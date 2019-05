Ερευνητικό πρόγραμμα «OUT SCORE: Χω/ορικές Σημειογραφίες I»

Το «OUT SCORE: Χω/ορικές Σημειογραφίες I», είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εξετάζει τους συσχετισμούς μεταξύ του χορού, του ήχου, του περφόρμανς και των εικαστικών, σε σχέση με τις πολυδιάστατες έννοιες της σημειογραφίας και της παρτιτούρας (score) και τους τρόπους που μπορούμε να αντιληφθούμε την καταγραφή της ελαστικότητας στη δεύτερη δεκαετία του αιώνα.

Σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Δρ Σωζήτας Γκουντούνα για το Ιδρυμα Ωνάση, η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος αποτελείται από μια χορογραφία της Maria Hassabi, που θα λάβει χώρα στις 28 Μαΐου, ώρα 7 μμ και την ομαδική έκθεση στον εκθεσιακό χώρο του γλυπτού θεάτρου της Αιξώνης στη Γλυφάδα που σχεδιάστηκε από τη Νέλλα Γκόλαντα. Η δεύτερη παρουσίαση θα λάβει χώρα στο «T» Space Rhineberg της Νέας Υόρκης, που σχεδιάστηκε από τους Steven Holl Architects σε συνεργασία με τη Δήμητρα & Ειρήνη Τσαχρέλια και τον Νικόλα Καρυτινό (Tacet Creations).

Με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Maria Hassabi, Kelly Nipper, Michael Portnoy, Duke Riley, Αλέξανδρος Γεωργίου, Delia Gonzalez, Ελένη Καμμά, Κωστή Βελώνη, Raymond Pettibon, Erlea Maneros Zabala, Ilan Manouach, Christian Wassmann, Marie Voignier, Βασίλη Σαλπιστή, Διονύση Καβαλιεράτο, Μαρία Γεωργούλα, Νίκο Χαραλαμπίδη, Ολγα Βενετσιάνου, Αγγέλα Σβορώνου, Σωτήρη Καραμάνη, Mark Aerial Waller, το πρότζεκτ παρουσιάζει μεθόδους για τη μετατροπή του τρισδιάστατου χώρου σε δισδιάστατη μορφή και τους τρόπους με τους οποίους μια ελαστική κίνηση και ένα ηχητικό score μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της αρχιτεκτονικής, του δομημένου χώρου και του οικιστικού περιβάλλοντος.

Οι χορογραφικές απεικονίσεις, οι μέθοδοι σύνθεσης, οι ερμηνευτικές δράσεις, το κινησιολογικό λεξιλόγιο και τα εκπαιδευτικά εργαλεία συγκεντρώνονται για να αναδείξουν τις ιστορικές μετατοπίσεις στις πρακτικές και στις συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Το πρότζεκτ που ανέπτυξε αρχικά η Σωζήτα Γκουντούνα το 2016, ως η πρώτη Andrew W. Curatorial Fellow στη Μπιενάλε Performa της Νέας Υόρκης, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η κίνηση μεταβάλλεται οργανικά στο χώρο και τους τρόπους με τους οποίους το δομημένο περιβάλλον μπορεί να προσαρμοστεί μέσω της κίνησης.

Εξετάζει, επίσης, την απόσταση μεταξύ του έντυπου υλικού και την πραγματική εμπειρία της περφόρμανς, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη περφόρμανς μπορεί να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη «γλώσσα του σώματος» με τη δική της σημειογραφία που μπορεί να καθορίσει μια άλλη πειθαρχία όπως η αρχιτεκτονική και η βιώσιμη μηχανική. Το «T» Space στη Νέα Υόρκη, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Steven Holl, έχει ως στόχο να συνθέσει τις τέχνες και να παρουσιάσει πρωτότυπα έργα στην Κοιλάδα του Hudson, ενώ το γλυπτό θέατρο της Αιξωνής στην Αττική της Ελλάδας έχει προκύψει από ένα ιδιαίτερο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο αλλά επί του παρόντος δεν παρουσιάζει πολιτιστικά προγράμματα.

Το OUT SCORE παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο συνέδριο NOTATE, DOCUMENT, SCORE: BODY CULTURE & VISUAL CULTURE στις 6 Απριλίου 2019 στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον και στο πάνελ των Paisid Aramphongphan (Πανεπιστήμιο De Montfort) και του Hyewon Yoon (Πανεπιστήμιο του Νιού Χάμσαϊρ – Σύνδεσμος για την Ιστορία της Τέχνης): https://forarthistory.org.uk/our-work/conference/2019-annual-conference/notate-document-score-body-culture-visual-culture-from-laban-to-judson-and-beyond/.

Το πάνελ εξέτασε τις διασταυρώσεις της σωματικής και οπτικής κουλτούρας με την πάροδο του χρόνου, που περιλαμβάνει σημειογραφίες, περφόρμανς, και πειραματικά score, φωτογραφική τεκμηρίωση, ταινίες και άλλες πηγές αρχειοθέτησης.

Αντί να επικεντρωθεί σε ό,τι παραδοσιακά θεωρείται ως χορός, όπως η χορογραφία και η περφόρμανς που σχεδιάζονται για χρονικά προδιορισμένες παρουσιάσεις, το συνέδριο εξέτασε το σώμα και την κίνηση ως ένα διευρυμένο πεδίο πρακτικής και πώς αυτό ταιριάζει μέσα, εξέρχεται από, και/ή σχηματίζει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. Το OUT SCORE θα παρουσιαστεί επίσης στο συνέδριο PSi # 25 2019 για την Ελαστικότητα στο School of Creative Arts και Performing Arts του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι στον Καναδά από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου 2019: https://www.psi2019calgary.com.

Η έννοια της ελαστικότητας περιλαμβάνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης από μια εξωτερική δύναμη και της επιστροφής στην αρχική μορφή στην περίπτωση που αυτή η δύναμη αφαιρεθεί. Αναφέρεται στην προσαρμοστικότητα και την πλαστικότητα των δικτυωμένων συνδέσεων και παρόλο που ο ελαστικός ιστός έχει σημεία σχισμής είναι πολύ πιο ανθεκτικό από τα άκαμπτα υλικά.

