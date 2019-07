Υπογραφή συμφωνιών για εισαγωγή της Ελλάδας σε όλα τα στρώματα του διαστήματος

Μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ) και των εταιρειών Thales Hellas & Thales Alenia Space από τη Γαλλία, καθώς και της Worldview Enterprises Inc από τις ΗΠΑ, υπεγράφησαν στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, παρουσία του υπουργού, Νίκου Παππά.

Η συμφωνία, μεταξύ ΕΛΔΟ και της γαλλικής εταιρείας Thales Hellas και Thales Alenia Space, υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΕΛΔΟ, Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, και από την πλευρά της εταιρείας Thales Alenia Space από τον αντιπρόεδρο του Domain Observation and Science στη Γαλλία, Marc-Henri Serre και τον διευθυντή της Thales Hellas, Αντώνη Δημητρόπουλο, ενώ ήταν παρών ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα, Christophe Chantepy.

Η συνεργασία του ΕΛΔΟ με την Thales Alenia Space και Thales Hellas, μια από τις μεγαλύτερες, παγκοσμίως, ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο της αεροδιαστημικής και άμυνας, έχει ως στόχο, σύμφωνα με το ΨΗΠΤΕ, να μεγιστοποιήσει τον ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας και επιστημονικής κοινότητας, στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών διαστημικών προγραμμάτων, να δημιουργηθούν συνέργειες και να ενισχυθούν οι δυνατότητες της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας και του διαστημικού τομέα γενικότερα.

Επιπλέον, ο ΕΛΔΟ επιδιώκει τη δημιουργία ευκαιριών ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ των δύο εταιριών, για την ενδυνάμωση και ανταλλαγή γνώσης στον τομέα των διαστημικών προγραμμάτων.

«Η σημερινή υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας του ΕΛΔΟ με την εταιρεία Thales Alenia Space είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδα επέλεξε με την πολιτική της να είναι παρούσα στο διάστημα κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα τη Γαλλία και με αυτή τη συμφωνία έχει την ευκαιρία για περεταίρω ανάπτυξη των τεχνολογικών και διαστημικών δραστηριοτήτων», ανέφερε ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα, Christophe Chantepy.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΛΔΟ, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, σημείωσε ότι «με τη σημερινή συμφωνία συνεργασίας, ο ΕΛΔΟ κλείνει τον κύκλο υπογραφών και συνεργασιών με τις μεγάλες διαστημικές εταιρείες. Είμαστε ευχαριστημένοι, διότι η Thales Alenia Space είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, ενώ ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός δορυφόρος που κατασκεύασε πρόσφατα, βρίσκεται στην ελληνική τροχιακή θέση».

Την ικανοποίησή του για την υποστήριξη του ΕΛΔΟ να αναπτύξει τη θέση του στην αγορά του διαστήματος, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Thales Alenia Space, Marc-Henri Serre, ο οποίος σημείωσε ότι «αυτή η συνεργασία είναι βασισμένη στην ισχυρή τεχνογνωσία της Thales Alenia Space και στην καρποφόρα συνεργασία με την Thales Hellas» και εξέφρασε την ανυπομονησία του «να συνεργαστούμε σύντομα μέσω των ομάδων εργασίας, για συναρπαστικά διαστημικά προγράμματα».

Ο διευθυντής της Thales Hellas, Αντώνης Δημητρόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «η Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα του διαστήματος στην Ευρώπη μέσω του δικτύου των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών και οργανισμών που εργάζονται για το διάστημα (…) και ελπίζουμε να επιτύχουμε το όραμά μας, να ενισχύσουμε την ελληνική βιομηχανία και να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάστημα».

Η συμφωνία του ΕΛΔΟ με τη Worldview, υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΕΛΔΟ, Χριστόδουλο Πρωτοπαπά και τον Thomas M. Pirrone, Senior Vice President, Business Development Worldview Enterprises Inc. Στην υπογραφή παρέστη ως εκπρόσωπος του Αμερικανού πρέσβη, ο εμπορικός ακόλουθος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, Keith Silver.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εκπροσωπώ την πρεσβεία των ΗΠΑ στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Worldview, η οποία ακολουθεί μετά τη συμφωνία του ΕΛΔΟ με τη NASA» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στη Ελλάδα, Keith Silver.

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της Business Development Worldview Enterprises, Inc., Thomas M. Pirrone χαιρέτισε τη συμφωνία λέγοντας: «Είμαστε οι leaders σε ό, τι αφορά τεχνολογίες στρατόσφαιρας και χαίρομαι πολύ που η Ελλάδα μπαίνει τόσο δυναμικά στους τομείς ανάπτυξης της στρατόσφαιρας».

Τέλος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ανέφερε ότι «με την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με την Worldview, μιας αμερικανικής εταιρείας που ασχολείται με την στρατόσφαιρα, ολοκληρώνεται ο προγραμματισμένος κύκλος των συνεργασιών του ΕΛΔΟ και ολοκληρώνεται, επίσης, ο κύκλος της παρουσίας του ΕΛΔΟ σε όλα τα στρώματα του διαστήματος».