Εκδήλωση στο Φεστιβάλ των Καννών με ελληνοβρετανικό άρωμα

Τρεις γυναίκες από το Λονδίνο, οι δύο από τις οποίες ελληνικής καταγωγής, προσπαθούν να σπάσουν τους «φραγμούς του φακού» και συγκεκριμένα τα εμπόδια της βιομηχανίας του θεάματος απέναντι στις γυναίκες παραγωγούς ταινιών, ανοίγοντας ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε τα έργα τους να βρουν χρηματοδότες και να καταφέρουν να βγουν στην αγορά.

Η πρωτοβουλία τους έλαβε την υποστήριξη του Φεστιβάλ των Καννών, όπου διοργανώνουν φέτος στις 19 Μαΐου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένα πολλά υποσχόμενο event, που αφορά παρουσιάσεις σεναρίων, στο στάδιο προπαραγωγής, και συναντήσεις των αφανών σκηνοθετριών από διάφορες χώρες του κόσμου με μεγάλες εταιρίες παραγωγής, πρακτορεία προπώλησης ταινιών και αντιπροσώπους επενδυτών. Εχοντας προσωπική εμπειρία από τον αποκλεισμό ή τον σεξισμό που αντιμετωπίζει μία γυναίκα στον χώρο του θεάματος, είτε ως ηθοποιός ή είτε ως σκηνοθέτης και παραγωγός, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Breaking Through The Lens (BTTL), που δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες σκηνοθέτριες να αναδείξουν τις ιδέες τους και να υποστηριχθούν ώστε να τις υλοποιήσουν. Από την άλλη, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να βρουν συγκεντρωμένες καλές κινηματογραφικές ιστορίες, που ούτως ή άλλως έχουν κριθεί για την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους.

Οι συνιδρύτριες της πρωτοβουλίας Breaking Through The Lens υποστηρίζουν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό σκηνοθετριών σε παγκόσμιο επίπεδο καταφέρνουν τελικά να πραγματοποιήσουν ταινίες, και το ποσοστό αυτό είναι αναντίστοιχο του αριθμού τους ή του ταλέντου τους. «Λιγότερο από το 8% των ταινιών που παρήχθησαν πέρσι σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν σκηνοθετημένες από γυναίκες. Δεν πιστεύω ότι ο χώρος του κινηματογράφου έχει έλλειψη από γυναικεία ταλέντα, αλλά από ίσες ευκαιρίες προς τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι στην πορεία κάτι πάει λάθος, και αυτό που πάει λάθος πιστεύω τελικά ότι είναι πως οι χρηματοδότες εμπιστεύονται περισσότερο τους άντρες. Αυτό είναι κάτι που η δική μου γενιά προσπαθεί να το αλλάξει σε όλους τους τομείς, είτε αφορά τις αμοιβές ή τις οντισιόν, τις επιχειρήσεις, τη σεξουαλική κακοποίηση. Η δική μου γενιά πιστεύω ότι παλεύει και αλλάζει τη βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Στις Κάννες είχαν πέρσι μόνο δύο γυναίκες σκηνοθέτες, φέτος είναι τρεις» αναφέρει για την πρωτοβουλία του Λονδίνου, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η βραβευμένη ηθοποιός Ελπίδα Σταθάτου, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, που άφησε την επαγγελματική της πορεία στην Ελλάδα για να αναζητήσει νέες ευκαιρίες στο Λονδίνο.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ