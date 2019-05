Κρουαζιέρα στην Ελλάδα: Χρειάζεται να γίνουν πολλά στον τομέα της ασφάλειας

Οι προοπτικές για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θετικές, ωστόσο χρειάζεται ακόμη να γίνουν πολλά, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα μοναδικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που στάλθηκε κατά την πρώτη ημέρα του 5ου Posidonia Sea Tourism Forum, όπου υπουργοί, εκπρόσωποι διεθνών ενώσεων και εταιρειών κρουαζιέρας, λιμενικές αρχές προορισμών και κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας συναντώνται για να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για τις τάσεις που διαμορφώνουν την πορεία του θαλάσσιου τουρισμού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών κρουαζιέρας, η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 10% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή της Μεσογείου, ένα σημαντικό ποσοστό παγκοσμίως, με δεδομένο ότι η περιοχή κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Καραϊβική όσον αφορά τις πολλαπλές επιλογές δρομολογίων.

Ο κ. Airam Diaz Pastor, πρόεδρος της Ενωσης Λιμένων MedCruise, ανέφερε ότι η Ελλάδα και ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα επωφεληθούν σημαντικά από την προβλεπόμενη αύξηση κατά 22,2% σε αριθμούς επιβατών και κατά 19,8% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για το σύνολο της περιοχής της Μεσογείου το 2019.

«Η περιοχή διανύει μια «χρυσή» περίοδο ανάπτυξης και η προγραμματισμένη δραστηριοποίηση 25 νέων, πολυτελών κρουαζιερόπλοιων στην τοπική αγορά το επόμενο διάστημα θα δώσει επιπλέον ώθηση στα μικρότερα λιμάνια και την ευκαιρία να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό» τόνισε ο ίδιος.

Στο ίδιο κλίμα αισιοδοξίας όσον αφορά τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου ως προορισμού κρουαζιέρας κινείται και η MSC, η μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με μερίδιο αγοράς 15,07% και με σχέδια για αύξηση της συνολικής διαθεσιμότητας κλινών κατά 25%.

«Μας αρέσει πραγματικά αυτή η περιοχή, που ξεχωρίζει για το φυσικό κάλλος σε συνδυασμό με τον πολιτισμικό και ιστορικό πλούτο της, ωστόσο έχουμε επίγνωση και ορισμένων γεωπολιτικών προκλήσεων που εξακολουθούν να μας κρατούν μακριά από την τουρκική αγορά -τουλάχιστον για τώρα», δήλωσε ο Charles Darr, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Ναυτιλιακής Πολιτικής και Κυβερνητικών Σχέσεων του Ομίλου MSC.



«Η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, με τη γεωπολιτική αστάθεια στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες περιοχές, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη δραστηριοποίηση των εταιρειών κρουαζιέρας. Δεν είμαστε ακόμη πεπεισμένοι ότι θα ήταν υπεύθυνο εκ μέρους μας να μεταφέρουμε τους επιβάτες μας σε αυτήν την περιοχή. Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των τουριστών, η οποία έχει υποστεί πλήγμα λόγω των γεγονότων στην περιοχή», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια του φόρουμ τέθηκαν επί τάπητος οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο, οι συνεργασίες μεταξύ πλοίων, λιμανιών και προορισμών προς όφελος του αειφόρου τουρισμού, η δυνατότητα της περιοχής να προσφέρει προϊόντα κρουαζιέρας όλο τον χρόνο και ο συνολικός αντίκτυπος από την εντυπωσιακή αύξηση μεγέθους των κρουαζιερόπλοιων.

Λείπουν τα λιμάνια

«Τα κρουαζιερόπλοια της Disney Cruises μπορούν να προσεγγίσουν μόνο έξι ελληνικά λιμάνια και αυτό είναι κρίμα», δήλωσε ο κ. Paul Britton, Manager, Marine Operations, Ports and Itinerary Planning της Disney Cruise Lines, η οποία επιστρέφει φέτος στην Ελλάδα με λιμάνια προσέγγισης στον Πειραιά, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και το Κατάκολο. «Υπάρχουν συγκεκριμένα συστατικά για μία ευχάριστη εμπειρία κρουαζιέρας, που ξεκινούν από ένα λιμάνι με δυνατότητες homeporting και εύκολη αεροπορική σύνδεση. Υστερα θα πρέπει να προσφέρεται μια επιλογή από κάποια δημοφιλή λιμάνια, ένα ολοκληρωμένο δρομολόγιο με ισορροπημένο πρόγραμμα για τις ημέρες εν πλω και ένα μεγάλο λιμάνι τελικού προορισμού ή μια αντίστοιχα δυνατή εμπειρία. Η Ελλάδα έχει όλα τα παραπάνω, εκείνο που της λείπει είναι τα λιμάνια – «κρυφά διαμάντια», παρά τα 100 κατοικημένα νησιά και το αρχιπέλαγος με τα 6.000 μικρότερα νησάκια», συμπλήρωσε ο υπουργός Τουρισμού, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Ο κ. Alexandros Fan, Product and Buying Corporate Shorex Excursions της MSC Cruises, αναφέρθηκε στην αυξημένη ζήτηση για εκδρομές στεριάς ως ένα σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.

«Η ανεπάρκεια σε αριθμό λεωφορείων και ξεναγών κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και απαιτεί τη σύμπραξη και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων ώστε να βρουν λύσεις για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου προϊόντος κρουαζιέρας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε: «Χρειαζόμαστε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις καθώς και επάρκεια υποδομών για να εξυπηρετήσουμε τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια».

Σύμφωνα με την κα Elena Vlad, Director of Shorex Excursions, Product Development & Operations της Holland America Group, οι πιο ελκυστικοί προορισμοί για τις εταιρείες κρουαζιέρας είναι εκείνοι που προσφέρουν εμπορικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικό κόστος. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ενήμερη για τις προκλήσεις αλλά και για τις προσδοκίες των εταιρειών κρουαζιέρας και εργάζεται εντατικά προς την επίλυση των ζητημάτων που θα καθησυχάσουν τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων φορέων, τόνισε η ίδια.

Πάρης Τσιριγώτης