Party For Europe

EUROPE DAY 2019

Την Παρασκευή, 17/05, στις 5μμ ελάτε να γιορτάσουμε την Ευρώπη σε ένα μεγάλο πάρτι με μουσική και τέχνη!

Με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Εκλογές της 26ης Μαΐου, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σας προσκαλεί σε μια γιορτή γεμάτη μουσική, τέχνες και συζητήσεις για την Ευρώπη.

Ιδιαίτερα σε αυτή τη γιορτή, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα θέλει να ευχαριστήσει για την ανιδιοτελή προσφορά τους, τους εθελοντές της πρωτοβουλίας «Αυτή τη φορά ψηφίζω».

Από τις 17:00 έως τις 20:00, οι Street Artists Achilles, Antonis Hambas, Simple G και Spent One θα υλοποιήσουν έργα εμπνευσμένοι από την Ευρώπη.

Από τις 17:00 έως τις 19:00, θα υπάρχουν προβολές ταινιών μικρού μήκους, δίνοντας τη δική τους οπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από τις 19:00 έως τις 20:30, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη και θα μοιραστούμε εμπειρίες.

Η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής, ιστορικός και συγγραφέας Λένα Διβάνη θα μιλήσει για τη δική της Ευρώπη.

Ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Πίττας θα μας πει για το πως ήταν να ταξιδεύει κανείς στην Ευρώπη πριν την ενοποίηση.

Ο αθλητικογράφος και συγγραφέας Θάνος Σαρρής θα μας μιλήσει για την Ευρώπη των κερκίδων.

Οι δημοσιογράφοι Φιλίππα Δημητριάδη και Ζωή Παρασίδη θα μιλήσουν για το πως είναι να ταξιδεύεις στην Ευρώπη της διεύρυνσης.

Οι δημοσιογράφοι Παναγιώτης Μένεγος και Σταύρος Διοσκουρίδης θα μιλήσουν για την εμπειρία του προγράμματος Erasmus και για το πώς είναι να ταξιδεύεις στη Ευρώπη για να κάνεις clubbing.

Οι εθελόντριες της πρωτοβουλίας αυτήτηφοράψηφίζω.eu Κατερίνα Κορνιλάκη και Χριστιάνα Κυριαζή θα μας μιλήσουν για τη δική τους Ευρώπη.

Η μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη συνεχίζεται με μουσική από τους:

21.00 Nicolas DJ Set

22.00 Sillyboy and the Ghost Relatives – live

23.00 Larry Gus – live

00.00 Nicolas DJ Set

01.00 Pional DJ Set (Spain)

03.00 Diskotekken DJ Set

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.