρειάζεται εκσυγχρονισμό, διαφάνεια, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η online πρόσβαση σε νέες αγορές.”

Ο κ. Στέφανος Κατσίμπας, Συνιδρυτής & CEO, MyJobNow, τόνισε ότι: “Η πλατφόρμα μας βοηθά εταιρείες να βρουν προσωπικό πρώτης γραμμής. Το 95% των αγγελιών που έχουν δημοσιευθεί καλύφθηκαν, δημιουργώντας άμεσο θετικό αντίκτυπο. Αγγελίες υπήρχαν και θα υπάρχουν, αυτό που προσφέρουμε είναι εύκολη επικοινωνία και mobile χρήση. Μπορεί προς το παρόν οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αντιστοιχούν σε ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, παράγουν όμως αξία και ταλέντο.”

O κ. Γιάννης Ημελλος, Συνιδρυτής & CEO, CollegeLink, τόνισε ότι: “Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία γίνεται όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η αξιοποίησή της προς όφελος μας είναι καθημερινό θέμα συζήτησης, και μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως «οδηγεί» την οικονομία, σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Ακόμη και στον τομέα των υπηρεσιών, πλέον βλέπουμε σημαντική συμβολή της τεχνολογίας για να βελτιώσουμε διαδικασίες, αλλά και την τελική παρεχόμενη υπηρεσία. Υπάρχει τεράστια ανάγκη παγκοσμίως για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Πέρα από την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, πρέπει να εστιάσουμε και στην παροχή ευκαιριών προς αυτούς. Ευκαιρίες να αναπτυχθούν εδώ, να οραματιστούν μία καριέρα που καλύπτει τις επαγγελματικές και προσωπικές τους φιλοδοξίες στην Ελλάδα!”

Κοινωνική προσφορά κορυφαίων ελληνικών εταιριών

Παρουσίαση: There is no Planet B: #ZeroPlastic@OTE Group

Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποιήθηκαν από την κα. Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας, Ομίλου ΟΤΕ, η οποία τόνισε ότι: “Στην ανάγκη υιοθέτησης ενός πιο βιώσιμου τρόπου λειτουργίας από όλους, προκειμένου να κληροδοτήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στις επόμενες γενιές, αλλά και στη σημαντική θέση που έχει το περιβάλλον στη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ, στο πλαίσιο της ομιλίας της στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link.

«Πρέπει να μάθουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο το μέλλον των επόμενων γενιών. Να λειτουργούμε δηλαδή με τρόπο βιώσιμο. Η ευθύνη αυτή δεν ανήκει μόνο στα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς. Ανήκει σε όλους μας, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ποιο το όφελος να στοχεύουμε σε οικονομικές ή άλλου είδους επιδόσεις, όταν ζούμε σε έναν πλανήτη με ημερομηνία λήξης; There is no planet B!», σημείωσε η επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ.

Η κα Τζιμέα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΤΕ για μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, όπως μπουκάλια, ποτήρια, σακούλες, σε κτήρια και καταστήματα. Με αυτά τα νέα μέτρα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας αναμένεται να μειωθεί κατά 3,7 εκατομμύρια απορρίμματα τον χρόνο. Παράλληλα, ο Ομιλος ΟΤΕ υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης -με διαχωρισμό στην πηγή- σε 22 κτήρια όπου έχουν πρόσβαση το 80% των εργαζομένων του. Μόνο το 2018, ανακυκλώθηκαν 94,5 τόνοι απορριμμάτων.”

Παρουσίαση: Η Συμβολή της επιχειρηματικότητας στις τοπικές κοινωνίες

Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποιήθηκαν από την κα. Ράνια Σουλάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου ΕΛΠΕ, η οποία τόνισε ότι: “Oι σύγχρονες τοπικές κοινωνίες-δήμοι δεν διαφοροποιούνται από τις πόλεις-κράτη της αρχαιότητας. Αποτελούν αυτόνομες και αυτάρκεις διοικητικές και οικονομικές περιοχές, οι οποίες με τη συνεργασία και στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και συνθήκες ευημερίας για τους κατοίκους τους.”

Παρουσίαση: Ελληνικά ταχυδρομεία: 2 αιώνες προσφοράς στην Ελληνική κοινωνία

Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Λάζαρο Λαζαρίδη, Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας, ΕΛΤΑ, ο οποίος τόνισε ότι: “Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, δύο αιώνες τώρα, ταυτίζονται με την εξέλιξη της χώρας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, συνδέοντας απομακρυσμένες περιοχές.

Προκειμένου να τιμήσουν τη διαχρονική σύνδεσή τους με τις ανάγκες των πολιτών, τα ΕΛΤΑ αξιοποιούν το τεράστιο δίκτυό τους υιοθετώντας δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Βρισκόμαστε, όποτε χρειαστεί, δίπλα σε πυρόπληκτους και σεισμόπληκτους παρέχοντας τη δυνατότητα αποστολής δωρεάν βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Υποστηρίζουμε σταθερά ΜΚΟ για παιδιά και οικογένειες, με τη διάθεση εσόδων από την πώληση χριστουγεννιάτικων γραμματοσήμων.

Διατηρούμε πολύχρονη συμφωνία με την ΕΣΗΕΑ για την αποστολή δεμάτων με είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες ανέργων εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας παρέχοντάς τους προγράμματα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, εκπτώσεις σε θεάματα κ.α.

Στηρίζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας SmokeFreeGreece με τη δωρεάν αποστολή παιδικών τετραδίων με αντικαπνιστικά μηνύματα σε σχολεία όλης της χώρας.

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα-και πολλά ακόμα-αποδεικνύουν ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, δυο αιώνες τώρα, θέτουν μία σταθερή σφραγίδα κοινωνικής προσφοράς, την οποία ο πολίτης εμπιστεύεται και αναζητεί.”

Παρουσίαση: Φάρμακο: υπεραξία σε κοινωνικό & οικονομικό επίπεδο

Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποιήθηκαν από την κα. Φωτεινή Μπαμπανάρα, Επικεφαλής Επικοινωνίας Ομίλου Novartis, η οποία τόνισε ότι: “H Εταιρική Υπευθυνότητα στη Novartis εστιάζει σε δυο πυλώνες που συνάδουν με αντίστοιχους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ: α) την επέκταση της πρόσβασης στην υγεία και β) την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κλινικών μελετών στη χώρα, με ωφελούμενους >2.200 ασθενείς. Μέσω ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης είμαστε δίπλα στους ασθενείς και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ενημέρωσης για σημαντικά νοσήματα. Με μελέτες SROI που υλοποιήσαμε, είδαμε ότι η Novartis δημιούργησε 2 ευρώ κοινωνικής αξίας για κάθε 1 ευρώ που επένδυσε σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Η υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα εκφράζεται κυρίως μέσω της συνεχούς ανάπτυξης των ανθρώπων μας, και ενίσχυσης της κουλτούρας ακεραιότητας/ διαφάνειας ως προς την επιχειρηματική μας λειτουργία. Με το πρόγραμμα «Ανοικτά Φτερά» θελήσαμε να δώσουμε λύσεις για το θέμα της ανεργίας των νέων ανθρώπων. Με συμμετοχή 200 νέων σε 5 πόλεις, 17% από αυτούς βρήκαν δουλειά με την ολοκλήρωσή του.”

Παρουσίαση: «Acting to Protect»

Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποιήθηκαν από την κα. Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, η οποία τόνισε ότι: “Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα φαίνεται όχι μόνο από τη λειτουργία και το εργασιακό περιβάλλον μιας επιχείρησης αλλά και από τη στάση της εντός της κοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο την στηρίζει. Η συνεργασία και οι συνέργειες μεταξύ Πολιτείας, Ιδιωτικού Τομέα και Κοινωνίας Πολιτών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων είναι απαραίτητες. Για όλες μας τις δράσεις, είτε αφορούν αστέγους, ανέργους, την πρόληψη και την προστασία από φυσικές καταστροφές, είτε την κακοποίηση γυναικών, στην Παπαστράτος επιλέγουμε στρατηγικά να αναπτύσσουμε γόνιμες και αποτελεσματικές συνεργασίες με αξιόπιστες οργανώσεις που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις.”

Παρουσίαση: DnA And Investments

*κ. Ελευθέριος Χαραλάμπους, Associate Partner, McKinsey & Company

Ο κ. Γιώργος Τσόπελας, Managing Director, McKinsey & Company, τόνισε ότι: “Η πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι εφικτή μόνο μέσω επενδύσεων, οι οποίες γίνονται ελκυστικές χάρη στην εφαρμογή DnA (Digital & Analytics) στις παραγωγικές, εμπορικές και διοικητικές πρακτικές.”

Ο κ. Ελευθέριος Χαραλάμπους, Associate Partner, McKinsey & Company, τόνισε ότι: “Η ψηφιακή ωριμότητα είναι μια συνθήκη που διέπει όλους τους τομείς μιας εταιρείας, από τον στρατηγικό της σχεδιασμό έως την καθημερινότητά της. Στα Digital Analytics, περάσαμε από την εποχή της συλλογής πληροφορίας, σε αυτή των ανθρωπίνων πόρων, για να φτάσουμε σήμερα στο επόμενο βήμα παραγωγικότητας, με μειωμένο κόστος και αυξημένη συνδεσιμότητα, που υιοθετείται σε concepts όπως το internet of things και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.”

Πάνελ συζήτησης: Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα & Ελληνικά επενδυτικά σχήματα

Συντονιστής: κ. Ευάγγελος Λάκατζης,Partner, Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες

Ομιλητές:

κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Διευθυντής Επενδύσεων, Alphatrust

*κ. Νίκος Κούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, DECA Investments

*κ. Ελένη Μπαθιανάκη, Associate Partner, EOS Capital Partners

*κ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος, Partner, Uni.fund

*κ. Τάκης Σολωμός, Founding Partner, first Athens corporate finance

*κ. Αθανάσιος Καλέκος, Managing Partner, Odyssey Venture Partners

*κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Co-Founder & Partner – Velocity.Partners Venture Capital

Ο κ. Ευάγγελος Λάκατζης, Partner, Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, τόνισε ότι: “Η συζήτηση του Panel ανέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης επενδύσεων, όχι μόνο σε μεγάλη, αλλά και σε μικρότερη κλίμακα. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα venture capital και private equity funds μπορούν να επηρεάσουν τη νοοτροπία της επιχειρηματικής κοινότητας. Επιπλέον αναφέρθηκαν παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης επένδυσης, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επενδυτικών επιλογών. Τέλος, οι ομιλητές ανέλυσαν τόσο την υπάρχουσα κατάσταση στο τεχνολογικό επιχειρείν της χώρας, όσο και τη συμβολή που μπορεί να έχει η ελληνική κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας.”

Ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Διευθυντής Επενδύσεων, Alphatrust, υπογράμμισε την σημασία των επενδύσεων προκειμένου η ελληνική οικονομία να επιτύχει τους απαιτούμενους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οπως είπε, η περιορισμένη δυνατότητα των ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην παροχή χρηματοδότησης καθιστά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς απαραίτητη, τόσο για την προέλκυση επενδύσεων από επενδυτές του εξωτερικού όσο και για την διοχέτευση των εγχώριων αποταμιεύσεων σε επιχειρηματικές επενδύσεις.

Παράλληλα σημείωσε ότι με την ελληνική οικονομία να διανύει το τρίτο έτος οικονομικής ανάκαμψης, οι επιλεκτικές επενδύσεις σε υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις με θετικά θεμελιώδη μεγέθη, θα μπορούσαν να είναι σημαντικά επικερδείς ειδικότερα στο βαθμό που βελτιώνονται τα μακροοικονομικά στοιχεία και υλοποιούνται πολιτικές που δημιουργούν ευνοϊκότερο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα στη χώρα.

Ο κ. Νίκος Κούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, DECA Investments, τόνισε ότι: “Ο στόχος της δημιουργίας του Diorama investments ήταν να βρούμε εταιρείες που έχουν την δυνατότητα με την βοήθεια μας να γίνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Σε αυτές τις εταιρείες πέρα απο κεφάλαιο προσφέρουμε βοήθεια σε μια σειρά από άλλους τομείς. Στόχος μας είναι να επιτύχουν δημιουργώντας πλούτο για τους μετόχους, καλές δουλειές για τους εργαζομένους και να γίνουν παράδειγμα για μια εξωστρεφή Ελληνική οικονομία.”

Η κα. Ελένη Μπαθιανάκη, Associate Partner, EOS Capital Partners, τόνισε ότι: “Η επένδυση ενός Private Equity fund σε μια επιχείρηση, πέραν των κεφαλαίων που επενδύει, αποτελεί κομβικής σημασίας συνεισφορά για την στρατηγική εξέλιξη και ανάπτυξη της.

Ο ρόλος μας ως επενδυτή, είναι πολυδιάστατος. Η προσφορά μας δεν περιορίζεται στη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Επεκτείνεται, ενδεικτικά, σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού που προσθέτουν αξία και είναι σχετικά με την τοποθέτηση και εξέλιξη της εταιρείας στην αγορά, τη διεθνοποίηση της, τη διασύνδεση της με όλους τους σχετικούς φορείς και παράγοντες εγχωρία και στο εξωτερικό, καθώς και υιοθέτησης αρίστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναμφίβολα, η δυνατότητα του επιχειρηματία να δει την εξέλιξη της εταιρείας του κάτω από αυτό το πρίσμα, οδηγεί στη σύναψη τέτοιου είδους στρατηγικών συνεργασιών που παρέχουν τα απαραίτητα κεφάλαια ακόμα και όταν ο τραπεζικός δανεισμός είναι διαθέσιμος.”

Ο κ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος – Μαντόπουλος, Partner, Uni.fund, ανέφερε ότι: “Η επένδυση στα πρώιμα στάδια μιας επιχείρησης έχει το χαρακτηριστικό ότι πρόκειται για μια επένδυση μη κεφαλαιακού χαρακτήρα, στην γνώση, στη τεχνογνωσία, στη φαντασία. Χρηματοδοτούμε επί της ουσίας τον πειραματισμό, αναλαμβάνοντας το ρίσκο της αποτυχίας. Οι επιτυχημένες περιπτώσεις ωστόσο, μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο την οικονομία αλλά και τον τρόπο ζωής μας συνολικά.”

Ο κ. Τάκης Σολωμός, Founding Partner, first Athens corporate finance, τόνισε ότι: “Τα εργαλεία που έχουν αντίκτυπο για έναν επενδυτή είναι το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, τα παρεχόμενα κίνητρα, και η έξοδος-ρευστοποίηση της επένδυσης. Ως προς τα πρώτα δύο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, παρότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Το πρόβλημα έγκειται στις περιορισμένες δυνατότητες εξόδου, κάτι που συνδέεται με την κατάσταση στο ελληνικό χρηματιστήριο.”

Ο κ. Αθανάσιος Καλέκος, Managing Partner, Odyssey Venture Partners, συνέκρινε τον ρόλο μεγάλων εταιρειών και νεοσύστατων στην ανάπτυξη της χώρας. Παρατήρησε ότι οι επενδύσεις σε νεοσύστατες εταιρείες απαιτούν χρόνο για να ωριμάσουν και να αποδώσουν. Συγκριτικά, επενδύσεις μεγάλων εταιρειών δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Είναι λογικό να αναρωτηθούμε πόσο χρήσιμες μπορούν να είναι οι νεοσύστατες εταιρείες για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την κρίση. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι οι επενδύσεις από κεφάλαια υψηλού ρίσκου υποστηρίζουν εταιρείες με καινοτόμες υπηρεσίες, τεχνολογίες, και επιχειρηματικά μοντέλα. Οι εταιρείες αυτές έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν πολύ γρηγορότερα, και προσφέρουν ευκαιρίες για την δημιουργία πλούτου για τους ιδρυτές τους, τους εργαζόμενους, και τους επενδυτές. Ταυτόχρονα απασχολούν προσωπικό με υψηλότερη μόρφωση και μπορούν να συμβάλουν στην αντιστροφή του “brain drain” των τελευταίων ετών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Co-Founder & Partner – Velocity.Partners Venture Capital, τόνισε ότι: “Υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα και μάλιστα αρκετές από αυτές βρίσκονται στο αναδυόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας. Η τεχνολογία είναι ο καταλύτης για την ταχεία παγκόσμια ανάπτυξη των ανερχομένων εταιρειών ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να διαπρέψουν εκτός Ελλάδος και να βρουν μεγάλους επενδυτές για τους επόμενους γύρους, γεγονός πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο. Το ελληνικό τεχνολογικό επιχειρείν συνεισφέρει σήμερα στο ΑΕΠ περισσότερο από παραδοσιακούς τομείς όπως το ελαιόλαδο ενώ εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε σημαντικές επιτυχίες παγκόσμιας εμβέλειας από ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις. Η τεχνολογική σύγκλιση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα.”

Πάνελ συζήτησης: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία

Συντονιστής: κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Partner, EY

Ομιλητές:

Ηλίας Μαλανδρής, Finance & Acquisitions Director, South East Europe, B2Kapital

*κ. Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner, Apollo Management International LLP

*κ. Θεόφιλος Χατζόπουλος, Business Development Director, CEPAL Hellas

*κ. Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner, Apollo Management International LLP *κ. Θεόφιλος Χατζόπουλος, Business Development Director, CEPAL Hellas κ. Τάσος Πανούσης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Λιανικής Τραπεζικής, Eurobank Ergasias S.A & Διευθύνων Σύμβουλος, EurobankFPS.

κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων Wholesale Banking, ALPHA BANK

κ. Γιώργος Χριστόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Partner, EY, τόνισε ότι: “Η επιτυχής επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία, στην προσπάθειά της για επίτευξη διατηρήσιμων σημαντικών ρυθμών ανάπτυξης, καθώς θα επιτρέψει στα πιστωτικά ιδρύματα να απελευθερώσουν κεφάλαια, τα οποία θα μπορέσουν να κατευθυνθούν στις πιο δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και θα συμβάλουν στη συνολική αναδιάρθρωση της οικονομίας. Οι νέοι στόχοι του SSM για μείωση των ΜΕΔ κατά 67% μέχρι το 2021 είναι πολύ πιεστικοί και ενδεχομένως, παρά τον μεγάλο αριθμό πωλήσεων χαρτοφυλακίων μέσα στο 2018 και των αναμενόμενων του 2019 και 2020, καθώς και πρόσφατων πωλήσεων πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΔ, να δούμε και χρήση πιο συστημικών /μαζικών λύσεων στη βάση των προτεινόμενων σχημάτων της ΤτΕ και του ΤΧΣ. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η βελτίωση της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζών μας είναι κρίσιμη για την οικονομία, αλλά η διευθέτηση του ζητήματος ΜΕΔ δε λήγει με τις πωλήσεις και μόνο, αλλά θα χρειαστεί χρόνος, από πλευράς τραπεζών και διαχειριστών, να λύσουν το παρεπόμενο θέμα των ενεχυριασμένων ακινήτων/ REOs που έχουν στην κατοχή τους, καθώς και να φτάσουν στην τελική διευθέτηση / curing ή ρευστοποίηση, ώστε να ολοκληρωθεί μια συνολική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που θα απαιτήσει χρόνο, συντονισμό και υπομονή για να επιτευχθεί.”

Ο κ. Ηλίας Μαλανδρής, Finance & Acquisitions Director, South East Europe, B2Kapital, τόνισε ότι: “Για την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων συνεκτιμάμε τα προσδοκώμενα έσοδα αλλά και το κόστος που θα υποστούμε κατά τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το κόστος διαχείρισης στην Ελλάδα είναι αυξημένο λόγων της έλλειψης πληροφοριών, π.χ. για τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών, ζητήματα τα οποία είναι λυμένα στο εξωτερικό με ψηφιακό τρόπο. Είναι σημαντικό επομένως να αναπτυχθούν ψηφιακές λύσεις.”

Ο κ. Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner, Apollo Management International LLP, τόνισε: “Η ελληνική αγορά διατηρεί το ενδιαφέρον της, έχοντας περάσει προς διετίας, και στην αγορά ακινήτων, ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Υπάρχει προοπτική, τα μακροοικονομικά στοιχεία αποτελούν πηγή αισιοδοξίας, και θα βοηθούσε ένα ενεργό τραπεζικό σύστημα, με πίστωση και στεγαστικά δάνεια. Βέβαια, σταδιακά η ποιότητα των χαρτοφυλακίων θα δυσχεραίνει. Θα πρέπει λοιπόν μελλοντικά να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία.”

Ο κ. Θεόφιλος Χατζόπουλος, Business Development Director, CEPAL Hellas, τόνισε ότι: “Το τοπίο στην αγορά των διαχειριστών θα καθοριστεί από το πόσοι είναι πραγματικά διατεθειμένοι να επενδύσουν και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και στρατηγικής. Το νερό έχει μπει στο αυλάκι, με τα στοιχεία, την οργάνωση, τα συστήματα και τις διαδικασίες να εξελίσσονται. Οι δυνατότητες στο χώρο του real estate εξακολουθούν να συνιστούν πρόκληση, ειδικά εν μέσω του ιδιαιτέρως απαιτητικού θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων.”

Ο κ. Τάσος Πανούσης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Λιανικής Τραπεζικής, Eurobank Ergasias S.A & Διευθύνων Σύμβουλος, EurobankFPS, αναφέρθηκε στην δομική αλλαγή που θα επιφέρει στην αγορά και την οικονομία η δέσμευση των τραπεζών να μειώσουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPEs) πάνω από 50 δις την επόμενη τριετία, ένα γιγάντιο έργο που θα υλοποιήσουν κατά κύριο λόγο οι Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (~30δις) θα προέλθει από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις, δημιουργώντας έτσι μια δευτερογενή αγορά δανείων, που θα προσεγγίζει 55 δις τα επόμενα χρόνια.

Η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων αυτών θα έχει μια σειρά θετικών επιπτώσεων στην οικονομία:

*Θα δώσει την δυνατότητα μέσα από βιώσιμες λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά να ορθοποδήσουν και να επανενταχθούν στην “τραπεζική κανονικότητα”

*θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των υγιών επιχειρήσεων και θα εντοπίσει επιχειρήσεις που πρέπει να οδηγηθούν σε εκκαθάριση, η διατήρηση των οποίων νοθεύει τον ανταγωνισμό.

*Θα δώσει ώθηση στην οικονομία μέσα από άμεσες ξένες επενδύσεις σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα δράσει ενισχυτικά στην αγορά ακινήτων, όπου αναμένεται σημαντική αύξηση επενδύσεων είτε για αγορά είτε επισκευή και αναβάθμιση των ακινήτων αυτών.

Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων Wholesale Banking, ALPHA BANK, τόνισε ότι: “Το θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο νομοθεσίας, παρά τις αδυναμίες του, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Παραμένει ωστόσο το πρόβλημα η λειτουργία των δικαστηρίων σε επίπεδο χρόνου εκδόσεως αποφάσεων, ως αποτέλεσμα της οργανώσεως τους και εν μέρει της ελλείψεως ψηφιοποιήσεως. Αξίζει να σημειωθεί πως οποιαδήποτε επιτυχής υλοποίηση στρατηγικής μειώσεως Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προϋποθέτει την ύπαρξη μιας οικονομίας με ανάπτυξη και ρευστότητα.”

Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τόνισε ότι: “Οι τρόποι για να μειωθούν τα 80 δις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι οι πωλήσεις και οι αναδιαρθρώσεις. Η πορεία της οικονομίας θα αποτελέσει τον καταλύτη για την πρόοδο των εργασιών, όπως επίσης η αγορά των ακινήτων και η γνώση των επιθυμιών των ξένων επενδυτών.”

Πάνελ συζήτησης: Nέοι πόροι χρηματοδότησης για την Ελλάδα της ανάπτυξης

Συντονιστής: κ. Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Μπάλλας, Πελεκάνος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ

Ομιλητές:

κ. Αριστοτέλης Σπηλιώτης, Γενικός Γραμματέας, Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (BSTDB)

κ. Πέτρος Δούκας, Πρόεδρος CapitalPartnersSA – InvestmentBankingAdvisors, νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σπάρτης, τ. Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

O κ. Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Μπάλλας, Πελεκάνος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ, παρουσιάζοντας το πάνελ τόνισε: “O υπερβολικός δανεισμός- υπερχρέωση πριν τη κρίση, και η μείωση του τραπεζικού δανεισμού μέσα στη κρίση, δημιούργησαν την ανάγκη κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών με νέα «εργαλεία» και αντίστοιχα νέα κριτήρια χορηγήσεων κατάλληλα προς την φύση των νέων εργαλείων. Το private equity / venture capital ανέλαβε μεγάλο ρόλο σε συγκεκριμένους τομείς όπως στη ναυτιλία, στη καινοτομία (π.χ. φαρμακευτική αγορά) και τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups, κυρίως τεχνολογικής κατεύθυνσης) και προϋποθέτει συμμετοχή του επενδυτή σε επιχείρηση. To project finance απαιτεί πλήρες business plan, bankability και στενή παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου προκειμένου να απελευθερωθούν σταδιακά τα κονδύλια. Αλλά και η term χρηματοδότηση δίδεται με αυστηρότερα κριτήρια κυρίως έγκρισης σου σκοπού χρηματοδότησης και στενότερης παρακολούθησης εκτέλεσης του επενδυτικού έργου. Τα νέα αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία προϋποθέτουν αφενός μεν αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας τόσο του χρηματοδότη όσο και του χρηματοδοτούμενου όπως την ανάγκη να πειστεί ο επενδυτής να επενδύσει, (άρα bankable projects, business plans, τεχνοκρατική σοβαρότητα) και αφετέρου τη αυστηρότερη εποπτεία- στενότερη συνεργασία των επενδυτών/ δανειστών με την επιχείρηση.”

Η κα. Ελπίδα Κουτσουμπή, Loan Officer για εταιρικές χρηματοδοτήσεις της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην ομιλία της ανέφερε: «Η ΕΤΕπ, η Τράπεζα της Ε.Ε., δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αδιάλειπτα από το 1963. Στις αρχές του 2016 η Τράπεζα ενίσχυσε την εκπροσώπησή της στην περιοχή με τη δημιουργία της «Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα», προκειμένου να συμβάλει στην ανάκαμψη της χώρας από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η υφιστάμενη έκθεση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα ανέρχεται σε 18 δισ. ευρώ, 10% του ελληνικού ΑΕΠ και στο τριπλάσιο του μέσου όρου της Ε.Ε. Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων: επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και κρατικές υπηρεσίες, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν τόσο έμμεσα μέσω των εγχώριων συνεργαζόμενων τραπεζών όσο και απευθείας από την Τράπεζα για επιλέξιμα επενδυτικά πλάνα άνω των 15 εκατ. ευρώ.»

Ο κ. Αριστοτέλης Σπηλιώτης, Γενικός Γραμματέας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου χρησιμοποίησε το παράδειγμα της ΤΕΑΕΠ για να καταδείξει πώς οι Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες συμβάλλουν στην κινητοποίηση επιπρόσθετων πόρων για να υποστηρίξουν βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους.

Ως αναπτυξιακή τράπεζα η ΤΕΑΕΠ υποστήριξε καταλυτικά ελληνικές επιχειρήσεις-κλειδιά, περιλαμβανομένου του ΟΤΕ, της Energean Oil and Gas, των ΕΛΠΕ, της Aegean Airlines, καθώς επίσης και τον εκσυγχρονισμό 14 περιφερειακών αεροδρομίων από κοινοπραξία με επικεφαλής τη Fraport.

Το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων προς την Ελλάδα υπερέβη τα 500 εκ. Ευρώ, ενώ εκκρεμούν προς αξιολόγηση αιτήματα συνολικού ύψους 850 εκ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν προτάσεις από τους κλάδους της μεταποίησης, των μεταφορών, της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, κλπ.

Η νέα στρατηγική της ΤΕΑΕΠ για την περίοδο 2019-2022 εστιάζει στην παροχή περισσότερων χρηματοδοτήσεων σε αιτήματα του δημοσίου τομέα, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για την υποστήριξη έργων υποδομής μεγαλύτερης κλίμακας, η Τράπεζα έχει αυξήσει τα χρηματοδοτικά της όρια σε έως 160 εκ. Ευρώ για κάθε χρηματοδότηση προς το δημόσιο τομέα και έως 80 εκ ευρώ για ιδιωτικά έργα.

Για την ανάπτυξη των περιεφερειακών υποδομών η ΤΕΑΕΠ συνεργάζεται και με άλλες μεγάλες Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες, όπως η ΕΤΕπ (EIB), η ΕΤΑΑ (EBRD), η ΑΑΤ (ADB) και άλλες, με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής διάστασης των χρηματοδοτήσεων.

Ο κ. Πέτρος Δούκας, Πρόεδρος CapitalPartnersSA – InvestmentBankingAdvisors, νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σπάρτης, τ. Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, τόνισε ότι: “Ο τραπεζικός δανεισμός αντιπροσωπεύει ακόμη το 70% της οικονομίας. Ωστόσο η ανεπάρκεια κεφαλαίων οδηγεί στη χρηματοδότηση των λίγων, των άριστων, και όχι των πολλών, οι οποίοι ίσως επιδιώξουν να προσελκύσουν κεφάλαια από το εξωτερικό. Οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν υψηλό παραγωγικό κόστος, θα έπρεπε να προχωρήσουν σε γενναίες μειώσεις, αλλά δεν φαίνεται να είναι πρόθυμες να κάνουν κάτι τέτοιο. Για το μέλλον της Σπάρτης το πρώτο θέμα που πρέπει να λυθεί είναι η υπογεννητικότητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με την απασχόληση των νέων και τις προοπτικές καριέρας που διαθέτουν, για τις οποίες θα στραφούμε στον τουρισμό και την αγροτική ανάπτυξη.”



Παρουσίαση: Τα αεροδρόμια ως μέσο ανάπτυξης των προορισμών

Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Γιώργο Βήλο, Γενικό Διευθυντή Εμπορικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Fraport Greece, ο οποίος τόνισε ότι: “Από τον Απρίλιο του 2017, η Fraport Greece έχει αναλάβει την αναβάθμιση και τη διαχείριση 14 ελληνικών αεροδρομίων. Έχοντας ως στόχο την άριστη ταξιδιωτική εμπειρία και τη λειτουργικότητα των αεροδρομίων, επιδιώκουμε την αύξηση της επιβατικής κίνησης μέσω της προσέλκυσης νέων αεροπορικών εταιριών και δρομολογίων. Ως προς την πορεία των έργων, τα αεροδρόμια στα Χανιά, τη Ζάκυνθο και την Καβάλα ολοκληρώθηκαν, ενώ το 2019 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των έργων σε Άκτιο, Κεφαλονιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σάμο και Σκιάθος. Τα υπόλοιπα πέντε αεροδρόμια στη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, την Κω, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη θα παραδοθούν στους Έλληνες αλλά και τα εκατομμύρια των διεθνών ταξιδιωτών-τουριστών το 2021. Η Fraport-Greece, συνεπής στη δέσμευσή της προς την ελληνική κοινωνία, στηρίζει εμπράκτως σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς την προώθηση των 14 ελληνικών προορισμών που εξυπηρετεί, μέσω στοχευμένων ενεργειών Destination Marketing. Το όραμά μας για την επένδυση των 14 αεροδρομίων, είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, που παραμένει βασική πηγή ελπίδας και προοπτικής για το αύριο της Ελλάδας.

“2019 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS”

Τα Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων “2019 Capital Link CSR Leadership Awards”.

Φέτος το Διεθνές και το Ελληνικό βραβείο “2019 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” απένειμε η κα. Νέλλη Παπαχελά, Αντιδήμαρχος Εμπορίου, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, μετά από σύντομη ομιλία της.

Η αντιδήμαρχος Αθηναίων κα. Νέλλη Παπαχελά επισήμανε: «Η στήριξη και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις πολιτικές του Δήμου Αθηναίων, εκτός από την έμπρακτη απόδειξη της σημασίας της κοινωνικής υπευθυνότητας, φανερώνει και την αξία του παράγοντα «ήθος» στην επιχειρηματικότητα. Όχι μόνο εξαιτίας της ανάδειξης της ευαισθησίας του (κάτι του οποίου η αναφορά ίσως έχει γίνει πλέον στερεότυπο), αλλά και εξαιτίας αυτού που πολύ εύστοχα ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο καθηγητής κος Θεοδόσης Τάσιος, ότι, δηλαδή, «το ήθος γεννά πλούτο».

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, τα τελευταία δέκα χρόνια, δοκιμάστηκαν το ίδιο όπως και το σύνολο της κοινωνίας, με σημαντικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες τους αλλά και τους εργαζομένους. Πολλές από αυτές δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, άλλες χρειάστηκε να στραφούν προς το εξωτερικό αναζητώντας νέες προοπτικές. Όσες το κατόρθωσαν, ίσως να είναι και οι πιο τυχερές, επιβιώνοντας έτσι, προς όφελος όλων, και των εργαζομένων τους.

Η αλήθεια όμως είναι ότι χωρίς επιχειρήσεις, δε μπορεί να υπάρξει και εταιρική κοινωνική ευθύνη, και δε μπορεί να υπάρξει βοήθεια προς αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η Αθήνα θα ήταν σε πολύ δυσχερέστερη θέση αν οι επιχειρήσεις που τη συνέδραμαν δεν είχαν κατορθώσει να επιβιώσουν και να τη βοηθούν.»

Το Ελληνικό “2019 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” απονεμήθηκε φέτος στην κα. Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της NN Hellas, ως αναγνώριση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, στην ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Παραλαμβάνοντας το ελληνικό βραβείο “Capital Link CSR Leadership Award”, η κα. Πολιτοπούλου δήλωσε: «Η συγκεκριμένη βράβευση είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα. Δεν αποτελεί προσωπική επιτυχία, αλλά ανήκει σε όλους μας στην ΝΝ Ηellas, που μοιραζόμαστε κοινό όραμα και αξίες. Η υλοποίηση προγραμμάτων, όπως το “Ideas that Change Us”, οι δράσεις που οργανώνουμε με το Junior Achievement Greece, η Χρυσή Χορηγία της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, καθώς οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες στήριξης, αποδεικνύουν την έμπρακτη προσφορά μας στην κοινωνία και την έμφαση που δίνουμε στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Είμαι πολύ υπερήφανη που καταφέραμε να κάνουμε βίωμα τις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», υλοποιώντας παράλληλα μία ολιστική προσέγγιση υπευθυνότητας στην επιχειρηματική μας λειτουργία».



Το Διεθνές “2019 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” απονεμήθηκε φέτος στο “The Hellenic Initiative” (THI), ως αναγνώριση του έργου του και της σημαντικής συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και τη στήριξη της κοινωνίας.

Το βραβείο εκ μέρους του THI, παρέλαβε ο κ. Jeremy Downward, μέλος του Δ.Σ. του THI και Executive Director, Aristeus Financial Services Ltd, τον οποίο προλόγισε ο κ. Peter Poulos, Executive Director, THI.

Ο κ. Peter Poulos, Executive Director, THI, τόνισε ότι: «Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου και όλων μας στην THI σας ευχαριστώ όλους, και ειδικότερα το Νίκο και την Όλγα Μπορνόζη, που βρίσκονται στο πλευρό μας από την πρώτη μέρα αυτής της προσπάθειας. Όλα ξεκίνησαν σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Clinton και εξέχοντα μέλη της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι θέλησαν να βοηθήσουν τη χώρα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σήμερα, έχουμε επενδύσει 15 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα.»

Ο κ. Jeremy Downward, μέλος του Δ.Σ. του THI και Executive Director, Aristeus Financial Services Ltd., τόνισε ότι: «Αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Το βραβείο αυτό της Capital Link με τιμά ιδιαίτερα, ιδίως σκεπτόμενος τα τιμώμενα πρόσωπα που προηγήθηκαν. Το σύνθημα μας όταν ξεκινήσαμε ήταν το εξής: ‘Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς, τότε ποιος;’ Μέσω της διεθνούς μας παρουσίας φέραμε κοντά την ελληνική διασπορά και τους φιλέλληνες όπως εγώ όπως ποτέ στο παρελθόν. Είμαστε ενεργοί τόσο με άμεσες φιλανθρωπικές δράσεις όσο και στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη χάρη στο άνοιγμα θέσεων πρακτικής εργασίας και τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τοπικούς μας εταίρους, στην Ελλάδα και την Κύπρο, για τις προσπάθειες τους σε πείσμα των αντιξοοτήτων».

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε την δυνατότητα σε περίπου 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό.

Χορηγός Επικοινωνίας: Eφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, www.dimoprasion.gr

Ο κ. Γιώργος Σκριμιζέας, CEO, Nortus Investments Inc.?, Πρόεδρος ΕΕΔΕ, τόνισε ότι: “Οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο είναι μια νέα σχετικά αγορά η οποία αναπτύσσεται με σημαντικούς ρυθμούς. Έχουμε πλέον φύγει από την έννοια της φιλανθρωπίας και έχουμε περάσει στο επίπεδο όπου μια τέτοιου είδους επένδυση σχετίζεται με την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οργανισμοί και επιχειρήσεις που παραδοσιακά είχαν και φιλανθρωπικές ευαισθησίες τώρα χρησιμοποιούν επενδυτικά μοντέλα με στόχο την χρηματοοικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με αποδόσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ενώ εταιρίες και επενδυτές που λειτουργούσαν αποκλειστικά με κριτήρια τις αυξήσεις των πωλήσεων και των εσόδων τώρα συμπεριλαμβάνουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό την δημιουργία αποδόσεων από επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στην μείωση του κοινωνικού η περιβαλλοντικού ρίσκου.

Διεθνείς τράπεζες όπως οι UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, και άλλες, έχουν εδώ και χρόνια σχήματα επενδύσεων κοινωνικού αντίκτυπου κατευθύνοντας κεφάλαια σε κοινωνικές επενδύσεις, στοχεύοντας αποδόσεις πολλές φορές ίδιες με άλλες συμβατικές επενδύσεις.

Η μέτρηση της κοινωνικής αξίας μιας επένδυσης αποτελεί πλέον μοντέλο αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού για επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να παραμένει ως πρόκληση η αξιόπιστη μέτρηση των αποτελεσμάτων και η δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου δράσης τόσο νομικού όσο και κοινωνικοπολιτικού αλλά και υποδομών. Ένα πλαίσιο το οποίο θα δίνει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθάει την ανάπτυξη και υλοποίηση τους.”