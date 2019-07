Ακαδημαϊκές θέσεις στο Κέιμπριτζ σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Γ. Αγγελοπούλου

Δύο θέσεις επίκουρων καθηγητών προκήρυξε το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στους τομείς της Επιστημονικής Υπολογιστικής και της Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Γιάννας Αγγελοπούλου για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (GAPSTI).

Η χρηματοδότηση των δύο αυτών ακαδημαϊκών θέσεων, μαζί με τη χορήγηση υποτροφιών σε διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίες θα προκηρυχθούν μέσα στον επόμενο χρόνο, αποτελούν τον βασικό πυλώνα του Προγράμματος Γιάννας Αγγελοπούλου για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (GAPSTI). Το πρόγραμμα αυτό επιχειρεί να «αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ έρευνας και εμπορικών εφαρμογών», ανέφερε η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη στην τελετή έναρξη του Προγράμματος που έγινε στις αρχές του 2019. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση «σκοπός του GAPSTI, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε χρόνων, είναι να υποστηρίξει και να εμπλουτίσει με ταλαντούχους επιστήμονες το οικοσύστημα εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικής δράσης του Κέιμπριτζ, με απώτερο στόχο την σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς».

Στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος, και συγκεκριμένα του τμήματος Impact for Greece που περιλαμβάνει, προχώρησε τις αμέσως προηγούμενες εβδομάδες η προκήρυξη και η απονομή 15 (δεκαπέντε) υποτροφιών σε νέους φοιτητές για την παρακολούθηση σεμιναρίου υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων/High Performance Computing στο Centre for Scientific Computing καθώς και η προκήρυξη για στήριξη της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πρόγραμμα ανάπτυξης στο Judge Business School του Καίμπριτζ. Όπως αναφέρεται: «Τόσο οι δράσεις αυτές, όπως θα συνεχισθούν, όσο και η κυρίως λειτουργία του Προγράμματος θα επιδιώξουν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα».

Εν τω μεταξύ, οι δύο επιστήμονες που θα επιλεγούν για τις ακαδημαϊκές θέσεις, αναμένεται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους τον Οκτώβριο του 2019 και να ξεκινήσουν το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο στο Κέντρο Μάξουελ για τη Βιομηχανική Συμμετοχή, το οποίο αποτελεί πυρήνα συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και της βιομηχανίας στους τομείς των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας. «Αυτό θα διευκολύνει το όραμά μας για δυνατές, σταθερές και αμοιβαία επωφελείς αλληλεπιδράσεις με βιομηχανικούς εταίρους, ενώ παράλληλα παρέχει άριστες υποδομές κατάρτισης και έρευνας», λέει ο καθηγητής Τζέιμς Έλλιοτ, αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών. «Μέσα από την έρευνά μας στο Κέντρο Μάξουελ, επιχειρούμε να μεταφέρουμε τη θεμελιώδη επιστήμη σε ερευνητικούς στόχους που συνδέονται με την πρόοδο της βιομηχανίας και της κοινωνίας», εξηγεί ο Δρ. Νίκος Νικηφοράκης, διευθυντής Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων στο Κέντρο Επιστημονικής Υπολογιστικής του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ και διευθυντής του Προγράμματος Γιάννας Αγγελοπούλου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δύο θέσεις και την κατάθεση αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω link:

Gianna Angelopoulos University Lectureship in Scientific Computing

http://www.jobs.cam.ac.uk/job/22010/

Gianna Angelopoulos University Lectureship in Computational Materials Science

http://www.jobs.cam.ac.uk/job/22082/

Για περισσότερες πληροφορίες: gianna-admin@phy.cam.ac.uk