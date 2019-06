Τρεις εκθέσεις για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε Γερμανία, ΗΠΑ και Κίνα «ενώνουν» την Ευρώπη με τη Β. Αμερική και την Ασία

Τρεις σημαντικές εκθέσεις για τον τομέα των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και των consumer electronics πραγματοποιούνται φέτος στο Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη και την Γκουανγκζού, «ενώνοντας» την Ευρώπη με τη Β. Αμερική και την Ασία.

Στο επίκεντρο των τριών εκθέσεων βρίσκονται όλες οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, fitness watches με music player, ultra-high definition στις τηλεοράσεις, ο συνδυασμός διαδικτύου και τηλεόρασης, τα smartwatches, τα νέα tablets, η μικρή κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση, η εύκολη και «έξυπνη» χρήση και μία σειρά από υψηλής τεχνολογίας προϊόντα από όλες τις επώνυμες εταιρίες του κλάδου.

Στις 13 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η πρωτοεμφανιζόμενη έκθεση για τα consumer electronics, CE Week, στο Jacob K. Javits Συνεδριακό Κέντρο της Νέας Υόρκης, το οποίο μετατράπηκε σε κέντρο καινοτομίας και αναδυόμενων trends της τεχνολογίας, με σκοπό τη δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η παραπάνω έκθεση αποτελεί «επέκταση» της IFA, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου.

Επίσης, για 4η χρονιά θα διεξαχθεί στην Κίνα και πιο συγκεκριμένα στην Γκουανγκζού, η CE China International Brand Show for Consumer Electronics από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, μια σύγχρονη πλατφόρμα τεχνολογίας, όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε υποψήφιους αγοραστές, ώστε να επεκτείνουν την εμπορική τους δραστηριότητα στις αγορές της Κίνας και γενικότερα της Ασίας.

Σε ότι αφορά ειδικότερα την IFA στο Βερολίνο, η απήχηση που λαμβάνει κάθε φόρα είναι θεαματική. Στην τελευταία διοργάνωση της IFA συγκεντρώθηκαν 1.814 εκθέτες, μεταξύ αυτών και η ελληνική εταιρία SEIOS SYN.P.E. σε μία έκταση 161.200 τ.μ.

Ιδιαίτερη απήχηση στους επισκέπτες της IFA είχε το IFA GLOBAL MARKETS, μία πλατφόρμα B2B συναντήσεων, η οποία έλαβε χώρα για τρίτη φορά και είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εμπορικούς επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης και για πέμπτη συνεχή φορά πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο των “top-ranking thinkers & doers” του κλάδου, IFA+ Summit, με κεντρική θεματολογία: „Next Level of Thinking”. Στο IFA NEXT φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά οι IFA NEXT Startup Days, ένα σημείο συνάντησης και προβολής των startup εταιριών του κλάδου, όπου 125 startup εταιρίες από 21 χώρες, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με καταξιωμένες εταιρίες του κλάδου.

Οι εκθέσεις τελούν υπό τη IFA, της πιο παλιάς, αλλά και πρωτοπόρου έκθεσης του κλάδου των consumer electronics.

Διεθνής διάκριση για το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Το τρίτο βραβείο καλύτερου εταίρου του απένειμε ο Εκθεσιακός Οργανισμός της Κολωνίας στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο συγκεκριμένος οργανισμός απονέμει κάθε χρόνο βραβεία στις τρεις κορυφαίες αντιπροσωπείες του από όλο τον κόσμο.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ο κ. Δημήτρης Πιπερούδης, εκπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού της Κολωνίας στην Ελλάδα, σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία.