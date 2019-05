Ολη η αλήθεια για τα Ellinika Hoaxes

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική παρατήρηση: Αν δεν υπήρχαν τα Ellinika Hoaxes θα έπρεπε να τα δημιουργήσουμε. Η συμβολή του συγκεκριμένου site στην κατάρριψη fake news και θεωριών συνωμοσίας, ιδιαίτερα σε θέματα όπως ο ρατσισμός, η ισλαμοφοβία και κάθε είδους παραϊατρικές και μυστικιστικές ανοησίες, είναι ανεκτίμητη.

Οταν όμως μια γιγαντιαία πλατφόρμα του διαδικτύου, όπως το Facebook, τους αναθέτει ρόλο τοποτηρητή για το τι μπορούν να δημοσιεύουν οι Ελληνες χρήστες και όταν η συγκεκριμένη πλατφόρμα συνεργάζεται όλο και συχνότερα με αμερικανικές υπηρεσίες και υπουργεία, αλλά ακόμη και με think tank του ΝΑΤΟ για να μπλοκάρει φωνές που ασκούν κριτική στην Ουάσινγκτον, οφείλουμε να εξετάσουμε αυτή τη σχέση σε μεγαλύτερο βάθος.

Οπως έγινε, λοιπόν, γνωστό το συγκεκριμένο site, θα αποτελεί τον ένα και μοναδικό πιστοποιημένο ελεγκτή των ελληνόφωνων αναρτήσεων στο Facebook αναλαμβάνοντας, όπως αναφέρει, «τον έλεγχο περιεχομένου όπως άρθρα, βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα».

Αντιδράσεις Κρέτσου για τη συνεργασία του Facebook με τα «Ellinika Hoaxes»

Προκειμένου να αναλάβει αυτό τον ρόλο έλαβε σχετική πιστοποίηση από τον οργανισμό Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Ενημέρωσης (International Fact-Checking Network ή IFCN) – γεγονός το οποίο τα ελληνικά hoaxes προβάλλουν με περισσή υπερηφάνεια στη σελίδα τους. Αυτό που δεν αναφέρουν βέβαια είναι ότι ανάμεσα στους χρηματοδότες του IFCN συναντάμε και το διαβόητο Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία (NED), το οποίο με τη σειρά του χρηματοδοτείται απευθείας από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Οπως ανέφεραν οι New York Times το NED «δημιουργήθηκε για να πραγματοποιεί απροκάλυπτα αυτό που η CIA έκανε συγκαλυμμένα». Τις τελευταίες δεκαετίες το NED αποτελεί τη βασική πηγή στρατολόγησης και οικονομικής ενίσχυσης αντικαθεστωτικών δυνάμεων που επιχειρούν να ανατρέψουν κυβερνήσεις που βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Και μόνο η απαρίθμηση των χωρών στις οποίες παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο, θα χρειαζόταν σελίδες επί σελίδων.

Πώς να ανατρέψεις μια κυβέρνηση με μια φωτογραφία

Αρκεί όμως να αναφερθούμε στα εκατομμύρια δολάρια, με τα οποία χρηματοδοτούν εδώ και δεκαετίες τις δυνάμεις της δεξιάς αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει σειρά αποτυχημένων πραξικοπημάτων από το 2002 μέχρι σήμερα.

Με μια πρώτη ματιά, βέβαια, η σελίδα των ελληνικών hoaxes δεν φαίνεται να προωθεί κάποια πολιτική ατζέντα. Ο διάολος όμως κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη σελίδα προωθεί αρκετά συχνά οπλικά συστήματα αμερικανικών εταιρειών.

Εκεί μάθαμε, παραδείγματος χάριν για την απόλυτη ανάγκη αναβάθμισης του ελληνικού στόλου των F-16 αλλά και για τις ασύγκριτες αρετές των μαχητικών F-35 – τα οποία θεωρούνται από αρκετούς αναλυτές αμυντικών θεμάτων σαν μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της αμερικανικής βιομηχανίας όπλων. Ακόμη όμως και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το υψηλό κόστος των αεροσκαφών, προς μεγάλη απογοήτευση του Ellinika Hoaxes, τα οποία έσπευσαν να στηρίξουν τα συμφέροντα της Lockheed Martin.

Συνήθως οι πολιτικές απόψεις των διαχειριστών των ελληνικών hoaxes εμφιλοχωρούν ανεπαίσθητα μέσα σε κείμενα με πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες, τα οποία ανατρέπουν fake news. Σε κείμενό τους παραδείγματος χάριν για την οργάνωση Λευκά Κράνη, που δραστηριοποιούνταν στη Συρία, αποκάλυπταν, πολύ σωστά, ότι κάποιες από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν στο ίντερνετ και υποτίθεται ότι έδειχναν την οργάνωση να σκηνοθετεί βίντεο με θύματα χημικών επιθέσεων, ήταν ψεύτικες. Το υπόλοιπο κείμενο όμως αποτελούσε μια ελεγεία στα Λευκά Κράνη, τα οποία επίσης χρηματοδοτούνται από την αμερικανική κυβέρνηση, και τα οποία αποτελούσαν πάντα την μοναδική «πηγή» πάνω στην οποία στήριζαν οι δυτικές δυνάμεις την «ανάγκη» βομβαρδισμού της Συρίας.

Ποτέ δεν διαβάσαμε όμως στα ελληνικά hoaxes για τα ρεπορτάζ κορυφαίων δημοσιογράφων και ερευνητών, όπως ο Σίμουρ Χερς και ο Ρόμπερτ Φισκ που αμφισβήτησαν και με επιτόπια ρεπορτάζ αρκετές από τις πληροφορίες της οργάνωσης για τη χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Ασάντ. Με δεδομένο ότι αρκετά ελληνικά ΜΜΕ είχαν αναμεταδώσει τις αμφισβητούμενες πληροφορίες από τα Λευκά κράνη θα περίμενε κανείς να δει στα ελληνικά hoaxes και τις θέσεις των Χερς και Φισκ, ίσως των μεγαλύτερων «mythbusters» στην παγκόσμια ιστορία της δημοσιογραφίας του τελευταίου αιώνα.

Μέσω, λοιπον, της συνεργασίας τους με το facebook και την πιστοποίηση από το IFCN τα ελληνικά hoaxes μπαίνουν σε μια μεγάλη οικογένεια «τοποτηρητών» με περίεργες πηγές χρηματοδότησης και ακόμη πιο ύποπτες διασυνδέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση αλλά και το ΝΑΤΟ. Οπως είχαμε εξηγήσει σ΄ αυτή τη στήλη, στην κορυφή αυτών των ελεγκτών βρίσκεται το Ατλαντικό Συμβούλιο, το άτυπο think tank του ΝΑΤΟ, το οποίο χρηματοδοτείται από την βορειοατλαντική συμμαχία αλλά και από μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες, όπως η Lockheed Martin, η Raytheon και η Boeing.

Στους ερευνητές του Ατλαντικού Συμβουλίου οφείλεται η απόφαση του Facebook να μπλοκάρει εκατοντάδες λογαριασμούς από χώρες, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα, που ασκούσαν σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ (η φίμωση μάλιστα έφτασε ακόμη και σε δημόσια μέσα ενημέρωσης – κάτι σαν να μπλοκάρεις την ΕΡΤ επειδή οι δημοσιογράφοι της ασκούν κριτική για την πολιτική μιας τρίτης χώρας).

Αρκετοί θα υποστηρίξουν φυσικά ότι οι επιτυχημένες εκστρατείες αποκάλυψης των fake news από τα Ellinika Hoaxes ξεπερνούν κατά πολύ τις αμφισβητούμενες στιγμές του site – και αν κάνουμε τη σύγκριση με απόλυτους αριθμούς κειμένων έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι τα περισσότερα από τα κείμενα του site, είναι πολύτιμα εργαλεία στη μάχη απέναντι στα fake news.

Ενα από τα βασικά προβλήματα με τα Ellinika Hoaxes όμως, δεν εντοπίζεται σε αυτά που γράφουν αλλά σε αυτά που δεν γράφουν. Ο κόσμος της σύγχρονης ειδησεογραφίας είναι γεμάτος από fake news, τα σοβαρότερα από τα οποία διακινούνται δυστυχώς από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και αναπαράγονται «αμάσητα» από τα ελληνικά ΜΜΕ.

Που ήταν, λόγου χάρη, τα ελληνικά hoaxes όταν το Αθηναϊκό Πρακτορείο και πολλά ελληνικά sites αναμετέδιδαν τις ψευδείς πληροφορίες της Washington Post ότι «Ρώσοι χάκερ «εισέβαλαν» στα συστήματα εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερμόντ»; Γιατί δεν διαβάσαμε καμία κριτική για τις ψευδείς «πληροφορίες» ελληνικών ΜΜΕ ότι ο πραξικοπηματίας Χουάν Γκουαϊδό βρισκόταν μέσα σε αεροπορική βάση στο Καράκας της Βενεζουέλας, όταν στην πραγματικότητα ήταν σε μια γέφυρα συνοδευόμενος από μόλις 20 στρατιώτες; Μήπως γιατί αυτό ήταν το «επίσημο» fake news που αναμετέδιδαν όλα τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Επίσης, αν τα ελληνικά hoaxes κατάφεραν να γράψουν τόσα άρθρα για να δικαιώσουν εταιρείες όπως η Monsanto και τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα (εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ) δεν είναι περίεργο να μην βλέπουμε ανάλογα κείμενα που να καταρρίπτουν τα ψεύτικα στοιχεία μεγάλων πολυεθνικών.

Από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε σε ομιλία του ότι η Χιροσίμα ήταν απλώς μια στρατιωτική βάση μέχρι τα ανύπαρκτα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσεϊν, η διασπορά ψευδών ειδήσεων ήταν προνόμιο κυβερνήσεων, μεγάλων εταιρειών και καθεστωτικών μέσων ενημέρωσης. Το να ασκείς κριτική σε μικρά site διάφορων ψεκασμένων υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας είναι σίγουρα χρήσιμο. Εάν όμως δεν είσαι διατεθειμένος να αποκαλύψεις τα fake news των ισχυρών, αργά ή γρήγορα θα βρεθείς να υπηρετείς τη δική τους ατζέντα. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή θα σου προσφέρουν μια θέση τοποτηρητή στο Facebook.

Πηγή Sputniknews.gr, Αρης Χατζηστεφάνου