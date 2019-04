Παγκόσμια πρωτιά για ελληνικό σχολείο με… τέρμα τα γκάζια

Ξεκίνησαν από το σχολείο τους στη Φιλοθέη για να λάμψουν στο Κόβεντρι της Αγγλίας: είναι η μαθητική ομάδα NewGen Motors που κατέκτησαν την πρώτη θέση στο το Land Rover 4X4 in Schools, παγκόσμιο διαγωνισμό όπου συμμετέχουν 22 ομάδες από 14 διαφορετικές χώρες. Αν και σε εκδοχή μινιατούρας, το όχημα που οδήγησε τους έλληνες μαθητές είναι πραγματικό. Πρόκειται για ένα τηλεκατευθυνόμενο 4Χ4, το οποίο θα έπρεπε να έχει παρόμοιες δυνατότητες με αυτές ενός πραγματικού αυτοκινήτου και να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια off road πορεία σε μια απαιτητική πίστα με πραγματικά εμπόδια.

Δεν ήταν όμως ένας διαγωνισμός για «αυτοκινητάκια». Η κατασκευή απαιτεί έναν συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικές επιστήμες όπως η φυσική και τα μαθηματικά, αλλά και γνώσεις από ύλη που δεν περιλαμβάνεται σε αυτή του σχολείου όπως είναι η αεροδυναμική και η ηλεκτρονική, αφού ο διαγωνισμός απαιτούσε τρεις ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς. Αλλά και για να κατακτηθεί η πρωτιά δεν αρκούσε η τεχνολογική αρτιότητα. Η ομάδα των Βασίλη Μεσημέρη (αρχηγός), Ερμή Μαρίνη (μηχανικός σχεδίασης), Αννας Καραμαλίκη (υπεύθυνη μάρκετινγκ), Στέφανου Καγιουλή (υπεύθυνο περιπτέρου), Τζωρτζίνας Σοφιανού (υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων) και Γιώργου Τσάμη (υπεύθυνο εξοπλισμού και ανάπτυξης) βαθμολογήθηκε και για την επιστημονική τεκμηρίωση και για την παρουσίαση και για το περίπτερο που έστησαν και για την κατασκευή του οχήματος και για την επίδοση του στην πίστα.

Αυτό σημαίνει πως εκτός από γνώσεις θα έπρεπε να έχουν και κοινωνικές δεξιότητες. Πού όμως καλλιέργησαν αυτήν την ποικιλία ικανοτήτων; Στο σχολείο τους, είναι η απάντηση που δίνει ο διευθυντής, Πέτρος Ματζάκος, αποδίδοντας τα εύσημα στους καθηγητές και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Φυσικός ο ίδιος με μεταπτυχιακά στην πληροφορική και την ηλεκτρονική, ο κύριος Ματζάκος εξηγεί ότι χάρις στο μεράκι μικρών και μεγάλων στο σχολείο η ομάδα εξασφάλισε μέχρι και τον απαραίτητο επικοινωνιολόγο ο οποίος δίδαξε στην ομάδα τα μυστικά της σωστής παρουσίασης. Κι όλα αυτά με τη βοήθεια του Δήμου, τις χορηγίες ιδιωτών και τη στήριξη της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι όμως και του υπουργείου Παιδείας που, σύμφωνα με τον διευθυντή του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης, κωφεύει στο κάλεσμα από διάφορα σχολεία να αγκαλιάσει τέτοιους διαγωνισμούς.

«Εχουμε ζητήσει από το υπουργείο να αναγνωρίσει και αυτόν και τον διαγωνισμό της Formula1» λέει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; «Αρκεί μόνο να σας πω ότι για να συμμετάσχουν τα σχολεία από την περιφέρεια στον πανελλήνιο διαγωνισμό που οδηγεί στον παγκόσμιο, έρχονται οι μαθητές τους στην Αθήνα ως εκδρομείς, όχι ως διαγωνιζόμενοι. Αλλά αυτός ανήκει στους διαγωνισμούς τύπου STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Σε χώρες του εξωτερικού ο κλάδος αυτός διδάσκεται ήδη ως μάθημα που συνδυάζει διαφορετικές επιστήμες» συμπληρώνει.

Το Γενικό Λύκειο Φιλοθέης δεν δραστηριοποιείται με τις δικές του δυνάμεις μόνο στην τεχνολογία, δραστηριοποιείται και στη ρητορική με συμμετοχή σε ανάλογους διαγωνισμούς όπου επίσης πρώτευσε. Και αυτή η δραστηριότητα, αλλά φυσικά και η επιτυχία, δεν πέρασε απαρατήρητη από άλλα σχολεία. «Παρουσιάσαμε τη δουλειά μας σε σχολεία από τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, ακόμη και τον Αλιμο» λέει με υπερηφάνεια ο διευθυντής του Γενικού Σχολείου της Φιλοθέης.

Η ζηλευτή αυτή διαδρομή ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια όταν έξι μαθητές της Α’ Λυκείου του σχολείου δημιούργησαν τη NewGen Motors και το πρώτο βραβείο που αποσπά είναι αυτό της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας. Δύο χρόνια αργότερα έρχεται η 7η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Μαλαισίας, φέτος η πρωτιά στη Βρετανία. Και η πορεία συνεχίζεται…

