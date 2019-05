B2B συναντήσεις γερμανικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη για ΑΠΕ

Επιχειρηματική αποστολή στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και την ενσωμάτωση στο δίκτυο της Ελλάδας, διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στις 24-27 Ιουνίου 2019, με τη συμμετοχή οκτώ γερμανικών εταιριών του κλάδου, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις με ελληνικές εταιρίες και φορείς.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η περίσσια παραγόμενη ενέργεια από τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ στην Ελλάδα; Για τη λύση αυτού του προβλήματος προσφέρονται ποικίλες τεχνολογίες για την ενσωμάτωση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο. Καθώς η ζήτηση για τεχνολογίες ενσωμάτωσης αυξάνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο λόγω και της παγκοσμίως καθοδηγούμενης ενεργειακής μετάβασης, υπάρχουν και στην Ελλάδα μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για τεχνολογίες ενσωμάτωσης ΑΠΕ και τεχνολογίες αποθήκευσης, όπως μεταξύ άλλων, σε νησιά που δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο. Το έλλειμμα που παρουσιάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την επέκταση και την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη σχετική ενσωμάτωση στο δίκτυο μέσω της αποθήκευσης ενέργειας.

Οι Β2Β συναντήσεις, που θα γίνουν φέτος στο πλαίσιο της αποστολής, θα προσφέρουν μία πολύ καλή ευκαιρία σε ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις, να εξετάσουν την προοπτική συνεργασιών μέσα από έναν άμεσο διάλογο. Επιχειρήσεις ή και φορείς του κλάδου, που ενδιαφέρονται για τις συναντήσεις αυτές, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 2310 32 77 33/ -34 ή να στείλουν Email: ahkthess@ahk.com.gr μέχρι τις 5 Ιούνιου.

Παρουσία 10 ελληνικών εταιριών στη Διεθνή Πλατφόρμα του Ενεργειακού Κλάδου

Με 10 ελληνικές εταιρίες, που είχαν την ευκαιρία να προβληθούν μεταξύ 1.354 εκθετών από όλο τον κόσμο στη μεγαλύτερη εκθεσιακή πλατφόρμα του ενεργειακού κλάδου της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε η Διεθνής Εκθεση The Smarter E Europe, στις 17 Μαΐου, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.

Το νέο brand The Smarter E Europe, έκανε την εμφάνισή του για δεύτερη φορά, ενσωματώνοντας όλες τις νέες τάσεις στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας, των Φ/Β και των μπαταριών, των συσσωρευτών ενέργειας και της καινοτόμου κατασκευής, της ευφυούς χρήσης της ενέργειας στη βιομηχανία και στις κτιριακές εγκαταστάσεις, των ηλεκτρικών οχημάτων και τεχνολογιών φόρτισης, μέσω των επιτυχημένων Διεθνών Εκθέσεων Intersolar Europe και ees Europe και των πιο νέων εκθέσεων ΕM-Power και Power2Drive, τις οποίες επισκέφθηκαν 50.000 επαγγελματίες επισκέπτες (8% αύξηση) από 162 χώρες.

Οι εταιρίες, που εκπροσώπησαν την Ελλάδα, συμμετείχαν στην Intersolar Europe, Διεθνής Εκθεση για τον κλάδο της Ηλιακής Ενέργειας και Φ/Β: Alumil S.A., Ecosun Ltd, Innaccess Networks S.A., METALOUMIN, Nanotechnology Lab LTFN, Organic Electric Technologies (O.E.T.), PROFILODOMI, Raycap S.A., RECOM Solar και Sonne Aktion Ltd.

H πολυήμερη επίσκεψη των γερμανικών επιχειρήσεων και ειδικών, από τον τομέα της Ενέργειας, θα περιλαμβάνει και μία Ημερίδα, που θα λάβει χώρα στις 25 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Nikopolis στη Θεσσαλονίκη, όπου οι γερμανικές εταιρίες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ εξειδικευμένοι Ελληνες και Γερμανοί εισηγητές θα παρουσιάσουν το θεσμικό πλαίσιο, τις δυνατότητες εφαρμογής και τις προοπτικές χρήσης των σχετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική αποστολή, το πρόγραμμα της Ημερίδας, την online δήλωση συμμετοχής και τα προφίλ των γερμανικών εταιριών, διαθέσιμων για Β2Β συναντήσεις, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου http://griechenland.ahk.de/gr στην ενότητα εκδηλώσεις. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για την Ημερίδα και τις Β2Β συναντήσεις.