ISAFA: Τοιχογραφίες που ενώνουν σε μια νοητή διαδρομή πόλεις της Αλβανίας

Ενα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τον παγκόσμιο «χάρτη» της τέχνης, το οποίο θα «ενώσει» -με εργαλείο τη δημόσια τοιχογραφία- σε μια νοητή διαδρομή πόλεις της Αλβανίας, επιμελήθηκαν και υλοποιούν η UrbanAct (Ελλάδα) και η VIZart (Αλβανία) με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Helidon Haiti και του Κυριάκου Ιωσηφίδη και μιας ομάδας τεχνικής και επικοινωνιακής υποστήριξης.

Το πρόγραμμα, με την επωνυμία «International Street Art Festival Albania» (ISAFA) προβάλλει «την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας. Με αυτό το εγχείρημα δημιουργούμε ταυτόχρονα ένα «μονοπάτι» γνώσης, εμπειρίας και διαλόγου» είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο συντονιστής προγραμμάτων της UrbanAct, Κυριάκος Ιωσηφίδης, προσθέτοντας πως η Αλβανία είναι η πρώτη βαλκανική χώρα προορισμού όπου θα «τρέξει» το πρόγραμμα σε διάφορες πόλεις.

Το ISAFA ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών σε επιλεγμένα κτίρια, με επιλεγμένους καλλιτέχνες και θεματικές περιλαμβάνει τοιχογραφίες που δημιουργούνται σε κτίρια χωροταξικά απλωμένα στην εκάστοτε πόλη και με θεματικές οι οποίες εμπλέκουν αρμονικά το τοπικό στοιχείο με την ιδιαίτερη πρωτοποριακή αισθητική των καλλιτεχνών.

Μέλη της UrbanAct – τόνισε ο κ. Ιωσηφίδης – «συχνά ταξιδεύουν σε φεστιβάλ τοιχογραφιών στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και είχαμε από παλιά την ιδέα να υλοποιήσουμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα τοιχογραφιών σε αυτές τις χώρες. Η τύχη τα έφερε έτσι ώστε να έχουμε έναν πολύ καλό συνεργάτη και φίλο από την Αλβανία που είναι και διάσημος ανά τον κόσμο ως ακουαρελίστας, τον Helidon Haliti. Μαζί του και με τον δικό τους σύλλογο, τη Vizart, μπορέσαμε με υπομονή να κατασταλάξουμε στην ιδέα μας και να την υλοποιήσουμε φέτος».

Τα «μηνύματα» των τοιχογραφιών

Ανά έργο τα μηνύματα που προσπάθησαν οι καλλιτέχνες να δώσουν ήταν: Ο Farid Rueda υλοποίησε τοιχογραφία με τίτλο «Albania», παίρνοντας σύμβολα από την πόλη και στοιχεία της τοπικής φύσης, λουλούδια και βουνά. Η Fio Silva τοιχογραφία με τίτλο «Natural Flight», αποτύπωσε ένα μικρό κομμάτι της φύσης του Patos με τα χαρακτηριστικά πουλιά της περιοχής, πάντα μέσα από τις δυναμικές της φόρμες. Ο Ελληνας Jamer αποτύπωσε μια καθημερινότητα, ένα αγόρι που είναι έτοιμο να πάει για βάψιμο και μια κοπέλα που κάνει ποδήλατο, βρίσκονται κάπου στη μέση της διαδρομής, όπως οι στίχοι του τραγουδιού… («you go forwards, I go backwards…somewhere we will meet»). Στο βάθος της τοιχογραφίας αποτυπώνεται το Patos, έτσι όπως την έβλεπε ο καλλιτέχνης από το ύψος της σκαλωσιάς του. Ο Same84 τοιχογραφίες με τον τίτλο «Handing the world to the hands of the new generation» και «Hope, looking at the sky» αποτυπώνει ένα κορίτσι που θέλει να πετάξει με τα πουλιά ψηλά. Και τέλος ο Manomatic με την τοιχογραφία του που φέρει τον τίτλο «Ylber (Rainbow)», προσπάθησε να «περάσει» οικολογικά μηνύματα μέσα από την οπτική της κοινωνικής αλλαγής, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της ισότητας των φύλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως του σεβασμού της φύσης, του περιβάλλοντος και των ζώων.

Ο πρώτος κύκλος του ISAFA που αφορά την πόλη Patos έχει ήδη ολοκληρωθεί και έπεται η συνέχεια του, το 2020. «Φέτος συνεχίζουμε στη πόλη Βlesh η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιοχή με 82 λίμνες, όπου υλοποιούμε τρεις τοιχογραφίες και τον Σεπτέμβριο προχωράμε σε ακόμη τέσσερις πόλεις» σημείωσε ο κ. Ιωσηφίδης.

Η «δομή» του ISAFA

Το ISAFA είναι ένα οργανωμένο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών που βασίζεται στην εμπειρία και τη δυναμική της UrbanAct, στην εμπιστοσύνη που δείχνουν επώνυμοι καλλιτέχνες ανά τον κόσμο στις δράσεις της και συμμετέχουν σε αυτές και στην συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους πολίτες. Ο πρώτος κύκλος δημόσιων τοιχογραφιών έγινε στην πόλη Patos, όπου και υλοποιήθηκαν έξι τοιχογραφίες σε ισάριθμα κτίρια. Ο κάτοικος ή ο επισκέπτης της πόλης μπορεί να περιηγηθεί τις τοιχογραφίες και παράλληλα να γνωρίσει την πόλη. Στον πρώτο κύκλο συμμετείχαν πέντε καλλιτέχνες, ο Farid Rueda από το Μεξικό, η Fio Silva από την Αργεντινή, ο Manomatic από την Ισπανία και οι Ελληνες Same84 και Jamer. Οι τοιχογραφίες εντάσσoνται σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί αισθητικά η πόλη και η ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Είναι μια πόλη γνωστή για τα πετρέλαιά της και για αυτό και οι θεματικές κινήθηκαν πάνω στην οικολογία, το σεβασμό στο περιβάλλον κ.α. «Ηταν ακόμη μια ευκαιρία να υλοποιήσουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα τοιχογραφιών σε μια χώρα που είναι «κοντά» μας, να δώσουμε στους καλλιτέχνες μια αφορμή να εκφράσουν και να αποτυπώσουν την τέχνη τους, να συνομιλήσουν με τους κατοίκους», σημείωσε ο κ. Ιωσηφίδης.