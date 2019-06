Οι ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το καλοκαίρι

Σπουδαίοι σκηνοθέτες εν δράσει, πρωτοκλασάτοι ηθοποιοί σε ρόλους-πρόκληση, πολυαναμενόμενα σίκουελ και κλασικά φιλμ σε επανέκδοση υπόσχονται ένα γεμάτο κινηματογραφικό καλοκαίρι με πάνω από 60 τίτλους. Εμείς επιλέξαμε 12 από αυτούς, για να αποφασίσετε ποιους θα σταυρώσετε στην κάλπη του box office…

Μια βροχερή μέρα στο Χόλυγουντ

Η ένατη ταινία του Αμερικανού προβοκάτορα Κουέντιν Ταραντίνο «Κάποτε στο… Χόλυγουντ» (22/8) θέλει τον τηλεοπτικό ηθοποιό Λεονάρντο ντι Κάπριο και τον κασκαντέρ Μπραντ Πιτ να αναζητούν το δρόμο για καταξίωση στη μεγάλη οθόνη, με φόντο το καλοκαίρι της αγάπης του ’69 και την αποτρόπαιη δολοφονία της ηθοποιού Σάρον Τέιτ (στον ρόλο η Μάργκο Ρόμπι) από τον διεστραμμένο Τσαρλς Μάνσον. Ανεπιτήδευτα ποπ και αδιαπραγμάτευτα βίαιη, η ταινία του Ταραντίνο συζητήθηκε όσο καμία στην Κρουαζέτ μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κανών και το ίδιο αναμένεται να συμβεί μόλις κυκλοφορήσει στην Ελλάδα (22/8).

Την ίδια ημέρα θα βρεθεί επίσης στις αίθουσες η πολύκροτη νέα ταινία του Γούντι Άλεν «A Rainy Day in New York» (22/8), την οποία η εταιρεία παραγωγής Amazon έχει αποκλείσει από τις αμερικανικές αίθουσες εξαιτίας των νέων κατηγοριών σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος του δημιουργού της από τη θετή του κόρη Ντίλαν Φάροου. Μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, πάντως, θα μπορέσουμε να δούμε τους νεαρούς Τιμοτέ Σαλαμέ κι Ελ Φάνινγκ να συναντιούνται στη Νέα Υόρκη μια μέρα με παλιόκαιρο, μπλέκοντας σε μια ρομαντική σχέση με ανατροπές και παρεξηγήσεις.

Νωρίτερα οι απέθαντοι επιστρέφουν στο απενοχοποιημένο zombie movie «Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν» (18/7) του Τζιμ Τζάρμους, στο all star cast του οποίου βρίσκουμε παλιούς γνώριμους του σκηνοθέτη, όπως οι Μπιλ Μάρεϊ, Άνταμ Ντράιβερ και Τίλντα -σαμουράι- Σουίντον, ενώ την πλευρά των νεκροζώντανων επιλέγουν ο Ίγκι Ποπ και η Σάρα Ντράιβερ. Ποιος είναι άραγε ο τελευταίος που θα μείνει όρθιος;

Βουτιά στις παιδικές αναμνήσεις

Μετά το φωτορεαλιστικό ρετουσάρισμα του «Βιβλίου της Ζούγκλας», ο σκηνοθέτης Τζον Φαβρό αναλαμβάνει να δώσει νέα πνοή σε άλλο ένα αριστούργημα της Disney, τον «Βασιλιά των Λιονταριών» (18/7). Οι εντυπωσιακές εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει ξυπνούν ήδη τη νοσταλγία όσων μεγάλωσαν με το πρωτότυπο animation – και καλό θα ήταν να μην ξεκινήσουν να συναντήσουν το νέο «Βασιλιά» χωρίς χαρτομάντιλα.

Συγκινήσεις υπόσχεται και το «Toy Story 4» (20/6), το νέο κεφάλαιο στις παιχνιδο-περιπέτειες του σερίφη Γούντι και του αστροναύτη Μπαζ, όπου εισάγονται φρέσκοι, αξιολάτρευτοι χαρακτήρες, όπως το πιρούνι-παιχνίδι Φόρκι, αλλά κι ένας ολοκαίνουργιος κόσμος στον οποίο τα παιχνίδια έχουν τη δελεαστική ευκαιρία να ζήσουν χωρίς να κρύβουν τις ανθρωπόμορφες ιδιότητές τους. Έτσι ο Γούντι θα πρέπει να κάνει την καρδιά του πέτρα και να διαλέξει πλευρά…

Από την άλλη, ο Τομ Χόλαντ φοράει ξανά γεμάτος ενθουσιασμό τη στολή του πιο φιλικού super hero στο «Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του» (4/7). Μετά τα γεγονότα του «Εκδικητές: Τελευταία Πράξη», ο Πίτερ Πάρκερ βρίσκεται σε σχολική εκδρομή στην Ευρώπη, όταν τον πλησιάζει ο Νικ Φιούρι για να του αναθέσει επείγουσα αποστολή. Μια μέχρι πρότινος άγνωστη εξωγήινη απειλεί να εισβάλει στον πλανήτη και να αφανίσει την ανθρωπότητα. Για να τη φέρει εις πέρας, θα χρειαστεί τη βοήθεια του Mysterio, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικ Τζίλεγχαλ στον πρώτο του υπερηρωικό ρόλο.

Feelgood κομεντί για ανάλαφρες σινε-εξόδους

Ο Ντάνι Μπόιλ αφήνει πίσω του το άνισο σίκουελ «T2 Trainspotting», συνεργάζεται με τον μετρ των ρομαντικών σεναρίων Ρίτσαρντ Κέρτις («Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ») και υπογράφει το γλυκό «Yesterday» (27/6). Μια ευρηματική ταινία με ήρωα έναν αποτυχημένο μουσικό, ο οποίος ξυπνά έπειτα από ατύχημα σε έναν κόσμο όπου οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ. Βρίσκει τότε την ευκαιρία να κάνει την καριέρα που πάντα επιθυμούσε παίζοντας τα μυθικά τραγούδια της μπάντας σαν να ήταν δικά του και κερδίζοντας έτσι το κορίτσι που αγαπά, τη Λίλι Τζέιμς.

Σε χειρότερη μοίρα, η Κέιτ Μπλάνσετ στο «Where’d You Go, Bernadette» (5/9) συνειδητοποιεί πως έχει χάσει τον εαυτό της. Ύστερα από χρόνια απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένειά της και ταυτόχρονης εγκατάλειψης όλων όσοι την καθόριζαν, αποφασίζει αιφνίδια να εξαφανιστεί για να ξαναβρεί τις ισορροπίες της. Όλα αυτά μέσα από τον γεμάτο τρυφερότητα φακό του indie πατριάρχη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ («Μεγαλώνοντας», «Πριν το Ξημέρωμα») και με τη βοήθεια του κωμικού ταμπεραμέντου της συμπρωταγωνίστριας Κρίστεν Γουίγκ, η οποία θα αναλάβει τον εντοπισμό της απρόβλεπτης Μπερναντέτ.

Αν, πάλι, το γούστο σας στην κωμωδία είναι ευρωπαϊκό, αυτό το καλοκαίρι έρχεται στους κινηματογράφους το σίκουελ «Θεέ μου, τι σου Κάναμε; 2» (11/7). Μετά τις πολυπολιτισμικές παντρειές της πρώτης ταινίας και το ρεκόρ εισιτηρίων στη Γαλλία, η οικογένεια Βερνέιγ μπλέκει σε νέα δράματα, καθώς οι γαμπροί αποφασίζουν πως θέλουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους για να δοκιμάσουν εκεί την τύχη τους. Ο μπαμπάς Κλοντ και η μαμά Μαρί όμως θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μη χωριστεί η οικογένεια.

Άντρες… και γυναίκες με τα μαύρα

Θυμάστε τον πάταγο που είχαν κάνει στα τέλη των ’90s ο Γουίλ Σμιθ και ο Τόμι Λι Τζόουνς ως μυστικοί πράκτορες οι οποίοι μάχονταν τους εξωγήινους που παρείσφρεαν στη Γη στο «Άντρες με τα Μαύρα»; Ύστερα από τρεις ταινίες το διάσημο δίδυμο με τα εξελιγμένα γκάτζετ παραδίδει τη σκυτάλη στους Κρις Χέμσγουορθ και Τέσα Τόμσον, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο «Οι Άντρες με τα Μαύρα: Παγκόσμια Απειλή» (13/6). Οι δυο τους είναι το αταίριαστο ζευγάρι που καλείται σε ανύποπτο χρόνο να βρει τη χημεία και την αποτελεσματικότητα που θα σώσει τον πλανήτη. Ιθύνων νους πίσω από την κάμερα ο Φ. Γκάρι Γκρέι («Μαχητές των Δρόμων 8»).

Αγωνία θερινής νυκτός

Ο Άρι Άστερ αυτοσυστήθηκε στο κοινό με τη σοκαριστική «Διαδοχή», μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες των τελευταίων ετών, και τώρα στοχεύει σε μια ανατριχιαστική επανάληψη φέρνοντας ατμόσφαιρα «Wicker Man» στο εφιαλτικό «Μεσοκαλόκαιρο» (22/8). Η ταλαντούχα Φλόρενς Πιου («Λαίδη Μάκμπεθ») ενσαρκώνει μια νεαρή γυναίκα η οποία ακολουθεί απρόθυμα τον σύντροφό της σε ένα μυστικιστικό φεστιβάλ στα βάθη ενός πυκνού δάσους. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν αργούν να στραβώσουν επικίνδυνα…

Σε ένα δαίδαλο απανωτών αποκαλύψεων που σκάβουν όλο και πιο βαθιά το λάκκο του βρίσκεται μπλεγμένος ο Αντόνιο ντε λα Τόρε στο αγχώδες πολιτικό θρίλερ «Ο Έκπτωτος» (8/8). Το βραβευμένο με επτά Γκόγια φιλμ του Ισπανού Ροδρίχο Σορογκογέν («Η Οργή ενός Υπομονετικού Ανθρώπου»), το οποίο απεικονίζει ωμά το ναδίρ ενός βαθιά διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, καταλήγει σε ένα αποστομωτικό φινάλε που κόβει την ανάσα.

Όλα για τον Μπέργκμαν

Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Σουηδού εμβληματικού σκηνοθέτη έχετε την ιδανική ευκαιρία να συστηθείτε με το έργο του που σμίλεψε τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Μερικές από τις καλύτερες ταινίες του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν κυκλοφορούν ξανά στους κινηματογράφους σε αποκατεστημένες κόπιες, για αψεγάδιαστη εικόνα και ήχο, ανάμεσά τους τα αξεπέραστα αριστουργήματά του «Περσόνα», «Έβδομη Σφραγίδα» κι «Άγριες Φράουλες» αλλά και ταινίες που προβάλλονται σπάνια στη μεγάλη οθόνη, όπως τα «Πρόσωπο με Πρόσωπο», «Σιωπή» και «Φθινοπωρινή Σονάτα».

