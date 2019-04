Εκστρατεία καθαρισμού του Εβερεστ

Συγκεντρώθηκαν πάνω από 3.000 κιλά σκουπιδιών

Τουλάχιστον 3.000 κιλά απορριμμάτων έχουν συλλεχθεί από το βουνό Εβερεστ, από μέλη της ομάδας που συμμετέχουν στην εκστρατεία καθαρισμού. Θα μαζέψουν 10.000 κιλά απόβλητων.

Ο Ντάντου Ραζ Γκίμιρε, Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σε συνέντευξη Τύπου της περασμένης Κυριακής ότι η εκστρατεία εκκαθάρισης του Εβερεστ, με επικεφαλής τον Αγροτικό Δήμο Khumbu Pasanglhamu της Περιφέρειας Solukhumbu, είχε ήδη συγκεντρώσει σχεδόν το ένα τρίτο του στόχου των 10.000 κιλών από τότε ξεκίνησε, στις 14 Απριλίου.

«Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας θα συλλέξουμε περίπου 5.000 κιλά σκουπιδιών από την περιοχή Base Camp, ενώ 2.000 κιλά σκουπιδιών θα συλλεχθούν από την περιοχή South Col και περίπου 3.000 κιλά θα συλλεχθούν από την περιοχή Camp II και Camp III», ανέφερε ο Γκιμάιρ όπως σημειώνουν οι Himalayan Times.

Ο επικεφαλής του τουρισμού εκτιμά ότι η εκστρατεία θα κοστίσει περίπου 23 εκατ. ρουπίες του Νεπάλ.

«Ο στόχος μας είναι να εξαγάγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα απόβλητα από το Εβερεστ για να αποκαταστήσουμε τη δόξα του βουνού, δήλωσε ο Γκιμάιρ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, 2.000 κιλά απορριμμάτων μεταφέρθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ τα άλλα 1.000 κιλά μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, από ελικόπτερα του στρατού.

Σύμφωνα με το Asia One, η κοινωνική οργάνωση Blue Waste to Value θα είναι επιφορτισμένη με την κατάλληλη ανακύκλωση των αποβλήτων που δεν καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Εκτός από τον καθαρισμό απορριμμάτων, ανακαλύφθηκαν τουλάχιστον τέσσερα σώματα νεκρών ορειβατών μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες της εκστρατείας, αναφέρει το Asia One. Οι επιστήμονες αποδίδουν την άνοδο στις ανακαλύψεις πτωμάτων στην πρόσφατη τήξη των παγετώνων που κάλυψαν κάποτε τα νεκρά σώματα.

Οι αξιωματούχοι του Νεπάλ λένε ότι τα πτώματα εκείνων που ανακτώνται από το βουνό θα επιθεωρούνται και θα υφίστανται επίσης καύση εάν δεν είναι αναγνωρίσιμα.

«Τα πάντα στο Εβερεστ, εκτός από το βράχο και το χιόνι, θα επαναφερθούν», σημείωσε στο συνέδριο ο Τικα Ραμ Γκουρούνγκ, γραμματέας της Ομοσπονδίας Ορειβασίας του Νεπάλ. «Ο στόχος είναι να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το βουνό ελεύθερο από την ρύπανση».

Οι αξιωματούχοι του τουρισμού ελπίζουν ότι οι προσπάθειες του έργου και η έκθεση του στην αναρριχητική κοινότητα θα οδηγήσουν σε μια νέα αίσθηση ευθύνης για όσους επισκέπτονται το βουνό.

Πηγή Sputniknews